Százezreknek lett rémálom a nyaralásuk két európai országban is az erdőtüzek miatt

Több mint 200 ezer embert kényszerítettek a hatóságok lakóhelyük vagy nyaralóhelyük elhagyására Franciaország délnyugati részén, Gironde megyében szombat estig, a harmadik napja tomboló erdőtüzek miatt – közölte a belügyminiszter. Vasárnapra virradóra a prefektúra újabb 55 ezer lakos kitelepítését rendelte el Bordeaux környéki településeken, miután a tűz az esti órákban ismét fellángolt. Szerda este óta mintegy 167 ezer embert kértek meg a térségben, hogy hagyja el otthonát vagy nyaralóhelyét.

Az elmúlt három napban több mint 32 ezer hektár vált a tűz martalékává Gironde megyében, ami több mint háromszorosa Párizs területének;

legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház leégett Franciaország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában az Atlanti-óceán partján, amely világszerte híres borvidékéről. A tűz Bordeaux városát is veszélyezteti.

A belügyminiszter szerint a tűz megfékezése sokáig fog tartani, és számos kitelepítettnek nem lesz lehetősége visszatérnie otthonába.

Szombat este ugyanakkor 3 ezer ember, akit korábban a lángok fenyegetése miatt evakuáltak, visszatérhetett otthonába a Bordeaux-tól délre található Biscarrosse-ban, ahol sikerült megfékezni egy másik erdőtüzet.

Egy harmadik tűz viszont továbbra is nagyon aktív, Franciaország délkeleti részén, Var megyében, a Földközi-tenger közelében, ahol öt nap alatt több mint 4 ezer hektárt égett le, és körülbelül 2 ezer ember evakuálását tette szükségessé.

Korzika szigetén is több tűz pusztít napok óta, amelyeket nehezen tudnak eloltani. Corte település környékén egy tűz több mint 800 hektáron tett kárt szombat este.

A tárcavezető arra kérte a franciákat, hogy legyenek óvatosabbak, és ügyeljenek még jobban a véletlen tüzekre, a cigarettacsikkek eldobálására, a grillezésre, és minden kockázatos viselkedésre. Jelezte, hogy

az év eleje óta 146 embert tartóztattak le szándékos vagy gondatlanságból okozott tüzek miatt.

Spanyolország: nyolc tartományban pusztítanak a lángok

Spanyolországban erdőtűz áldozata lett egy 78 éves férfi Valencia tartományban. Valencia immár a nyolcadik olyan tartománya Spanyolországnak, ahol jelenleg erdőtüzekkel küzdenek. A legnagyobb pusztítást most az ország középső részén, Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban tomboló erdőtüzek okozzák, amelyek a legfrissebb adatok szerint már több mint 35 ezernyi hektár területet égettek fel. A spanyol kormány pénteken országos jelentőségű vészhelyzetet hirdetett a térségben, és átvette a tartományoktól a védekezés és oltás irányítását. A munkálatokban mintegy háromezer tűzoltó, katona, polgári védelmi szakember, rendőr és csendőr közreműködik.

Nyitóképünkön: Leégett családi ház a közép-spanyolországi Ávila tartománybeli Burgohondo település közelében 2026. július 25-én.