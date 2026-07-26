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Elrajtol a Forma-1-es Magyar Nagydíj mezõnye a mogyoródi Hungaroringen 2026. július 26-án.
Nyitókép: Balogh Zoltán

Így még nem hallotta a Himnuszt: hátborzongató pillanat a Hungaroringen a rajt előtt – videó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Piros-fehér-zöldbe borult a Hungaroring a magyar himnusz alatt.

Sikeresen, baleset nélkül elrajtolt a 41. Forma–1-es Magyar Nagydíj. A rajt előtt vadászgépek zúgtak el Mogyoródon a Hungaroring fölött, és a magyar zászló színeit festették föl az égre.

Ezután piros-fehér-zöldbe öltözött a lelátó, amikor a start előtt Lengyel Johanna énekesnő zenekari kísérettel elénekelte a Himnuszt – pazar módon, elképesztő hangtávolságokat bejárva.

Amerikai divat, hogy egyedi módon éneklik el a himnuszt a nagy sportesemények előtt – és ez Magyarországon ritkán szokott jól sikerülni... Ezúttal azonban igazán felemelő volt a pillanat, az énekesnő úgy tudta egyedivé tenni a Himnusz előadásmódját, hogy az egyszerre volt kristálytiszta, hibátlan és ünnepélyes.

A videót az M4 Sport Facebook-oldalán, itt megnézheti.

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Így még nem hallotta a Himnuszt: hátborzongató pillanat a Hungaroringen a rajt előtt – videó

Így még nem hallotta a Himnuszt: hátborzongató pillanat a Hungaroringen a rajt előtt – videó

Piros-fehér-zöldbe borult a Hungaroring a magyar himnusz alatt. Előtte vadászgépek húztak el a pálya fölött, a magyar nemzeti színeket festve az égre.
 

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