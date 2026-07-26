Megújulhat a Népliget Budapesten – megvannak a tervek

„Az Orbán-kormány számtalan bűne közül az egyik, hogy hagyta lerohadni a Népligetben lévő Planetáriumot. A hely, amely generációknak jelentette a játszva tanulást, lassan tíz éve zárt be, állapota azóta folyamatosan romlik” – közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán, hozzátéve: „a Planetárium és a Népliget megújítása elképzelhetetlen egymás nélkül. A Népliget Magyarország legnagyobb történeti közparkja, amely fővárosi, állami és kerületi közös tulajdon, megújítása már csak ezért sem lehet kizárólag budapesti ügy, hanem országos jelentőségű városfejlesztési, környezetvédelmi és kulturális feladat.”

Mint írja, a főváros az elmúlt években elkészítette a Népliget megújításának terveit. A tervezést megalapozó kérdőíves felmérésben a válaszadók kiemelten fontos szempontnak értékelték a Planetárium újjáélesztését.

A főpolgármester szerint a kormányváltás történelmi lehetőséget teremt a Népliget számára is.

A park hosszú távú fejlődését meghatározó döntés, hogy a Közlekedési Múzeum marad a Népliget szomszédságában, és hogy a Körvasút fejlesztéséhez kapcsolódóan új megállót kap a park.

A vasút-, metró-, villamos-, autóbusz- és kerékpáros kapcsolatok révén a Népliget a főváros és az agglomeráció egyik legjobban feltárt közparkjává válhat, ami alapvetően új használati lehetőségeket nyit meg.

„A Népliget megújításának első ütemét európai uniós forrásból tudnánk megvalósítani, de az előző kormány politikai okokból ezt megakadályozta. Remélem, az új kormány partner lesz ebben és a park megújításának további lépéseiben is. Ezt a partnerséget kértem pénteken levélben Tanács Zoltán miniszter úrtól, akinek elküldtem a Népliget megújításának részletes terveit” – írja Karácsony Gergely.