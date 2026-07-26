Hungaroring: már a Forma–2-esek is befutottak, jön a Magyar Nagydíj

Az első helyről Kush Maini rajtolt, s bár a 25 éves indiai versenyző a kötelező kerékcserékig magabiztosan vezetett, a harmadik helyről indult León remekül használt ki egy virtuális biztonsági autós szakaszt, és jó ütemű boxkiállásának köszönhetően virtuálisan átvette a vezetést.

A 21 éves pilóta végül a 32. körben állt valóban az élre - ekkor ment ki előle utolsó riválisa is a boxutcába -, s bár a maradék öt körben Maini és a végül harmadikként záró brazil Rafael Camara is üldözte, megőrizte első helyét.

Az újonc León a montreali és a monacói sprintfutamon aratott diadala után első főversenyét nyerte az F2-ben.

Az összetettben éllovas bolgár Nikola Colov ezúttal hetedik, míg a vb-pontversenyben mögötte második helyen álló olasz Gabriele Mini kilencedik helyen zárt.

A Magyar Nagydíj fő eseménye, a Forma-1-es viadal 15 órakor rajtol.