Megtalálták a Székesfehérváron összeomlott négyemeletes ház alá szorult embert

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, hétfő délelőtt összeomlott egy bontás alatt lévő, négyemeletes ipari épület Székesfehérváron, egy ember pedig a romok alá szorult.

A székesfehérvári hivatásos tűzoltóság egységei kezdték meg a mentési munkálatokat, de további mentőegységek és keresőkutyás csapatok is érkeztek.

„A katasztrófavédelem munkatársai megtalálták az illetőt, kapcsolatot tudtak létesíteni vele, a kiszabadítása pedig folyamatban van” – írja a Facebook-oldalán Cser-Palkovics András.

A polgármester azt is közölte, hogy egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a baleset, a körülmények feltárását követően pontosabb tájékoztatást ígért.

