„A titkolózás hiba”: Garamvölgyi László vissszatér a rendőrséghez

A Blikknek adott interjút Garamvölgyi László, aki 10 évig nyomozó, majd 23 évig rendőrségi szóvivő volt.

Elmondta: 2026-ban felkérésre visszatért főtanácsadónak a rendőrség kommunikációjának megújítására. Alapelvként vallja: nincs hírzárlat, a titkolózás hiba, informálni kell a közvéleményt. Célja a modern, átlátható, emberközeli rendőrségi kommunikáció erősítése és fejlesztése. Ahogy fogalmazott: „Eredmény kell, nem sztár. Egy polgár nem csak attól érzi magát biztonságban, ha látja a rendőrt, hanem ha ismeri a rendőrség eredményeit. Itt nem sztárokra van szükség, hanem márkára, érezhető, látható, olvasható, emberközeli közbiztonságra. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnál töltött 13 évem során is ezt az elvet vallotta, ezt a stratégiát építette ez a nagyon sikeres csapat, ezt szeretném tovább vinni, kicsit visszavinni, ám alkalmazkodva a modern kor, a megváltozott médiapiac, média szokás elemeihez is.”

Hozzátette: „A rendőri kommunikációban nem lehet hírzárlat. A titkolózás hiba, hiszen a jó újságírók elől -pláne a mai digitális, bekamerázott, mobil telefonnal közvetített, közösségi oldalakon élő világban - nem lehet eltitkolni a híreket. A rendőrség kommunikátorainak információkat kell adniuk, olyat és annyit amennyit az adott ügy, a nyomozás érdeke megkíván, a sajtó minden megkeresésére, nem várakoztatva a média képviselőit.”