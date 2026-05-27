Milák Kristóf kétszer is a dobogón

A viadal honlapja szerint Zombori 4:16.88 perccel diadalmaskodott, de ez még mindig messze van a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott, az Európa-bajnoki induláshoz szükséges szinttől (4:13.94).

A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf két számában is a dobogóra állhatott, először az 50 méter pillangó fináléjában harmadikként csapott célba (23.27), majd 100 méter gyorson második lett (48.76).

A Mare Nostrum-sorozat franciaországi állomása csütörtökön folytatódik, hétvégén pedig Barcelonában versenyez a mezőny.