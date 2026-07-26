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Téli gumi, nyári gumi, pakolás, hőfok – minden, amit a Magyar Gumiabroncs Szövetség szerint tudni érdemes

InfoRádió

A nyári vakáció alatt a kánikula, a telepakolt autó és a hosszú utak is próbára tehetik a jármű abroncsait, így mindenképpen ellenőrizni kell azokat még indulás előtt – többek között ezekről beszélt az InfoRádióban Morenth Péter, a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke. A szervezet nemrégiben egy szakmai anyagot is kiadott a témában.

„A legfontosabb, hogy azon a négytenyérnyi felületen, amin a közlekedő autó abroncsai az úttal érintkeznek, vizsgáljuk meg az állapotukat. Ha nem vagyunk vagyunk biztosak abban, hogy az abroncsaink alkalmasak-e egy több száz vagy akár több ezer kilométeres útra, akkor kérjük szerelő szakember közbenjárását” – mondta az InfoRádióban Morenth Péter, a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke.

A szervezet elnöke szerint nem csak a megfelelő profilmélység a kérdés, bár ez nyáron azért kiemelten fontos, mert egy nagyobb zápor, zivatar esetén is megfelelőnek kell lennie a vízelvezetési képességének akár nagyobb sebességnél is.

Ha ez nem éri el az ajánlott minimum szintet, akkor a szakember szerint nemcsak vizes úton, hanem például fékezésnél is problémákba ütközhetünk.

Morenth Péter arra is külön felhívta a figyelmet, hogy az autóba való pakoláskor igyekezzünk a legnehezebb tárgyakat, csomagokat az autó közepére tenni és ne a tetejére, mert ez utóbbi elhelyezés teljesen más közlekedési habitust kíván meg.

A Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke leszögezte: a 7 Celsius-fokos kültéri átlaghőmérséklet az egyezményes határ, ez alatt téli, e fölött pedig nyári gumiabroncs a javasolt. Megjegyezte: vannak típusok mindkét fajtából, amik ezen a határértéken túl is jól működnek, de a szakértők körében ez az elfogadott hőmérsékleti átlagérték.

Az elnök leszögezte: azért fontos, hogy ne téli gumival közlekedjünk nyáron, mert teljesen más időjárási körülményekre fejlesztették ki, és

a melegben lényegében sokkal gyorsabban „ledarálódik”, vagyis egyetlen nyár alatt annyira elhasználódhat, hogy már a következő télen sem lehet biztonságosan használni.

A szükséges ellenőrzésről Morenth Péter elmondta: ha az utazás megkezdése előtt körbejárjuk az autót, vegyük szemügyre az abroncsok állapotát. Ha repedés, sérülés látható rajtuk, mindenképpen érdemes szakszervizhez fordulni. Ahogy akkor is, ha valamelyik gumi széle jobban megkopott a többinél, ugyanis ez arra utalhat, hogy nincs benne megfelelő nyomás, nincs eléggé felfújva.

A szervezet elnöke hozzátette, ha a felsoroltakon túl is bármilyen elváltozást tapasztalunk, például az egyik laposabb mint a többi, akkor is gyanakodhatunk arra, hogy az adott abroncs sérült, netán a szeleppel keletkezett valamilyen gond, például egy véletlen padkázás során. Ez is egy probléma lehet, amivel mindenképpen szükséges szakszervizt felkeresni.

A cikk alapjául szolgáló interjút Barkóczi Bence készítette.

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