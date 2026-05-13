ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.32
usd:
305.85
bux:
131071.24
2026. május 13. szerda Imola, Szervác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Büntetést kaphat a Milka gyártója

Infostart

A zsugorinflációval, hétköznapi nevén a „legrammozással” nem csak itthon vannak gondok.

Egy német bíróság szerdai határozatában kimondta, hogy a Mondelez megtévesztette a vásárlókat, a amikor 100 grammról 90 grammra csökkentette a Milka csokoládék tömegét anélkül, hogy a csomagolást érdemben megváltoztatta volna. Az indoklás az, hogy az évek óta jól ismert termék csomagolása által keltett vizuális benyomás már nem felel meg a tényleges nettó tömegnek – írta meg a Portfolio. A Mondelez 2025 elején hajtotta végre a termék súlyának csökkentését.

Az eljáró bíróság szerint a csomagoláson közérthetően és jól láthatóan fel kellett volna tüntetni a mennyiség megváltozását. Ennek a tájékoztatásnak legalább a módosítást követő négy hónapon át szerepelnie kellett volna, hogy a fogyasztók egyértelműen értesüljenek róla.

Az ítélet egyelőre nem jogerős, a Mondeleznek egy hónap áll rendelkezésére a fellebbezés benyújtására. A vállalat szóvivője a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy komolyan veszik a döntést, jelenleg részletesen vizsgálják a határozat indokolását. A csoki méretét a megváltozott, instabil piaci környezettel indokolták, és azzal, hogy csak így tudták fenntartani a termék minőségét.

Kezdőlap    Gazdaság    Büntetést kaphat a Milka gyártója

csokoládé

méret

milka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?

Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?
Orbán Viktor utolsó kormányfői interjúját Dopemannek adta. Arról, hogy itt megtörtént-e a szembenézés a vereség okaival, illetve képes-e a pártelnök a megújulásra és saját politikai közösségének megújítására, az InfoRádió Aréna című műsorában beszélgetett Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

Magyar Péter tett bejelentéseket és válaszolt újságírók kérdéseire a Tisza-kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren.
 

Magyar Péter: heti két kormányülés lesz, most 17 kormányhatározat születik

Zajlik a Tisza-kormány első hivatalos kormányülése

Megállt az első kormányülésre tartó Tisza-kormány az aszály miatt útközben, kiszálltak Ópusztaszer előtt

Már csak néhány óráig tart a veszélyhelyzeti kormányzás

A választások után hogyan gyógyul a lélek, hogyan béküljünk a családtagokkal? – a pszichiáter válaszol

VIDEÓ
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.14. csütörtök, 18:00
Kuzmányi István
diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Üzent Szlávik János: senki se mondja le a nyaralását a hantavírus miatt

Üzent Szlávik János: senki se mondja le a nyaralását a hantavírus miatt

Senki se mondja le a nyaralását a hantavírus miatt - ezt tanácsolja Szlávik János infektológus az RTL Híradó nézőinek. Szerinte nem kell aggódni amiatt, hogy a Covidhoz hasonló járvány alakul ki.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos bejelentést tett a Wizz Air: ez a magyar utasokra is komoly hatással lehet

Fontos bejelentést tett a Wizz Air: ez a magyar utasokra is komoly hatással lehet

Május 28-tól újraindítja a Budapest és Tel-Aviv közötti járatait a Wizz Air, miután a légitársaság szerint javult a közel-keleti biztonsági helyzet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trade, Iran and Taiwan on the agenda as Trump arrives in China for high-stakes talks with Xi

Trade, Iran and Taiwan on the agenda as Trump arrives in China for high-stakes talks with Xi

The US president says his first request to Xi would be to "open up" China, while Beijing is expected to press Trump on the status of Taiwan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 13. 16:10
Nagy akcióba kezd a mobilcég
2026. május 13. 15:44
A korábbi lakáspiaci trendek már nem maguktól értetődők – mi jön az árrobbanás után?
×
×