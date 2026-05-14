Szerb-magyar, angol harmadosztály, magyar Tour – sport a tévében

M4 Sport
12.45: Kerékpár, Tour de Hongrie, 2. szakasz
18.00: Kézilabda, férfi világbajnoki selejtező, Szerbia-Magyarország
Duna World
19.00: Labdarúgás, női U17-es Európa-bajnokság, elődöntő, Németország-Spanyolország
Sport 1
20.00: Darts, Premier League, 15. forduló, Birmingham
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+
18.30: Baseball, MLB, Cincinnati Reds-Washington Nationals
Eurosport 1
10.00: Kerékpár, férfi verseny, Baku
13.45: Kerékpár, Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny, 6. szakasz
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Real Sociedad
Spíler 2
18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Rayo Vallecano
21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Real Oviedo
Arena 4
21.45: Labdarúgás, angol harmadosztály, rájátszás, elődöntő, visszavágó, Bradford City-Bolton Wanderers
Match 4
13.00 és 19.00: Tenisz, ATP-torna, negyeddöntő, Róma
15.30 és 21.30: Tenisz, WTA-torna, elődöntő, Róma