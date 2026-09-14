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Nyitókép: Liverpool FC/YouTube

Kerkez Milos a Barcelonából kaphat vetélytársat

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Ronald Araujo után újabb játékost szerezhet meg a Liverpool az FC Barcelonától. Persze, erre legkorábban januárban lesz lehetősége.

Alejandro Balde rendszeresen bekerül ugyan Hansi Flick meccskeretébe, ám játéklehetőséget nem kap. A játékpercek hiánya miatt a téli átigazolási piac egyik keresett szereplőjévé válhat.

Balde posztján a német vezetőedző inkább Xavi Espartra vagy Joao Cancelóra számít. Így a katalánoknál Balde visszacsúszott a harmadik számú balhátvéddé.

Szerződése 2028-ig szól, és egymilliárd eurós kivásárlási záradékot tartalmaz, jóllehet piaci értéke inkább a 40 millió euró környékén mozog.

A Sport című lap beszámolója szerint olyan nagy klubok, mint a Manchester United és az Internazionale már a nyáron érdeklődtek iránta; most pedig a Liverpool kiszemeltjei között is felbukkant a neve.

A Liverpool spanyol edzője, Andoni Iraola úgy véli, Balde megszerzése érdekes opciót jelentene, különösen, ha jó áron lehetne megszerezni.

A két klub jó viszonyt ápol egymással, amire példa volt Ronald Araujo gyors, Anfieldre irányuló kölcsönadása is. Az uruguayi védő máris letette a névjegyét Angliában – különösen a Bajnokok Ligájában –, ahol az Atlético Madrid elleni kiváló teljesítménye során egy döntő fontosságú, sarokkal adott gólpasszal is kitűnt.

Ha Balde januárban valóban a Liverpoolhoz érkezne, elsősorban Kerkez Milosnak és Kosztasz Cimikasznak lenne a vetélytársa.

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Kezdőlap    Sport    Kerkez Milos a Barcelonából kaphat vetélytársat

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