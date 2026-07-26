Tömegverekedés tört ki az Easyjet járatán

Mintegy tíz utast érintő tömegverekedés tört ki kedd este az EasyJet Teneriféről Liverpoolba tartó járatán, ami miatt a pilóta kénytelen volt visszafordulni a spanyol szigetre – írta az Index a SkyNews alapján.

Az EZY3352-es járat mindössze 30 perccel a felszállás után fordult vissza a repülési biztonságot fenyegető erőszak miatt, a kedd esti landolást követően pedig a spanyol rendőrség azonnal a fedélzetre lépett.

Az EasyJet hivatalos közleményében megerősítette a történteket, kiemelve, hogy a járat azért tért vissza, mert az utasok egy csoportja rendbontóan viselkedett. A légitársaság hozzátette: „Nagyon komolyan vesszük az ilyen incidenseket, és nem tűrjük a személyzetünkkel szembeni rendbontó viselkedést”.

A rendbontó utasok eltávolítását követően a 186 utast szállító repülőgép végül folytathatta útját Liverpool felé. Információk szerint az incidensben érintett összes utas brit állampolgár volt, és a spanyol Polgári Őrség (Civil Guard) végül nem tartóztatott le senkit. A Flightradar24 adatai szerint a repülőgép a kedd esti fennakadás után végül szerda hajnali 2:19-kor landolt Liverpoolban, a tervezett érkezési időhöz képest 1 óra 54 perces késéssel.

(Nyitóképünk illusztráció)