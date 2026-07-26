ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.05
usd:
317.51
bux:
143471.05
2026. július 26. vasárnap Anikó, Anna
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Leégett családi ház a közép-spanyolországi Ávila tartománybeli Burgohondo település közelében 2026. július 25-én. Eddig mintegy 15 ezer hektárnyi növényzet vált a lángok martalékává, több, mint ötezer lakost kellett evakuálni.
Nyitókép: Raul Sanchidrian

Százezreknek lett rémálom a nyaralásuk két európai országban is az erdőtüzek miatt

Infostart / MTI

Franciaországban és Spanyolországban eddig legkevesebb 300 ezer embert telepítettek ki az erdőtüzek miatt.

Több mint 200 ezer embert kényszerítettek a hatóságok lakóhelyük vagy nyaralóhelyük elhagyására Franciaország délnyugati részén, Gironde megyében szombat estig, a harmadik napja tomboló erdőtüzek miatt – közölte a belügyminiszter. Vasárnapra virradóra a prefektúra újabb 55 ezer lakos kitelepítését rendelte el Bordeaux környéki településeken, miután a tűz az esti órákban ismét fellángolt. Szerda este óta mintegy 167 ezer embert kértek meg a térségben, hogy hagyja el otthonát vagy nyaralóhelyét.

Az elmúlt három napban több mint 32 ezer hektár vált a tűz martalékává Gironde megyében, ami több mint háromszorosa Párizs területének;

legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház leégett Franciaország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában az Atlanti-óceán partján, amely világszerte híres borvidékéről. A tűz Bordeaux városát is veszélyezteti.

A belügyminiszter szerint a tűz megfékezése sokáig fog tartani, és számos kitelepítettnek nem lesz lehetősége visszatérnie otthonába.

Szombat este ugyanakkor 3 ezer ember, akit korábban a lángok fenyegetése miatt evakuáltak, visszatérhetett otthonába a Bordeaux-tól délre található Biscarrosse-ban, ahol sikerült megfékezni egy másik erdőtüzet.

Egy harmadik tűz viszont továbbra is nagyon aktív, Franciaország délkeleti részén, Var megyében, a Földközi-tenger közelében, ahol öt nap alatt több mint 4 ezer hektárt égett le, és körülbelül 2 ezer ember evakuálását tette szükségessé.

Korzika szigetén is több tűz pusztít napok óta, amelyeket nehezen tudnak eloltani. Corte település környékén egy tűz több mint 800 hektáron tett kárt szombat este.

A tárcavezető arra kérte a franciákat, hogy legyenek óvatosabbak, és ügyeljenek még jobban a véletlen tüzekre, a cigarettacsikkek eldobálására, a grillezésre, és minden kockázatos viselkedésre. Jelezte, hogy

az év eleje óta 146 embert tartóztattak le szándékos vagy gondatlanságból okozott tüzek miatt.

Spanyolország: nyolc tartományban pusztítanak a lángok

Spanyolországban erdőtűz áldozata lett egy 78 éves férfi Valencia tartományban. Valencia immár a nyolcadik olyan tartománya Spanyolországnak, ahol jelenleg erdőtüzekkel küzdenek. A legnagyobb pusztítást most az ország középső részén, Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban tomboló erdőtüzek okozzák, amelyek a legfrissebb adatok szerint már több mint 35 ezernyi hektár területet égettek fel. A spanyol kormány pénteken országos jelentőségű vészhelyzetet hirdetett a térségben, és átvette a tartományoktól a védekezés és oltás irányítását. A munkálatokban mintegy háromezer tűzoltó, katona, polgári védelmi szakember, rendőr és csendőr közreműködik.

Nyitóképünkön: Leégett családi ház a közép-spanyolországi Ávila tartománybeli Burgohondo település közelében 2026. július 25-én.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Százezreknek lett rémálom a nyaralásuk két európai országban is az erdőtüzek miatt

spanyolország

franciaország

erdőtűz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.27. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bejelentést tett Irán a Hormuzi-szoros jövőjével kapcsolatosan

Bejelentést tett Irán a Hormuzi-szoros jövőjével kapcsolatosan

Sikerült előrelépést tenni a Hormuzi-szoros krízisének kezelésével kapcsolatosan – jelentette be az iráni külügyminisztérium.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Üzemanyagtiltásról döntött Putyin: ezt még a magyar autósok is megérezhetik a kutakon?

Üzemanyagtiltásról döntött Putyin: ezt még a magyar autósok is megérezhetik a kutakon?

Oroszország az év végéig meghosszabbítja a benzin exporttilalmát a belföldi piac védelmében

BBC
Business Sport Travel Science
Police name suspect after car driven into Berlin Pride event, with one dead and 16 injured

Police name suspect after car driven into Berlin Pride event, with one dead and 16 injured

Police are searching for a man named Abdul B. and say several people were reportedly stabbed in the incident.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 26. 08:54
Szoboszlai „berúgta a szezont”: gól, gólpassz, karszalag
2026. július 26. 08:36
Hajtóvadászat a kisbuszos, késes iszlamista merénylő után Berlinben – fotó, videók
×
×