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A Formula-2 bajnokság futamának rajtja a mogyoródi Hungaroringen 2026. július 26-án.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Hungaroring: már a Forma–2-esek is befutottak, jön a Magyar Nagydíj

Infostart / MTI

A mexikói Noel León nyerte a 41. Magyar Nagydíj keretében vasárnap rendezett Forma-2-es futamot a Hungaroringen.

Az első helyről Kush Maini rajtolt, s bár a 25 éves indiai versenyző a kötelező kerékcserékig magabiztosan vezetett, a harmadik helyről indult León remekül használt ki egy virtuális biztonsági autós szakaszt, és jó ütemű boxkiállásának köszönhetően virtuálisan átvette a vezetést.

A 21 éves pilóta végül a 32. körben állt valóban az élre - ekkor ment ki előle utolsó riválisa is a boxutcába -, s bár a maradék öt körben Maini és a végül harmadikként záró brazil Rafael Camara is üldözte, megőrizte első helyét.

Az újonc León a montreali és a monacói sprintfutamon aratott diadala után első főversenyét nyerte az F2-ben.

Az összetettben éllovas bolgár Nikola Colov ezúttal hetedik, míg a vb-pontversenyben mögötte második helyen álló olasz Gabriele Mini kilencedik helyen zárt.

A Magyar Nagydíj fő eseménye, a Forma-1-es viadal 15 órakor rajtol.

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Kezdőlap    Sport    Hungaroring: már a Forma–2-esek is befutottak, jön a Magyar Nagydíj

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Hungaroring: már a Forma–2-esek is befutottak, jön a Forma–1-es Magyar Nagydíj

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