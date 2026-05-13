Büntetést kaphat a Milka gyártója

Egy német bíróság szerdai határozatában kimondta, hogy a Mondelez megtévesztette a vásárlókat, a amikor 100 grammról 90 grammra csökkentette a Milka csokoládék tömegét anélkül, hogy a csomagolást érdemben megváltoztatta volna. Az indoklás az, hogy az évek óta jól ismert termék csomagolása által keltett vizuális benyomás már nem felel meg a tényleges nettó tömegnek – írta meg a Portfolio. A Mondelez 2025 elején hajtotta végre a termék súlyának csökkentését.

Az eljáró bíróság szerint a csomagoláson közérthetően és jól láthatóan fel kellett volna tüntetni a mennyiség megváltozását. Ennek a tájékoztatásnak legalább a módosítást követő négy hónapon át szerepelnie kellett volna, hogy a fogyasztók egyértelműen értesüljenek róla.

Az ítélet egyelőre nem jogerős, a Mondeleznek egy hónap áll rendelkezésére a fellebbezés benyújtására. A vállalat szóvivője a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy komolyan veszik a döntést, jelenleg részletesen vizsgálják a határozat indokolását. A csoki méretét a megváltozott, instabil piaci környezettel indokolták, és azzal, hogy csak így tudták fenntartani a termék minőségét.