Már idén termelhet Szlovákiában a mohi atomerőmű új blokkja

Mindössze néhány nappal azután, hogy mind a 349 fűtőelemkazettát behelyezték a reaktorba, újabb jelentős mérföldkövet ért el a szlovákiai atomenergetika. A mohi atomerőmű legújabb, 4-es számú blokkjában a szakemberek fokozatosan beépítették és összekapcsolták a több tíz tonnás technológiai berendezéseket, majd lezárták a reaktortartályt.

A munkálatokat a vasbetonból készült biztonsági védőburkolaton, az úgynevezett konténmenten belül végezték el. Ez a szerkezet az atomerőmű nukleáris részét veszi körül, és fontos szerepet tölt be a biztonság fenntartásában. A reaktor lezárását követően a szakemberek ellenőrzések és műszaki tesztek sorozatát hajtották végre, amelyek igazolták, hogy a berendezések és az elsődleges kör teljes mértékben készen állnak a próbaüzem következő lépéseire.

Branislav Strýček, a Szlovák Villamos Művek vezérigazgatója kiemelte: az elmúlt időszakban két kulcsfontosságú műveletet sikerült teljesíteniük – a nukleáris üzemanyag betöltését és a reaktor szerelésének befejezését. Mint mondta, minden egyes sikeresen lezárt szakasz közelebb viszi Szlovákiát ahhoz, hogy a befejezett mohi blokkok hosszú távon biztonságos és alacsony kibocsátású villamos energiát biztosítsanak a háztartások és a vállalatok számára.

A folyamat most a fizikai indítás szakaszával folytatódik.

A szakemberek előtt állnak még a szilárdsági és tömítettségi próbák, amelyeket a kritikus állapot előtti tesztek követnek. Ha minden vizsgálat sikeresen zárul, elérhetik az első kritikus állapotot, vagyis megindulhat az első ellenőrzött láncreakció. A munkálatok a jóváhagyott program szerint haladnak, és a folyamat minden egyes szakaszában kiemelt figyelmet fordítanak a nukleáris biztonságra, amely továbbra is a legfontosabb szempont.

Amennyiben az indítási munkálatok a tervek szerint alakulnak, a 4-es blokk turbogenerátorát csatlakoztatják az elektromos hálózathoz, és

a létesítmény várhatóan a nyár végén juttathatja az első megawattórányi, alacsony kibocsátású villamos energiát a rendszerbe. Ezt követően a reaktor teljesítményét fokozatosan növelik a névleges szintre.

Az üzembe helyezési folyamat végső szakasza egy 144 órás, teljes teljesítményen végzett próbaüzem lesz.

A Mohi Atomerőmű 4-es blokkjának befejezése Szlovákia egyik legjelentősebb energetikai beruházása. Az új egység üzembe helyezése várhatóan tovább erősíti az ország energiaellátásának stabilitását, és csökkentheti a fosszilis energiaforrásoktól való függőséget.