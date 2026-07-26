Most dől el a Planetárium sorsa

Tanács Zoltán közölte: szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a Planetárium újranyitását.

A tárcavezető pénteken a Tudományos és Technológiai Minisztérium, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szakemberivel látogatott el a csillagvizsgálóba.

A miniszter videóüzenetében felidézte:

a TIT Planetárium 1977-ben nyitotta meg kapuit, 2017-ben az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de azóta sem nyitott ki újra.

Készült egy koncepció 2018-ban a felújításra, de a korábbi kormány számára soha nem volt fontos a Planetárium sorsa. Emlékeztette arra, hogy évente 100-150 ezer látogatója volt csillagvizsgálónak, amely életre szóló élményt adott generációk számára.

„Augusztus elején szakértői egyeztetést fogunk tartani a társtárcákkal a Planetárium jövőjéről. Szeretnénk egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a Planetárium újranyitását. Több opciót is vizsgálunk majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern tudományos múzeumi és élményközpontig” – írta a miniszter a bejegyzésében.