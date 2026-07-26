ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.05
usd:
317.51
bux:
143471.05
2026. július 26. vasárnap Anikó, Anna
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Young woman sitting on the couch at home and keeping a fresh water bottle on her forehead, she is suffering from the heat
Nyitókép: demaerre/Getty Images

Jön az újabb hőhullám Magyarországra

Infostart / MTI

Újabb hőhullám várható a jövő héten: a hét elején még 30 Celsius-fok körül alakul a csúcshőmérséklet, de a hét második felétől a derült, száraz időben már jellemzően 33-38 fok között alakul a hőmérséklet napközben, és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak felfrissülést – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, ezt követően napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Délelőtt még a Dunától keletre, majd egyre inkább északkeleten lehet számítani kevés helyen kisebb esőre, záporra és zivatarra. Az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik erős széllökések, a záporok, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között várható.

Kedden gomolyfelhős, napos időre lehet számítani, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki keleten. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 10-19, délután 25-32 fok valószínű.

Szerdán nagyrészt derült időre van kilátás csapadék nélkül, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, délután 28 és 34 fok között valószínű.

Csütörtökön túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A hajnali 12-21 fokról délutánra 30 és 36 fok közé melegszik fel a levegő.

Pénteken nagyrészt derült, száraz idő várható, a délies szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 14-22,

délután 33 és 38 fok között alakul.

Szombaton döntően derült, csapadékmentes idő várható. A délies szél többnyire mérsékelt marad. A minimum 15 és 23, a maximum 33 és 38 fok között várható.

Vasárnap túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható, a délies szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, délután 34, 39 fok között alakul.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Jön az újabb hőhullám Magyarországra

időjárás

előrejelzés

hőség

hőhullám

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lando Norris nyerte a Hungaroringen a Forma–1-es Magyar Nagydíjat

Lando Norris nyerte a Hungaroringen a Forma–1-es Magyar Nagydíjat

Lando Norris csapattársa, Oscar Piastri váltóhiba miatt néhány körrel a befutó előtt a második helyről esett ki. Cikkünk frissül!
 

Így még nem hallotta a Himnuszt: hátborzongató pillanat a Hungaroringen a rajt előtt – videó

Elrajtolt a futam a Hungaroringen, Magyar Péter nyilatkozott a Forma–1 további sorsáról

Hungaroring: már a Forma–2-esek is befutottak, jön a Forma–1-es Magyar Nagydíj

Magyar Nagydíj: már véget is ért egy verseny a Hungaroringen

VIDEÓ
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.27. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felrobbanhatott egy tankerhajó a Hormuzi-szorosban

Felrobbanhatott egy tankerhajó a Hormuzi-szorosban

Az iráni Forradalmi Gárdához köthető Tasznim hírügynökség vasárnapi beszámolója szerint felrobbant egy tankerhajó a Hormuzi-szorosban, miután vízi aknára futott. A jelentés szerint a hajó azt követően ütközött az aknának, hogy letért az Irán által kijelölt útvonalról a stratégiai jelentőségű tengerszorosban - írta meg az izraeli The Jerusalem Post.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Blamázott a Ferrari, Lando Norris behúzta a Magyar Nagydíjat: tovább nőtt Antonelli előnye a vb-tabellán

Blamázott a Ferrari, Lando Norris behúzta a Magyar Nagydíjat: tovább nőtt Antonelli előnye a vb-tabellán

A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Magyar Nagydíjat.

BBC
Business Sport Travel Science
Berlin Pride van ramming likely an 'Islamist terror attack' carried out by German citizen, official says

Berlin Pride van ramming likely an 'Islamist terror attack' carried out by German citizen, official says

A woman dies and 29 injured after vehicle hit crowd before a man stabbed people, says minister, as police hunt suspect.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 26. 16:50
Csak egy páratlan számot húztak a lottón
2026. július 26. 16:41
Alkatrészhiány a Volánnál – Vitézy Dávid ígéretet tett
×
×