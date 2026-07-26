Csapatba verődve bandáznak – figyelmezetést küldött a rendőrség

Nemcsak magukat, hanem a közlekedés többi résztvevőjét is komoly veszélynek teszik ki azok a motoros fiatalok, akik az utóbbi időben, csapatba verődve bandáznak Zalaegerszegen – hívja föl a figyelmet a rendőrség, jelezve: a járművezetők sokszor a rendőri jelzés ellenére sem állnak meg, menekülés közben pedig több közlekedési szabályt is megszegnek, forgalom elől elzárt helyekre hajtanak be, gyalogosokat veszélyeztetnek.

A szolgálati gépkocsik fedélzeti kamerája több olyan filmbe illő esetet is rögzítettek, ami sajnos a fiatalok valós közlekedési morálját mutatja be. Az egyenruhások már azonosították néhányukat, és kiderült, hogy egyesek vezetői engedéllyel sem rendelkeznek – olvasható.

A nyári szünetben a gyermekek és fiatalok heteket tölthetnek felügyelet nélkül, ezért különösen fontos a szülők felelőssége – hangsúlyozza a hatóság. „Egy segédmotoros kerékpár nem játék, vezetése szabályokhoz és megfelelő vezetői engedélyhez kötött. A közlekedési szabályok figyelmen kívül hagyása néhány percnyi kalandért cserébe könnyen súlyos, akár tragikus balesethez vezethet.”

A jogszabályok is egyértelműek: a 14. életévét be nem töltött gyermek nem vonható büntetőjogi felelősségre, ugyanakkor azzal a felnőttel szemben, aki tudatosan átengedi számára a jármű vezetését, már eljárás indulhat – hívják föl a figyelmet.

Mint olvasható, a rendőrség elsődleges célja nem a szankcionálás, hanem a balesetek megelőzése. Éppen ezért kérik a szülőket, hogy beszélgessenek gyermekeikkel a közlekedés veszélyeiről, győződjenek meg arról, hogy csak akkor ülnek motorra, ha arra életkoruk és jogosultságuk alapján is lehetőségük van! Soha ne engedjék, hogy egy felelőtlen döntés emberéleteket sodorjon veszélybe!