Magyar Nagydíj: már véget is ért egy verseny a Hungaroringen

A 24 körös hungaroringi viadalt több baleset és biztonsági autós fázis nehezítette, a 30 versenyzőből heten nem értek célba.

A pályafutása első F3-as futamgyőzelmét arató, 17 éves Slater a második körben állt az élre azt követően, hogy autója összeért a pole pozícióból rajtoló finn Tuukka Taponen járművével, akinek ezt követően defekt miatt a boxba kellett hajtania kerékcserére.

Slater a sikerével átvette a vezetést a világbajnoki pontversenyben, mögötte az összetettben is második helyen álló amerikai Ugo Ugochukwu ért célba másodikként, míg harmadik helyen az olasz Brando Badoer zárt a mogyoródi viadalon.

A Magyar Nagydíj programja a Porsche Szuperkupa, majd a a Forma-2-es betétfutammal folytatódik, a hétvége fő eseménye, a Forma-1-es viadal 15 órakor rajtol.

(A nyitóképen: a Formula–3 bajnokság futamának rajtja a Hungaroringen)