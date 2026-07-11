70 ezer ember Oslo utcáin, „kifosztott” mezboltok, viking evezés – Kovács Péter a norvég focilázról

A norvég labdarúgó-válogatott története első vb-negyeddöntőjére készül: Erling Haalandék közép-európai idő szerint szombaton 23 órától Anglia ellen lépnek pályára Miamiban a legjobb négy közé jutásért. Kovács Péter korábbi magyar válogató labdarúgó 2002 óta él Norvégiában, és elmondása szerint most minden a futballról szól a skandináv országban.

A 2012-es norvég első osztályú labdarúgó-bajnokság társgólkirálya az InfoRádióban azt mondta, akkora fociláz van Norvégiában, hogy közvetlen repülőjáratokat is indítanak Miamiba az angolok elleni vb-negyeddöntőre. Már az eddigi vb-meccseken is sok norvég szurkoló biztatta a kedvenceket a különböző helyszíneken, de az egyik légitársaság mostani kezdeményezésének köszönhetően még többen lehetnek majd a lelátókon a szombati, történelmi mérkőzésen.

Kovács Péter a torna előtt megfogalmazott elvárásokkal kapcsolatban kifejtette: az alapvető cél az volt, hogy jusson tovább a csoportból a norvég válogatott. Stale Solbakken csapata két győzelemmel kezdte a szereplését, meccsről meccsre javult a játékosok teljesítménye, és az Elefántcsontpart elleni siker után még inkább megnőtt a közvélemény bizodalma, egyre többen kezdtek el álmodozni.

A brazilok legyőzése a nyolcaddöntőben pedig már igazi világraszóló eredmény volt, és a korábbi magyar válogatott csatár szerint Norvégia megérdemelten van ott a világ legjobb nyolc csapata között,

szombaton pedig következhet az Anglia elleni negyeddöntő.

A brazilok elleni mérkőzést nagyon sokan a tévében nézték, de például Oslo utcáin, terein több helyen is óriáskivetítőkön követték az eseményeket az emberek. A nyolcaddöntő ideje alatt Kovács Péter elmondása szerint 60-70 ezer ember volt a norvég főváros utcáin, és végül kiszurkolták a nagy győzelmet. Természetesen országszerte nagyon kapósak a játékosok mezei, egyes boltok előtt kilométeres hosszúságú sorok alakultak ki, hogy megvásárolhassák a kedvenceik mezét.

Akkora most a láz Norvégiában, hogy sokaknak csalódottan kellett hazamenniük, mert már nem jutott nekik mez.

A norvég válogatott legnagyobb sztárja természetesen Erling Haaland, a Manchester City támadója, aki már hét gólnál tart a világbajnokságon. Kovács Péter vele kapcsolatban kiemelte, hogy négy év alatt több mint száz gólt termelt a Premier League-ben, ezért elvárják tőle, hogy a válogatottban is hasonlóan eredményes legyen. Ő pedig abszolút megfelel ezeknek a „követelményeknek”, hiszen a legutóbbi 14 mérkőzésén 28 gólt szerzett a norvég válogatottban, ami meccsenkénti kétgólos átlagot jelent. A Tromsö, a Viking és a Strömsgodset korábbi csatára szerint ez azért nem mindennapi statisztika, és reméli, hogy Erling Haaland tudja tartani ezt a kiváló formát Anglia ellen is.

A Premier League idei gólkirálya Brazília elleni is duplázott. Kovács Péter úgy fogalmazott, „tipikus Haaland-meccs volt, mert 80 percig szinte semmit nem csinált, de aztán egy kicsit szabadon hagyták, ő pedig mindjárt megvillant, és két helyzetből két gólt szerzett”. Hozzátette: ő éppen egy olyan típusú csatár, akinél gyakran előfordul, hogy nem igazán van benne a játékban sokáig, de aztán megkapja az esélyt a góllövésre a tizenhatoson belül, és azt általában könyörtelenül kihasználja.

Miben lesz más az angolok elleni meccs?

A tízszeres magyar válogatott futballista szerint az angolok elleni meccs más lesz, mint a brazilok elleni nyolcaddöntő. Számára nagyon furcsa volt azt látni, hogy a brazilok ellen 66 százalékban a norvégoknál volt a labda, azt várja, hogy Anglia ellen ez a szám alacsonyabb lesz, és sokkal inkább „fizikális csatára” számít, hiszen a mostani ellenfél nagyon jó a rögzített szituációkban is. Kovács Péter nagyon kíváncsi, hogy Stale Solbakken szövetségi kapitány milyen összeállításban küldi pályára csapatát a szombati meccsen.

Bár a norvég emberek, szurkolók nagyon bizakodnak, a többség azért elismeri, hogy Anglia egy kicsit esélyesebb. Kovács Péter úgy tapasztalja, hogy

60–40 százalékos eloszlásban az angolok felé billen a mérleg, de „a fociban minden lehetséges, úgyhogy majd meglátjuk”.

A tradíciók és a múlt nagy sikerei révén Norvégia főleg a téli sportágakban nagyon kiemelkedő, de Kovács Péter azt érzi, hogy a norvég embereknek a futball is nagyon sokat jelent, az elmúlt két-három évben pedig a labdarúgó-válogatott magja összecsiszolódott, és ez által elkezdtek jönni a jó eredmények és folyamatosan nőtt a nézőszám. Kiemelte, hogy a norvégok jól teljesítenek a többi között sífutásban, alpesi sízésben, golfban, teniszben, atlétikában is, mostanra pedig Erling Haalandék is nagy kedvenccé váltak, mert egyre jobb eredményeket és egyre nagyobb bravúrokat érnek el. Kovács Péter úgy érzi, ha a labdarúgók így folytatják, akkor a következő években is lesz bőven sikerélményekben része a norvég nemzetnek.

A norvég vikingeket idéző evezős mozdulat egy olyan performansszá vált, amit világszerte csodálnak és nagyon várnak, amikor éppen a norvégok játszanak. Kovács Péter elmondta: ezt egyik napról a másikra találták ki, amit először csak kisebb körökben mutattak be, aztán egyre többen követték a szurkolási módot. Olyannyira, hogy az óvodákban és az iskolákban a gyermekek, a parlamentben pedig a politikusok is elkezdték csinálni. A rendkívül hatásos performanszt mára az egész norvég nemzet a magáénak érzi, és Európa-szerte, sőt az egész világon azt várják az emberek, hogy láthassák a norvégok meccsein.

Kovács Péter szerint ennek a jellegzetes evezős mozdulatnak az az üzenete, hogy kemény munkával ugyanúgy célba lehet érni, mint annak idején a vikingek esetében is. Hozzátette: ez egy szimbolikus dolog, mert „evezni nem olyan egyszerű, hogyha például valaki az óceánban evez, és ilyen helyzetek a sportban is lehetnek”.

A norvég labdarúgó-válogatott ott van a világbajnokság legjobb nyolc csapata között. Kovács Péter szerint bárhogy is végződik az Anglia elleni szombati mérkőzés, a szövetség, a játékosok és a szurkolók is nagyon elégedettek lehetnek a vb-n nyújtott teljesítménnyel. Ez persze nem jelenti azt, hogy ennyivel megelégedtek volna, biztosan azzal a céllal lépnek pályára a negyeddöntőben a norvég játékosok, hogy tovább akarnak jutni. „Ha pedig sikerülne az elődöntőbe jutás, az természetesen a legnagyobb siker lenne a norvég foci történetében” – zárta gondolatait a norvég bajnokság korábbi társgólkirálya.

A cikk Kalapos Mihály pénteki interjúja alapján készült.