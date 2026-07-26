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Budapest, 2020. március 4. Garamvölgyi László dandártábornok, a Nemzeti Bûnmegelõzési Tanács kommunikációs igazgatója a Hogy volt?! címû tv-mûsor felvételén, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisának stúdiójában. A mûsorban a meghívott vendégek a TV-képernyõre kerülõ magyar krimikrõl, bûnügyi filmekrõl beszélgetnek. MTVA Fotó: Zih Zsolt
Nyitókép: Zih Zsolt

„A titkolózás hiba”: Garamvölgyi László vissszatér a rendőrséghez

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Az új országos főkapitány kereste meg Garamvölgyi Lászlót, hogy térjen vissza a Teve utcába, és legyen a kommunikációs főtanácsadó lapinformációk szerint.

A Blikknek adott interjút Garamvölgyi László, aki 10 évig nyomozó, majd 23 évig rendőrségi szóvivő volt.

Elmondta: 2026-ban felkérésre visszatért főtanácsadónak a rendőrség kommunikációjának megújítására. Alapelvként vallja: nincs hírzárlat, a titkolózás hiba, informálni kell a közvéleményt. Célja a modern, átlátható, emberközeli rendőrségi kommunikáció erősítése és fejlesztése. Ahogy fogalmazott: „Eredmény kell, nem sztár. Egy polgár nem csak attól érzi magát biztonságban, ha látja a rendőrt, hanem ha ismeri a rendőrség eredményeit. Itt nem sztárokra van szükség, hanem márkára, érezhető, látható, olvasható, emberközeli közbiztonságra. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnál töltött 13 évem során is ezt az elvet vallotta, ezt a stratégiát építette ez a nagyon sikeres csapat, ezt szeretném tovább vinni, kicsit visszavinni, ám alkalmazkodva a modern kor, a megváltozott médiapiac, média szokás elemeihez is.”

Hozzátette: „A rendőri kommunikációban nem lehet hírzárlat. A titkolózás hiba, hiszen a jó újságírók elől -pláne a mai digitális, bekamerázott, mobil telefonnal közvetített, közösségi oldalakon élő világban - nem lehet eltitkolni a híreket. A rendőrség kommunikátorainak információkat kell adniuk, olyat és annyit amennyit az adott ügy, a nyomozás érdeke megkíván, a sajtó minden megkeresésére, nem várakoztatva a média képviselőit.”

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Kezdőlap    Belföld    „A titkolózás hiba”: Garamvölgyi László vissszatér a rendőrséghez

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