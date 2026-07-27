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Iráni gyártású Sahed-136 drónok, amelyeket az oroszok Gerany-2 néven állítottak hadrendbe.
Nyitókép: Anton Petrus/Getty Images

Érik az iráni–ukrán fegyveres konfliktus

Infostart / MTI

Nem maradhat válasz nélkül az iráni kereskedelmi hajó elleni ukrán támadás – jelentette ki vasárnap Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter.

„(Volodimir) Zelenszkij (ukrán elnök) megtámadott egy iráni kereskedelmi hajót megölve egy tengerészt. Az ENSZ Alapokmányának súlyos megsértése, amit Izrael utasítására követtek el annak érdekében, hogy Európát belerángassák a háborúba. (Kaja) Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével, és (Szergej) Lavrov (orosz) külügyminiszterrel folytatott telefonbeszélgetéseimben világossá tettem, hogy nem maradhat válasz nélkül, amit az a kijevi ingyenélő tett” – olvasható az iráni diplomácia vezetőjének X-en tett bejegyzésében.

Az orosz külügyminisztérium közölte, hogy Lavrov Aragcsival folytatott telefonbeszélgetésében részvétét fejezte ki az iráni tengerész ukrán dróncsapás következtében történt halála miatt. Az Asztrahán kikötőjéből polgári szállítmánnyal indult Ana nevű szárazáru-szállító hajót július 25-én érte dróncsapás, aminek következtében egy tengerész meghalt egy másik pedig megsebesült.

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dróntámadás

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