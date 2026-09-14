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Fejes Dániel kenus világbajnok az Arénában 2026. szeptember 11-én
Nyitókép: InfoRádió

Fejes Dániel kenus világbajnok az Arénában: nagy mélypontok után jött a kilábalás

Infostart / InfoRádió

Két éve szinte csak jó edzései vannak a kenus Fejes Dánielnek, aki idén, eddig egyedül a magyar olimpikonok közül, két vb-címet is szerzett. Az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt karrierje nehezebb időszakáról is.

Fejes Dániel háromszoros világbajnok kenus beszélt az InfoRádióban arról is, hogyan élte meg, hogy ennyi idő után sikerült a csúcsra jutni: hiszen nem arról van szó, hogy berobbant az élvonalba, mert korábban is válogatott volt, de nem ezen a szinten teljesített, mint idén

„Volt egy törés Tokióban, amikor beteg lettem kint az olimpián, és erre mentálisan rámentem”

– mondta, hozzátéve: „utólag végiggondolva szerintem azt jobban meg lehetett volna oldani, de nem voltam erre felkészülve mentálisan. Utána volt egy edzőváltásom is, így nagyon nehéz volt az az időszak, de az edzőm, a feleségem, a családom és a barátok kihúztak ebből” – fogalmazott.

A sportoló szerint az első áttörés Párizsban volt, illetve még előtte itthon, amikor második lett a válogatón, de kapott egy lehetőséget, hogy mehessen az olimpiára, mert Adolf Balázs és Hajdu Jonatán megnyerték a párost, és így a második is ki tudott kerülni.

„Akkor a felkészülés során fordult át valami, elkezdtem úgy edzeni, hogy nem nagyon voltak rossz edzések. Persze, nyilván akkor is volt, amikor kicsit kevésbé ment, erre korábban sokszor rámentem mentálisan, és sokszor belementem olyan rossz evezésekbe, hogy nem megy, de akkor nyomjuk, kicsit túl lettek lőve az ilyen dolgok, de ott rám jött egy kis lazaság, nagyon jó volt a csapat, két kajakos sráccal készültem az olimpia előtt, akik most is van, hogy segítenek. Aztán

a párizsi olimpián fordult át bennem teljesen a dolog.

Előtte azért tartottam az ezer métertől, mert nagyon hosszú, és emiatt túl is lehet agyalni menet közben, hogy úristen, kibírom-e, végigmegy-e, jó-e ez a tempó, jó-e a mozgás, megvan-e az a nagy tempó, ami kell hozzá. De ott ezeket így le tudtam vetkőzni, és bár nem jött össze a döntő, de azt én akkora sikernek éltem meg, meg akkora lendületet adott, hogy bekerültem a legjobb 16 közé, hogy azóta is tart a lendület” – mondta Fejes Dániel háromszoros világbajnok kenus az InfoRádióban.

A versenyzőnek az idei poznani világbajnokságon szenzációs napjai voltak: két világbajnoki címet is szerzett, hiszen egyeben 1000 méteren is nyert, és a négyessel is összejött a címvédés – és Fejes, mint mondta, előzőleg nem is számított rá, hogy a vbegyik sztárja, és a magyar küldöttség legeredményesebb versenyzője lesz.

A következő nagy feladat a jövő évi szegedi világbajnokság, hazai közönség előtt – majd pedig a felkészülés a Los Angeles-i olimpiára, illetve az azt megelőző válogatókra – hiszen, mint mondta, már a hazai mezőny is nagyon szoros, így nagy verseny lesz.

Az interjút Farkas Dávid készítette, a teljes beszélgetést megnézheti és meghallgathatja alább.

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Kezdőlap    Sport    Fejes Dániel kenus világbajnok az Arénában: nagy mélypontok után jött a kilábalás

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Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
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