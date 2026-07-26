ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.05
usd:
317.51
bux:
143471.05
2026. július 26. vasárnap Anikó, Anna
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Zahra Haddad-Adel, Irán legfõbb vezetõje, Modzstaba Hamenei ajatollah néhai felesége koporsóját érintik meg tisztelõi a búcsúztatásán Teheránban 2026. július 2-án. Az iráni vezetés szerint Haddad-Adellel ugyanaz a február 28-i izraeli-amerikai légicsapás végzett, amely 86 éves apósát, Ali Hamenei ajatollahot is megölte. Ali Hameneit szülõvárosában, Meshedben temetik el július 9-én, elõtte azonban a temetési menet érinti a szomszédos Irakban lévõ, a síita muszlimok szemében szent városnak számító Nedzsefet és Kerbelát is.
Nyitókép: MTI/AP/Fársz Hírügynökség

Itt a fordulat, Irán is lépett a háborúban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Teherán stratégiája a „viszonosságon” alapul, ezért Irán nem intézett támadásokat a szomszédos öbölbeli országok ellen két napja, azóta, hogy az Egyesült Államok is beszüntette az Irán elleni légicsapásokat – közölte vasárnap az iráni hadsereg.

Mohammad Akraminia katonai szóvivő azt mondta: az Egyesült Államok „nehéz és ingatag” helyzetbe került, és most valószínűleg „új stratégiát” keres.

„Az utóbbi két éjszaka az amerikaiak leállították a csapásokat. Mivel a mi stratégiánk alapvetően a viszonosságon alapul, mi is leállítottuk a saját műveleteinket” – fejtette ki a szóvivő.

Donald Trump amerikai elnök pénteken arra utasította az amerikai fegyveres erőket, hogy ne hajtsanak végre újabb légicsapásokat Irán ellen, megszakítva ezzel a közel két hete tartó, mindennapos támadássorozatot.

Eközben az amerikai sajtóban az jelent meg, hogy az amerikai hadsereg esetleg lőszerhiánnyal küzdhet csaknem öt hónapos háborúzás után. A The York Times című lap arról írt két bennfentes forrásra hivatkozva, hogy az amerikai kormány aggódik a Patriot légvédelmi rakéták és más, az öbölbeli országokat védő védelmi berendezések fogyatkozása miatt. A CNN televíziós csatorna pedig egy védelmi minisztériumi forrásra hivatkozva jelentette, hogy ezen aggályok miatt szüneteltetik épp az Irán elleni csapásokat.

A fenyegetés fenntartása mellett Donald Trump amerikai elnök pénteken arról is beszélt, hogy nem szakították meg a párbeszédet Iránnal.

„Most is folynak az egyeztetések (az iráni vezetéssel). Úgy vélem, ezek nyilvánvaló okokból egyre komolyabbá válnak, ahogy telnek a napok” – mondta Trump a Fehér Házban újságíróknak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Itt a fordulat, Irán is lépett a háborúban

egyesült államok

iráni háború

légicsapások

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már idén termelhet Szlovákiában a mohi atomerőmű új blokkja

Már idén termelhet Szlovákiában a mohi atomerőmű új blokkja
Újabb döntő szakaszába lépett a mohi atomerőmű 4-es blokkjának üzembe helyezése. A szakemberek sikeresen befejezték a reaktor szerelését és hermetikus lezárását, így az új atomenergetikai létesítmény hamarosan a fizikai indítás következő szakaszába léphet. A tervek szerint az új egység már 2026 nyarának végén megkezdheti az első villamosenergia-termelést.
Lando Norris indul az élről a Magyar Nagydíjon – Hamilton és Antonelli is büntetést kapott

Lando Norris indul az élről a Magyar Nagydíjon – Hamilton és Antonelli is büntetést kapott

A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma–1-es Magyar Nagydíj időmérő edzését a Hungaroringen, így a vasárnap 15 órakor rajtoló futamon ő indul az élről.
 

Hungaroring: már a Forma–2-esek is befutottak, jön a Forma–1-es Magyar Nagydíj

Magyar Nagydíj: már véget is ért egy verseny a Hungaroringen

Problémák adódtak a Hungaroring új aszfaltjával

VIDEÓ
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.27. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az iráni hadsereg közölte: már két napja nem támadtak meg egyetlen szomszédot sem

Az iráni hadsereg közölte: már két napja nem támadtak meg egyetlen szomszédot sem

Teherán stratégiája a "viszonosságon" alapul, ezért Irán nem intézett támadásokat a szomszédos öbölbeli országok ellen két napja, azóta, hogy az Egyesült Államok is beszüntette az Irán elleni légicsapásokat - közölte vasárnap az iráni hadsereg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végveszélyben a Velencei-tó, drasztikus lépésre szánta el magát a kormány: itt a Tisza terve a megmentésére

Végveszélyben a Velencei-tó, drasztikus lépésre szánta el magát a kormány: itt a Tisza terve a megmentésére

A Tisza-kormány rövid távon mederkotrással, hosszú távon pedig a téli és tavaszi csapadék megtartásával, valamint egy új, tizenkét pontos intézkedési tervvel mentené meg a végveszélybe került Velencei-tavat

BBC
Business Sport Travel Science
Police hunt suspect as one killed and 16 injured after attack at Berlin Pride event

Police hunt suspect as one killed and 16 injured after attack at Berlin Pride event

Police are searching for a man named Abdul B after a car was driven into a crowd and several people were reportedly stabbed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 26. 14:00
Tart a hajtóvadászat, új hír az elmenekült gyilkos terroristáról Berlinben
2026. július 26. 12:48
A Kremlben Orbán Viktorról beszéltek
×
×