Jó fülest kapott a NAV

Több mint 1,8 kilogramm kábítószergyanús anyagot találtak a pénzügyőrök egy autóban, amelyet az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyén ellenőriztek – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint az autó átvizsgálásakor a jobb hátsó lábtér padló alatti tárolórekeszéből két átlátszó vákuumzacskó került elő, fehéres-sárgás, kristályos anyaggal.

A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak a zacskóban lévő anyagokról, és el sem tudják képzelni, hogy került az autóba.

A pénzügyőrök értesítették a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársait, akik az 1815 gramm kábítószergyanús anyagot átvették; kábítószer birtoklás miatt indult eljárás – írták.