Ez „mentheti meg” Magyarország pénzügyi megítélését

A gazdaságkutató friss elemzése szerint a következő hónapokban az ERM II árfolyam-mechanizmushoz csatlakozással kapcsolatos előrelépések is fontosak lehetnek ahhoz, hogy a három nagy hitelminősítő – Standard & Poor’s (S&P), Moody’s és Fitch – a fenntartott negatív kilátások ellenére a tavaszi és őszi felülvizsgálataik során is időt adjanak a fiskális kilátások erősödésének.

Mint írták, az ERM II rendszerben legalább két évet kell eltölteni az euró bevezetése előtt, és ez idő alatt az árfolyamnak egy +/- 15 százalékos sávon belül kell mozognia. A belépési árfolyamnak kiemelten fontos szerepe van, mivel irányadó lehet, hogy milyen árfolyamon vezetik majd be az eurót. Szlovákia esetében a koronát az ERM-be történő belépés után mintegy 22 százalékkal erősebb szinten váltották át euróra – jegyezték meg.

Hangsúlyozták: az ERM II árfolyamrendszerhez való csatlakozás erősítheti a befektetői és hitelminősítői bizalmat, mert makrogazdasági stabilitást és az euróbevezetési szándék hitelességét jelzi.

A három nagy hitelminősítő módszertanában is kedvező hatással járhat az ERM II-tagság és a későbbi euróbevezetés, főként a monetáris politika hitelessége, a külső sérülékenység csökkenése és a devizaadósság kockázatának mérséklődése miatt.

Különösen fontos ez az S&P esetében, ahol Magyarország besorolása jelenleg csak egy fokozattal van a befektetésre ajánlott kategória felett, negatív kilátással. Az S&P módszertanában a monetáris politika hatékonysága és az alkalmazott árfolyamrezsim önálló vizsgálati dimenziót képeznek, amelyek a többi makrogazdasági mutatóhoz hasonló súlyt képviselnek a végső minősítés kialakításakor.

A Moody's értékelésében az ERM II-belépés elsősorban az intézményi és gazdaságpolitikai hitelességet erősítheti. A minősítő külön vizsgálja a monetáris és makrogazdasági politika hatékonyságát, amelyben javulást hozhat az euróbevezetés felé tett lépés, továbbá az euróövezeti integráció a politikai és külső sérülékenységi kockázatokat is mérsékelheti.

A Fitch Ratings módszertanában az eurózóna tagjai egységesen megkapják a tartalékvaluta-rugalmasságért járó pozitív pontszámot, ugyanakkor az ERM II időszakában fokozottan figyelik a devizatartalékok szintjét és a pénzügyi rendszer stabilitását.

Az Európai Bizottság egyik elemzésére hivatkozva felidézték, hogy a hitelminősítő módszertana lehetővé teszi a hitelminősítések javítását az ERM II árfolyamrendszerbe való felvételtől egészen az euróhoz való tényleges csatlakozásig, de önmagában a csatlakozás nem jelent azonnali felminősítést. Bulgária és Horvátország esetében az adósbesorolás kilátásait javították a hitelminősítők az euró előszobájába történő csatlakozáskor, Horvátország esetében pedig az euró bevezetésének bejelentése után kimagaslóan javult az államadósság megítélése.

A hitelminősítők által közölt tervezett menetrend szerint a Moody's május 22-én vizsgálja felül Magyarország adósbesorolását, ezt követi a S&P május 29-én, majd a Fitch Ratings június 5-én. Az őszi felülvizsgálatokra ebben a sorrendben november 20-án, november 27-én majd december 4-én kerül sor.