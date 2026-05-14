Döntött a német kormány az energiaügyi fordulatról

A Friedrich Merz kancellár vezette kabinet által jóváhagyott jogszabálytervezet célja, hogy 2031-re elegendő, megbízható villamosenergia-termelő kapacitás álljon rendelkezésre Németországban. A német gazdasági és energiaügyi minisztérium (BMWE) szerint a német és európai elemzések azt mutatják, hogy a következő évtized elejétől nőnek az ellátásbiztonsági kockázatok, különösen az alacsony szél- és napenergia-termeléssel járó időszakokban.

Katherina Reiche energiaügyi miniszter hangsúlyozta: „a megújuló energiáknak életbiztosításra van szükségük, ezt pedig a biztosított kapacitás jelenti”. Hozzátette: aki komolyan gondolja a megújulók bővítését és a szénkivezetést, annak új, rugalmas erőművi kapacitásokat kell létrehoznia.

A német villamosenergia-fogyasztásban a megújuló energiaforrások aránya az idei első negyedévben 53 százalék volt, ezt 2030-ra 80 százalékra kívánják emelni. A széntüzelésű erőművek kivezetését legkésőbb 2038-ig tervezik.

A törvénytervezet fokozatos pályázati rendszert vezet be új kapacitások létesítésére. Első körben 11 gigawattnyi új, szabályozható teljesítményre írnak ki tendert 15 éves rendelkezésre állási kötelezettséggel. Ebből 9 gigawatt úgynevezett hosszú távú kapacitás lesz, amely tartósan képes áramot termelni a „Dunkelflaute”, vagyis a kevés széllel és napsütéssel járó időszakok idején is. További 2 gigawatt új termelőkapacitásra külön pályázatot írnak ki.

A minisztérium tájékoztatása szerint 2027-ben és 2029-ben további, technológiasemleges pályázatok következnek, amelyeken már energiatárolók, rugalmas fogyasztók és meglévő létesítmények is részt vehetnek. A tervek szerint 2027-ben külön tendereket hirdetnek a hidrogénüzemre átállás támogatására is.

A mostani konstrukció része annak a hosszabb távú stratégiának, amely 2032-től teljes körű kapacitáspiacot vezetne be Németországban. Az új erőműveket úgy kell kialakítani, hogy 2045 után karbonsemlegesen, hidrogénnel is működtethetők legyenek.

A beruházások finanszírozására 2031-től új díjat vezetnek be a német villamosenergia-fogyasztók számára, ennek mértékét azonban egyelőre nem közölték.

A törvénytervezetet még a Bundestagnak is jóvá kell hagynia, emellett az Európai Bizottság állami támogatási szabályok szerinti engedélyére is szükség lesz.

Az intézkedést az energiaszektor üdvözölte. Kerstin Andreae, a német energia- és vízipari szövetség (BDEW) vezetője szerint az új, biztosított kapacitások nélkülözhetetlenek a villamosenergia-rendszer megbízhatóságának fenntartásához.

Környezetvédő szervezetek ugyanakkor bírálták a tervet. A Germanwatch szerint a jogszabály „szabad utat ad a gázerőműveknek”, miközben háttérbe szorítja a klímasemleges megoldásokat, például az akkumulátoros energiatárolást.