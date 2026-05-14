2026. május 14. csütörtök Bonifác
Szita Zoltán (b) és Sipos Adrián (j), valamint a horvát Veron Nacinovic a dán-norvég-svéd közös rendezésû férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntõjének 4. fordulójában, a II. csoportban játszott Horvátország - Magyarország mérkõzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 28-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Szerb-magyar, angol harmadosztály, magyar Tour – sport a tévében

Infostart / MTI

Képernyőre kerül a Real Madrid meccse is, igazán gazdag a csütörtöki tévés sportkínálat is.

M4 Sport

12.45: Kerékpár, Tour de Hongrie, 2. szakasz

18.00: Kézilabda, férfi világbajnoki selejtező, Szerbia-Magyarország

Duna World

19.00: Labdarúgás, női U17-es Európa-bajnokság, elődöntő, Németország-Spanyolország

Sport 1

20.00: Darts, Premier League, 15. forduló, Birmingham

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+

18.30: Baseball, MLB, Cincinnati Reds-Washington Nationals

Eurosport 1

10.00: Kerékpár, férfi verseny, Baku

13.45: Kerékpár, Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny, 6. szakasz

Spíler 1

19.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Real Sociedad

Spíler 2

18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Rayo Vallecano

21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Real Oviedo

Arena 4

21.45: Labdarúgás, angol harmadosztály, rájátszás, elődöntő, visszavágó, Bradford City-Bolton Wanderers

Match 4

13.00 és 19.00: Tenisz, ATP-torna, negyeddöntő, Róma

15.30 és 21.30: Tenisz, WTA-torna, elődöntő, Róma

Republikon: több oka is van, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

Míg korábban a fővárosi kerületek egyértelműen illeszkedtek a kertvárosi jobboldal – lakótelepi baloldal vagy a belvárosi liberális – külvárosi munkás sémákba, addig mára Budapest összességében már kevésbé írható le ideológiai kategóriákkal – erre jutott a Republikon elemzése. A fővárosban egy gyorsan változó politikai tér rajzolódik ki, ahol a pártpreferenciákat egyre inkább a rövid távú politikai kínálat, a vezetői hitelesség és az aktuális társadalmi kérdések alakítják. A Republikon elemzője, Fűzfa Csaba beszélt a részletekről az InfoRádióban.
 

150 oktató tiltakozik a KEKVA ellen a Corvinuson, új modellt szeretnének

Fű alatt új törvény lépett életbe az üzemanyagárakról: megszűnt a rendkívüli helyzet, erről mindenkinek tudnia kell

Trump calls high-stakes talks with Xi 'great' as China throws spectacular welcome

