Tizenhét szlovákiai települt be a községbe, azonnal felbolydult a magyar falu

A szlovák határtól alig néhány kilométerre fekvő észak-borsodi faluban korábban is vásároltak ingatlanokat szlovák állampolgárok a kedvezőbb magyarországi árak miatt. A mostani eset az egyetlen házba költözők szokatlanul nagy száma és az infrastruktúra hiányosságaiból fakadó mindennapi élethelyzetek miatt váltott ki heves reakciókat.

„Szlovák részről most megvettek egy ingatlant. Eddig is vásároltak már itt szlovákiaiak házat,

amiatt kavart most nagy port az ügy, mert egyszerre 17-en költöztek be egy ingatlanba Szlovákiából”

– ismertette a helyzetet Kosik Ákos, Bódvaszilas polgármestere, hozzátéve, hogy az ingatlanvásárlás a rendelkezésre álló dokumentumok alapján teljesen legálisan történt.

A településvezető kiemelte, hogy a családtagok vezetékes víz hiányában a közkutat használták tisztálkodásra és mosásra, valamint a lakosság körében az éjszakai mozgások és a megszokottnál hangosabb életvitel miatt panaszok alakultak ki. Ugyanakkor hangsúlyozta:

„Egyelőre nem volt semmilyen incidens a lakosok és a beköltözők között, legalábbis én nem tudok ilyenről.

Pont a hivatal előtt laknak, ahol térfigyelő kamera is van, ez szerintem biztonságot ad mindenkinek”.

A lakossági nyomásra reagálva az önkormányzat augusztus 7-én megalkotta a helyi önazonosság védelméről szóló rendeletét. A szabályozás elővásárlási jogot, valamint egyszeri, 500 ezer forintos betelepülési hozzájárulást ír elő az újonnan lakcímet létesítők számára a település társadalmi rendjének és hagyományainak megőrzése érdekében – számolt a be hosszú riportban a boon.hu.

Az ügyben megszólalt Pakusza Zoltán miskolci önkormányzati képviselő is, aki rámutatott, hogy az önazonossági rendeletek eszközöket adnak a helyi közösségek kezébe.

„Az önazonossági rendelet kvázi biztosít egy lehetőséget arra, hogy valamilyen szinten megpróbálja a település megszűrni azt, hogy kik érkeznek.

Fontos az érkezők joga, de sokkal fontosabb azoknak a joga, akik a településen élnek, itt vannak az értékeik”

– fogalmazott Pakusza Zoltán, kiemelve, hogy a szabályozás nem nemzetiségi alapon tesz különbséget, hanem a közösségi együttélés elvárásait rögzíti. A politikus videót is készített a helyszínen.

Bár a szomszédos Szalonnán korábban hasonló viták alakultak ki szlovákiai családok beköltözése miatt, Kosik Ákos szerint a bódvaszilasi eset független attól. A polgármester tájékoztatása alapján a család hosszabb távra tervez a településen, miközben az önkormányzat a frissen elfogadott rendelettel kívánja mederben tartani a jövőbeni betelepülési folyamatokat.