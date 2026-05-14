2026. május 14. csütörtök Bonifác
Creative euro icon with glowing stock chart on dark wallpaper. Cryptocurrency and money concept. 3D Rendering
Nyitókép: peshkov/Getty Images

Ez „mentheti meg” Magyarország pénzügyi megítélését

Infostart / MTI

Az új kormány euróbevezetési tervei és az ezzel járó pozitív hatások várhatóan ellensúlyozzák a hitelminősítő intézetek által megfogalmazott növekvő fiskális kockázatokat és javíthatják az ország hitelminősítési kilátásait a tavaszi és őszi felülvizsgálatoknál – közölte a GKI.

A gazdaságkutató friss elemzése szerint a következő hónapokban az ERM II árfolyam-mechanizmushoz csatlakozással kapcsolatos előrelépések is fontosak lehetnek ahhoz, hogy a három nagy hitelminősítő – Standard & Poor’s (S&P), Moody’s és Fitch – a fenntartott negatív kilátások ellenére a tavaszi és őszi felülvizsgálataik során is időt adjanak a fiskális kilátások erősödésének.

Mint írták, az ERM II rendszerben legalább két évet kell eltölteni az euró bevezetése előtt, és ez idő alatt az árfolyamnak egy +/- 15 százalékos sávon belül kell mozognia. A belépési árfolyamnak kiemelten fontos szerepe van, mivel irányadó lehet, hogy milyen árfolyamon vezetik majd be az eurót. Szlovákia esetében a koronát az ERM-be történő belépés után mintegy 22 százalékkal erősebb szinten váltották át euróra – jegyezték meg.

Hangsúlyozták: az ERM II árfolyamrendszerhez való csatlakozás erősítheti a befektetői és hitelminősítői bizalmat, mert makrogazdasági stabilitást és az euróbevezetési szándék hitelességét jelzi.

A három nagy hitelminősítő módszertanában is kedvező hatással járhat az ERM II-tagság és a későbbi euróbevezetés, főként a monetáris politika hitelessége, a külső sérülékenység csökkenése és a devizaadósság kockázatának mérséklődése miatt.

  • Különösen fontos ez az S&P esetében, ahol Magyarország besorolása jelenleg csak egy fokozattal van a befektetésre ajánlott kategória felett, negatív kilátással. Az S&P módszertanában a monetáris politika hatékonysága és az alkalmazott árfolyamrezsim önálló vizsgálati dimenziót képeznek, amelyek a többi makrogazdasági mutatóhoz hasonló súlyt képviselnek a végső minősítés kialakításakor.
  • A Moody's értékelésében az ERM II-belépés elsősorban az intézményi és gazdaságpolitikai hitelességet erősítheti. A minősítő külön vizsgálja a monetáris és makrogazdasági politika hatékonyságát, amelyben javulást hozhat az euróbevezetés felé tett lépés, továbbá az euróövezeti integráció a politikai és külső sérülékenységi kockázatokat is mérsékelheti.
  • A Fitch Ratings módszertanában az eurózóna tagjai egységesen megkapják a tartalékvaluta-rugalmasságért járó pozitív pontszámot, ugyanakkor az ERM II időszakában fokozottan figyelik a devizatartalékok szintjét és a pénzügyi rendszer stabilitását.

Az Európai Bizottság egyik elemzésére hivatkozva felidézték, hogy a hitelminősítő módszertana lehetővé teszi a hitelminősítések javítását az ERM II árfolyamrendszerbe való felvételtől egészen az euróhoz való tényleges csatlakozásig, de önmagában a csatlakozás nem jelent azonnali felminősítést. Bulgária és Horvátország esetében az adósbesorolás kilátásait javították a hitelminősítők az euró előszobájába történő csatlakozáskor, Horvátország esetében pedig az euró bevezetésének bejelentése után kimagaslóan javult az államadósság megítélése.

A hitelminősítők által közölt tervezett menetrend szerint a Moody's május 22-én vizsgálja felül Magyarország adósbesorolását, ezt követi a S&P május 29-én, majd a Fitch Ratings június 5-én. Az őszi felülvizsgálatokra ebben a sorrendben november 20-án, november 27-én majd december 4-én kerül sor.

Az elemző már sejti, meddig ad esélyt a piac az új kormánynak
Trippon Mariann, a CIB Bank InfoRádiónak nyilatkozó vezető elemzője szerint szükség van egy, a piacok és a nemzetközi hitelminősítők számára is hiteles és reális makrogazdasági adatokon alapuló, középtávú költségvetési konszolidációs pálya felvázolására. Szerinte erősödő bizalom és mérsékelt növekedés felé tart a magyar gazdaság. Erre az évre 1,8 százalékos GDP-bővülést vár, az év második felében ugyanakkor gyorsulhat az infláció.
 

A hazai tőkepiac jövőjéről, a Tisza lehetséges gazdaságpolitikai irányairól és a Budapesti Értéktőzsde fejlesztési lehetőségeiről kérdeztünk több piaci szereplőt. Eddig nem sok konkrétum ismert a Tisza esetleges tőkepiaci terveiről, ezért piaci szakértőket kérdeztünk arról, milyen irányokra számítanak, mely jelenlegi tőkepiaci eszközöket tartaná érdemesnek a szakma megtartani, valamint milyen kormányzati és BÉT-intézkedésekre lenne szükség a hazai tőkepiac fejlesztéséhez. A témában megszólalt Horváth István, a K&H Értékpapír ügyvezető igazgatója, Pintér András, a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő befektetési vezetője, Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója, Szécsényi Bálint, az Equilor Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója, és Oszkó Péter, az O3 Partners vezérigazgatója.

A magyar bankszektorban az elmúlt években jelentősen kiéleződött a verseny az új ügyfelekért.

The US president was greeted by cheering children and a troop inspection ahead of high-stakes talks and a tour of the Temple of Heaven.

