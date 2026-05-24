2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
A gyõztes Milák Kristóf a férfi 100 méteres férfi gyorsúszás döntõjében az úszók országos bajnokságán Sopronban 2026. április 16-án.
Milák Kristóf csúcsot úszott Monacóban

Milák Kristóf a 100 méter gyorson aratott szombati sikerét követően vasárnap 100 méter pillangón sem talált legyőzőre a Mare Nostrum úszó-versenysorozat első állomásán, Monacóban.

A viadal honlapja szerint a kétszeres olimpiai bajnok Milák 50.66 másodperces idővel diadalmaskodott. Ez azt jelenti, hogy a magyar versenyző új versenysorozatcsúcsot úszott, az Európa-rekorder Maxime Grousset harmadikként ért célba.

Férfi 400 méter vegyesen két magyar is dobogóra állhatott, Zombori Gábor 4:16.68 perces idővel nyert, Holló Balázs pedig 4:18.85-tel harmadik lett, ugyanakkor egyelőre mindketten messze vannak a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott Európa-bajnoki szinttől (4:13.94).

Rajtuk kívül még Kovács Benedeknek is sikerült begyűjtenie egy érmet, 200 méter háton harmadikként csapott célba (1:59.17).

A Mare Nostrum-sorozat jövő héten előbb Canet-en-Roussillon városában folytatódik, majd Barcelonában zárul.

Széles körű fizetéscsökkentést jelentett be Magyar Péter

Radikálisan csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők, a polgármesterek, valamint az állami vállalatok vezetőinek fizetése – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.
 

Putyin bajban van, bevetették az Oresnyiket Ukrajna ellen – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Kaupo Rosin, az Észt Külügyi Hírszerző Szolgálat vezetője a CNN-nek elemezte a helyzetet. Szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök egyre nagyobb gondban van, a frontvonalon nem képes elérni sikereket, folyamatosan növekednek a veszteségek, miközben már nem képesek elegendő embert toborozni. Az ukrán csapások közben egyre nagyobb károkat okoznak a hátországban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az amerikai és európai partnerektől származó értesülések szerint Oroszország az Oresnyik rakétarendszerrel készül csapást mérni Ukrajnára. Kijev jelenleg is ellenőrzi ezeket az információkat - számolt be a RBK. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Komoly izgalmak a Roland Garroson: Sinner tarolhat a férfiaknál, a nőkre kegyetlen küzdelem vár

A vasárnap rajtoló Roland Garros férfi mezőnyében Jannik Sinner egyeduralkodónak tűnik, a női tornán azonban évek óta nem látott, kiélezett küzdelem várható a bajnoki címért.

Trump tells US negotiators 'not to rush' into deal with Iran

The deal under discussion would involve a 60-day ceasefire extension during which the Strait of Hormuz would be reopened, according to US media.

