Infostart.hu
Nyitókép: Facebook/Sulyok Tamás

Sulyok Tamás reagált az elmozdítására kilátásba helyezett Alaptörvény-módosításra

Infostart

A köztársasági elnök többek között politikai zsákmányszerzésről írt.

A miniszterelnök kérésére, hétfőn reggel Görög Márta igazságügyi miniszter jelenlétében egyeztetett Sulyok Tamás a Sándor-palotában. A köztársasági elnök ezzel kapcsolatban közölte: „megerősítést nyert, hogy a kormányzat az Alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét”.

Mint Sulyok Tamás írta, továbbra is az az álláspontja, hogy ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásához, az Alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve nem tehet eleget az erre vonatkozó felszólításnak.

„Miniszterelnök úrnak az igazságügyi miniszter asszony jelenlétében tett nyilatkozata alapján a kormány a törvényesen betöltött tisztségemből való eltávolítás céljából személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az Alaptörvényt. Ezt a folyamatot az alkotmányjog politikai zsákmányszerzésnek nevezi” – írta a Facebookon, hozzátéve: „az ennek folytán kialakuló alkotmányos válsághelyzet mélyíti a társadalmi megosztottságot, és károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet pl. a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is”.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a megbeszélés után Magyar Péter kormányfő közölte: Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet „az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai, vállalhatatlan döntései megtépáztak”. Azt is mondta, hogy ha Sulyok Tamás nem mond le önként, „ma a döntéséről tájékoztatom a Tisza Párt frakcióját, és haladéktalanul megkezdjük a szükséges eljárásokat”.

Hangsúlyozta: az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Úgy fogalmazott: „minden bábnak az eltávolításáról szó lesz, aki részt vett ebben a káderkeringőben”.

A köztársasági elnök többek között politikai zsákmányszerzésről írt.
 

Elnökváltás a VOSZ-nál: „A magyar növekedési modell kifulladt, termelékenységi fordulatra van szükség"

A magyar kis- és középvállalati szektor előtt álló legnagyobb kihívás a termelékenységi lemaradás – többek között erről beszélt Gazsi Attila, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) új elnöke a Portfolio-nak adott interjújában. A szervezet új vezetője szerint a következő ciklusban a VOSZ szerepe érdemben átalakul: a hangsúly a formális konzultációról a proaktív, valós vállalati adatokon nyugvó és döntés-előkészítő érdekképviseletre helyeződik át. Az elnök a kkv-k termelékenységének javítását, a vállalkozói visszajelzések strukturált összegyűjtését, értékelését és szakpolitikai becsatornázását, az országosan aktivált hálózat erősítését, valamint a gazdasági növekedés elindítását szolgáló program mihamarabbi kidolgozását nevezte a legfontosabb prioritásoknak. Az új elnöki program célja, hogy a VOSZ a gazdaságpolitikai döntéshozatal megkerülhetetlen szereplőjévé váljon.

Brutális hidegfront csap le Magyarországra: irdatlan mennyiségű eső érkezik, ennek a fele sem tréfa

A meteorológus tájékoztatása szerint szerdán komoly mennyiség csapadékra kell számítani, több helyen akár 20 mm-t meghaladó eső is leeshet.

US says it struck Iranian radar sites as Kuwait reports missile and drone attacks

Iran and the US say they have carried out fresh strikes around the Strait of Hormuz, with Kuwait condemning "repeated" Iranian attacks.

