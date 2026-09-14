Ismét lezárták Catania repülőterét az Etna kitörése miatt

Az intézkedés az érkező és az induló járatokra is vonatkozik.

A Vincenzo Bellini nevű repülőtér lezárására az Etnából felszálló, közel 4 kilométer magas hamufelhő miatt volt szükség.

A járatok egy részét eltörölték, más gépeket a többi szicíliai és dél-olaszországi repülőtérre terelték át.

Az utasokat arra kérik, mindenképpen ellenőrizzék a járatukra vonatkozó információkat a légitársaságoknál.

A 3400 méteres Etna, Európa legmagasabb és legaktívabb vulkánja augusztus 7. óta működik intenzíven. Azóta Catania repülőterét már több alkalommal lezárták.