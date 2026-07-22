ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.75
usd:
318.83
bux:
144765.41
2026. július 22. szerda Magdolna
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense

2026. július 22. 18:00
Gálik Zoltán a Budapesti Corvinus Egyetem docense

Podcastok

Adóinfó Családi hét Energiavilág EP-percek Fővárosi mozaik GeoTrendek Hetes Inspiráló ipari projektek Karantén idején Katedra Könyvpercek Kultúr Percek Napinfó Orvosmeteorológiai percek Ötkarika Paragrafus Párbeszéd a gazdaságról Pólópercek Szigma – a holnap világa Trendfigyelő Tudományos percek Üzleti reggeli magazin Vállalatok és Piacok Vegyesúszás Világszám Világtükör Vívópercek

Audio tartalmak

2026. július 22. 17:07
Eltörlik a Költségvetési Tanács vétójogát
2026. július 22. 16:55
Újabb energiaválság szabadulhat a világra
2026. július 22. 13:48
Továbbra sem áll le a parlament, íme a program
2026. július 22. 11:22
Zsákmányolt ukrán drónokkal hajthat végre provokációkat Oroszország – figyelmeztet a lengyel védelmi miniszter
2026. július 22. 07:36
Szabados Gábor: a Forma–1 olyan elit körbe juttat bennünket, ahova máshogy nem férnénk be
2026. július 22. 06:00
Hankó Zoltán a gyógyszerészek vényírási jogáról: csak a határidő változik, a tartalom nem
2026. július 22. 00:00
Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense
2026. július 21. 21:35
Andrej Babis szerint nullával egyenlő az új légvédelmi kezdeményezések eredménye
×