ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.05
usd:
317.51
bux:
143471.05
2026. július 26. vasárnap Anikó, Anna
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Formula-3 bajnokság futamának rajtja a mogyoródi Hungaroringen 2026. július 26-án.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Magyar Nagydíj: már véget is ért egy verseny a Hungaroringen

Infostart / MTI

A brit Freddie Slater nyerte a Forma-3-asok vasárnapi főversenyét a 41. Magyar Nagydíjon.

A 24 körös hungaroringi viadalt több baleset és biztonsági autós fázis nehezítette, a 30 versenyzőből heten nem értek célba.

A pályafutása első F3-as futamgyőzelmét arató, 17 éves Slater a második körben állt az élre azt követően, hogy autója összeért a pole pozícióból rajtoló finn Tuukka Taponen járművével, akinek ezt követően defekt miatt a boxba kellett hajtania kerékcserére.

Slater a sikerével átvette a vezetést a világbajnoki pontversenyben, mögötte az összetettben is második helyen álló amerikai Ugo Ugochukwu ért célba másodikként, míg harmadik helyen az olasz Brando Badoer zárt a mogyoródi viadalon.

A Magyar Nagydíj programja a Porsche Szuperkupa, majd a a Forma-2-es betétfutammal folytatódik, a hétvége fő eseménye, a Forma-1-es viadal 15 órakor rajtol.

(A nyitóképen: a Formula–3 bajnokság futamának rajtja a Hungaroringen)

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Magyar Nagydíj: már véget is ért egy verseny a Hungaroringen

forma-1

hungaroring

magyar nagydíj

forma-3

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vitorlázás, tanítás, munka a futballakadémián – Orbán Viktor a magánjellegű terveiről, vágyairól is beszélt egy nagyinterjúban

Vitorlázás, tanítás, munka a futballakadémián – Orbán Viktor a magánjellegű terveiről, vágyairól is beszélt egy nagyinterjúban

Egy hosszú interjút adott a Tusványoson a beszéde után Orbán Viktor Fidesz-elnök, volt miniszterelnök, aki esetleges politikai visszavonulásáról („még nem jött el a pillanat”), és magánjellegű terveiről is beszélt. Az interjúban egyik tévedésének említette, hogy nem kezdte el időben a Fidesz fiatalítását, mint mondta, azt hitte, ezzel ráér a 2030-as választásokig.
 

Íme, Orbán Viktor legfontosabb tusnádfürdői üzenetei a Fidesz jövőjéről – összefoglaló

VIDEÓ
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.27. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ballisztikus rakéták zúdultak Kijevre, Krivij Rih lángokban áll - Híreink az ukrán frontról vasárnap

Ballisztikus rakéták zúdultak Kijevre, Krivij Rih lángokban áll - Híreink az ukrán frontról vasárnap

Oroszország vasárnap hajnalban átfogó csapást hajtott végre Ukrajna ellen: ballisztikus rakéták zúdultak Kijevre, Krivij Rih városába pedig számos rakéta és drón csapódott be, egy bevásárlóközpont felrobbant. A fronton Limant, Kosztyantynivkát, Vogyianszkát szorongatják az oroszok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg katonát küld az ukrán frontra Putyin legfőbb szövetségese: gigászi rakétaszállítmány is érkezhet Moszkvába

Rengeteg katonát küld az ukrán frontra Putyin legfőbb szövetségese: gigászi rakétaszállítmány is érkezhet Moszkvába

Oroszország további harmincezer észak-koreai katona bevetésére készül az ukrajnai fronton

BBC
Business Sport Travel Science
Police name suspect after car driven into Berlin Pride event, with one dead and 16 injured

Police name suspect after car driven into Berlin Pride event, with one dead and 16 injured

Police are searching for a man named Abdul B. and say several people were reportedly stabbed in the incident.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 25. 22:11
A hajrában jött a csattanó Kisvárdán
2026. július 25. 21:58
Babát vár a Győr kézilabdázója
×
×