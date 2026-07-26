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A TIT (Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat) Budapesti Planetárium 40 évig folyamatosan mûködött és 2017. június 17-én tartotta felújítás elõtti utolsó elõadását a Népligetben. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó!
Nyitókép: Róka László

Most dől el a Planetárium sorsa

Infostart / MTI

Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a 2017-ben bezárt Planetárium jövőjéről – jelentette be Tanács Zoltán miniszter.

Tanács Zoltán közölte: szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a Planetárium újranyitását.

A tárcavezető pénteken a Tudományos és Technológiai Minisztérium, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szakemberivel látogatott el a csillagvizsgálóba.

A miniszter videóüzenetében felidézte:

a TIT Planetárium 1977-ben nyitotta meg kapuit, 2017-ben az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de azóta sem nyitott ki újra.

Készült egy koncepció 2018-ban a felújításra, de a korábbi kormány számára soha nem volt fontos a Planetárium sorsa. Emlékeztette arra, hogy évente 100-150 ezer látogatója volt csillagvizsgálónak, amely életre szóló élményt adott generációk számára.

„Augusztus elején szakértői egyeztetést fogunk tartani a társtárcákkal a Planetárium jövőjéről. Szeretnénk egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a Planetárium újranyitását. Több opciót is vizsgálunk majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern tudományos múzeumi és élményközpontig” – írta a miniszter a bejegyzésében.

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