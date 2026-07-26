Vitorlázás, tanítás, munka a futballakadémián – Orbán Viktor a magánjellegű terveiről, vágyairól is beszélt

A Tusványoson mondott beszéde után a Blikknek adott hosszú, témáiban sok részben magánjellegű interjút Orbán Viktor volt miniszterelnök.

Könnyebbnek érzi magát április óta Orbán Viktor, kívül-belül. Bár állítása szerint többet dolgozik most, mint kormányfőként, nem terhelik azok a kötelezettségek, amik minden percét beosztották miniszterelnökként.

Úgy véli, Magyarország jelenleg álomvilágban él, a valóság azonban egészen más szerinte, mint az emberek reményei.

„A mostani kormányra szavazó emberek, azok álomvilágban élnek. Látom a fölmérésekből, elemzésekből, hogy a kormány maga tudja-e, hogy mi a valóság, vagy ő is álomvilágban van, ezt innen kívülről nem tudom megmondani. De hogy a valóság az egészen más, mint amiben az emberek reménykednek, az biztosan mondható” – fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: „itt mindenki arra számít, euforikus hangulatban, hogy itt minden nagyon gyorsan jobb lesz. És a valóság az, hogy vért fogunk izzadni azért, hogy azt megvédjük legalább, ameddig eljutottunk, hogy ne legyen rosszabb. Ez lesz a sorsunk a következő időszakban.”

Az interjúban egyik tévedésének említette, hogy nem kezdte el időben a Fidesz fiatalítását, azt hitte, ezzel ráér a 2030-as választásokig.

A váalsztások utáni helyzetről úgy fogalmazott: a magyarok „nem hiszem, hogy erőszakosságot, agresszivitást akartak volna, márpedig a magyar politika az lett. Nem hiszem, hogy azt akarták volna, hogy felforgassák az ország nyugalmát. Nem hiszem, hogy egy ilyen politikai önkényre szavaztak volna. Azt gondolom, hogy inkább a jobb gazdasági életre szavaztak. Az meg nem jön.”

Arról, hogy miért nem ült be a választások után a parlamentbe, azt mondta: „Én az egész generációváltást, vezetésváltást, megújulást a Fideszben 2030-ra terveztem. (...) De elvesztettem a választást. És a választási vereség után azt a kérdést kellett feltennem, hogy most akkor minek van értelme? És én ismertem az új miniszterelnököt, mert tőlünk jön. És én azt gondoltam, hogy kétséges, hogy lehet ezzel az emberrel értelmesen beszélni. Hogy a parlamentben lesz-e értelmes diszkurzus. És úgy látom, hogy nem tévedtem, mert sajnos nem lehet. Ezt az embert csak elviselni lehet.

Most azért ne üljön ott az én tapasztalatommal egy ember a parlamentben, hogy elviselje, ami történik.

Akkor menjen oda, ahol tud alakítani, ahol hatása van a dologra, ahol épít valamit, ahol energiát tud leadni, ahol hasznára van az országnak. És a parlamentben ma nem tudtam volna.”

A kérdésre, hogy tervezi-e a politikai visszavonulását, meddig vesz még részt a politikában, úgy felelt: „Hát ameddig bírom, meg amíg az emberek azt nem mondják, hogy… az öreg most már fáradt a tanácsból, és jobb lenne, ha inkább otthon maradna. Lehet, hogy…

lehet, hogy lesz majd egy ilyen pillanat, amikor azt mondják, hogy köszönjük szépen, most már a kéretlen tanácsaira nincs szükség, és a megérdemelt otthoni nyugalmát kellene inkább élvezni, de ez a pillanat még nem jött el.

De ha eljön, azt hiszem, hogy képes leszek arra, hogy ezt tudomásul vegyem” – fogalmazott Orbán Viktor.

A jövőbeni civil életről azt mondta: „rengeteg fontos dolog van, vannak unokáim például. Ott van hat unokám és még lesz sok, remélem. Kettő: van egy futballakadémia, amit én alapítottam. Ha tehetném, szívesen ott dolgoznék.”

Ezután az interjúban hosszan beszélt új szenvedélyéről a vitorlázásról: Horvátországban szeretett bele, és kifejezetten kis hajón, mert, mint mondta, „az óriási nyaralóhajók meg jachtok, ezek olyan magasra elvisznek a víztől, hogy gyakorlatilag olyan, mintha egy úszó szállodában lennél. És a vitorlázás meg olyan inkább, mint a kempingezés. Tehát

a nagy hajó a szálloda, a kis vitorlás az meg a kemping. És én a vadkempingezést szeretem.”

Később hozzátette: „Egyszer kigondoltam azt is, hogy ha egyszer lenne időm sok, akkor végig kéne vándorolni igazából a Földközi-tengernek a teljes partvidékét, ami azért mégiscsak a görög meg a római kultúrának és birodalomnak a bölcsője, és megnézni az egészet vízről.”

A kérdésre, hogy nem gondolkodott-e az egyetemi oktatáson, azt mondta: „De, kaptam is fölkérést, sőt, időnként ilyen kalandokba bele is vágtam. Tehát

például voltam óraadó tanár egy félévig, négy-öt előadás erejéig a Református Egyetemen. De nem mentem státuszba sose, csak elfogadtam ilyeneket. Szeretek tanítani, édesanyám pedagógus.

És nekem örömöt okoz, amikor azt látom, hogy amit gondolok, azt sikerült megértetnem egy másik emberrel, és segítettem neki, hogy jobban megértse a világot” – mondta Orbán Viktor, aki a hosszú interjú végén arról is beszélt, hogy hogyan dolgozza fel a kudarcot.