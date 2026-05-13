Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?

A kérdésre, hogy kell-e abból következtetést levonni, hogy Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök nem ment be a parlamentbe, nem tartott egy szokásos átadó beszédet, amit a miniszterelnökök szoktak tartani, Kiszelly Zoltán azt mondta: „annyiban nem, hogy ebben következetes, hiszen elmondta, hogy nem ül be a parlamentbe, illetve hogy most arra koncentrál, ahogy láttuk a Tiktok-videóban, hogy az új munkahelyén, a Fidesz-székházban készíti fel a pártot a tisztújító kongresszusra. Ez június 13-án lesz, és új mederbe kell terelni a Fidesz működését, hiszen eddig kormánypártként, mostantól ellenzéki pártként kell dolgoznia” – fogalmazott.

„Az biztos, hogy nagyon sok szakítás volt a szokásjoggal. Ezt népszerűen úgy szoktam fogalmazni,

aki a Köztársaság 2.0-t várta Magyar Pétertől, az már most kiszállhat a vonatból. Ez a konszenzusos demokrácia modellje lenne, amit a politikatudomány így hív, amikor legalább a nagy szereplők között van egy konszenzus.

1989-90-ben ez volt talán az első új köztársaságnak a genezise, hogy az Antall–Tölgyesy paktummal megállapították, hogy a kétharmados törvények körét a legszűk körre kell korlátozni, illetve hogy legalább a két legnagyobb párt alkuja legyen emögött. Aztán láttuk, hogy '90 után hatszor volt kétharmad, 1994-ben és 2010 óta ötször, és a kétharmados törvények módosítása egy oldal kezébe került. Az MSZP–SZDSZ ezzel nem élt, a Fidesz élt, és most meglátjuk, hogy a Tisza Párt hogyan fogja megoldani, hogy a konszenzusos irányba megy-e vissza, amit én nem gondolok, vagy egy újfajta mód lesz. Azt látjuk, az új kobzosok, az új regősök, igricek már a NER-lightot kezdik hirdetni, ami az első Fidesz-kormány ideje, a polgári Magyarország. Nyilván a jobboldali szavazóbázis felé üzennek, illetve a baloldali és liberális szavazók felé azzal, hogy nem lesz ez annyira rossz, ezt halljuk most, ezt a sztorit kezdik el építeni – fogalmazott Kiszelly Zoltán, aki szerint

a Fidesz magát „a nemzeti oldal” további képviselőjeként látja, a Tiszát pedig megpróbálja áttolni a liberális sarokba. A Tisza ügyesen vette vissza a nemzeti szimbólumrendszert,

és nagyon ügyesen használta azt a politikát, hogy azért, mert valaki nem ért egyet a kormánnyal, attól még ugyanúgy a nemzet tagja, tehát a Fidesznek ehhez még új viszonyt kell szerintem kialakítania – mondta a Századvég elemzője.

Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója szerint a Fidesznek sokáig az volt az előnye, hogy folyamatosan tudott adaptálódni, változni, becsatolta a különböző kihívásokat vagy konfliktusokat, és abból újra tudott alakulni és tovább tudott fejlődni,

a Fidesz eddig tudott folyamatosan alkalmazkodni a kihívásokhoz. És a kampány során ez veszett el:

egész egyszerűen a hosszú kormányzás következtében teljesen rugalmatlanná vált a rendszer, és már nem tudta becsatolni a kívülről jövő impulzusokat, és nem tudott változtatni, nem tudott reagálni az új típusú kihívóra. A korábbi ellenzékre rendezkedett be, és ettől nem tudott időben váltani – fogalmazott Lakatos Júlia, hozzátéve: de hogy ezután mi van, ha ezt még fel is dolgozzák, az egy teljesen új történet. Magyar Péter azt mondja, hogy továbbra is csináljanak Tisza-szigeteket, azaz az emberek találkozzanak személyesen, beszéljenek egymással. Az egész közösségi média, meg a folyamatos eszközhasználat elviszi az emberi kapcsolatokat, teljesen dezintegrálja a társadalmat, és kellenek a személyes találkozók. Nem véletlen, hogy nem ült be Orbán Viktor a parlamentbe, és azt mondja, hogy akkor vissza a polgári körökhöz, ha nem is úgy, de vissza az alapokhoz, hogy erősítsük meg a közösségeinket.

Magyar Péter és a Tisza a Fidesztől tanult, tőlük lesték el, hogy hogyan kell közösséget építeni. Azt, amit a Fidesz elfelejtett, most ők alkalmazták. És most a Fidesznek kell kvázi tanulnia a Tiszától és saját magán alkalmazni azt, amit elfelejtett.

De ez egy hosszú folyamat, mire ezt tényleg feldolgozzák, megértik és kidolgoznak egy jövőbeli tervet – mondta Lakatos Júlia.

A kérdésre, hogy jó útra lépett-e Orbán Viktor a probléma megértésében, Kiszelly Zoltán azt mondta: ez még egy folyamat. Látjuk, hogy több hang szólal meg a Fidesz környékéről, a pártból vagy korábbi képviselőktől, értelmiségi holdudvarból, még csak most zajlik a választási eredmény feldolgozása. Nyilván ez érzelmi hőfoktól vagy habitustól függően eltérő, itt több hang szólal meg. Június 13-án lesz a kongresszus, addig van az az időszak, ameddig talán meglátjuk, hogy kik azok, akik szeretnének az új szakaszban is szerepet vállalni, ki az, aki mondjuk élesebb kritikát fogalmaz meg, ki az, aki inkább építő jellegű kritikát fogalmaz meg, vagy nem fogalmaz meg kritikát – ez is egy üzenet. Biztos, hogy ez a folyamat zajlik, hiszen láttuk, hogy amikor Orbán Viktor az interjút adta, már konkrét számokra hivatkozott, hogy a 40 év alattiak és fölöttiek körében milyen támogatottsága volt a Fidesznek, vagy egyes közösségi média-felhasználói csoportokban. Tehát látszik, hogy vannak olyan utólagos felmérések, amikre a miniszterelnök hivatkozott, ebből következtethetünk rá, hogy van egyfajta munka.

Az biztos, hogy a fiatalokhoz ki kell alakítani egy új viszonyt.

Én úgy nőttem fel Németországban, hogy Helmut Kohl volt a kancellár 16 évig, mint Angela Merkel, vagy most Orbán Viktor, tehát a fiatalok mindig az adott rezsim ellen lázadnak, mert a fiatalok ilyenek. Tehát biztos, hogy a Fidesznek újra kell definiálni a viszonyát a fiatalokkal – mondta Kiszelly Zoltán, aki szerint azt a néppárti jelleget, ami még korábban megvolt, mint 2002 után, különböző tagozatokkal ezt a néppárti jelleget meg lehetmutatni, vagy olyan szövetséges szervezetekkel, mint a cigányságot képviselő Lungo Drom vagy a nemzeti fórum, ami az MDF-ből jött korábbi politikusokat fogta össze. Tehát ezt valahogy biztos újra kell gondolni, ezen biztos, hogy dolgoznak, és azt látjuk egyébként, hogy az új parlament Fidesz-frakciójának összetétele mutatja, hogy olyanok is szerepet kaptak, akik fiatalabbak, és azt gondolják, hogy a fiatalabb korosztályt jobban meg tudják szólítani – mondta Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

Önmagában az nem elég, hogy fiatalítunk – vélekedik Lakatos Júlia, aki szerint ha továbbra is azt képviselik a fiatalabb képviselők, hogy amúgy minden jó volt úgy, ahogy csináltuk, akkor a Fidesz nem fog közelebb kerülni a Tiszához.

„Szerintem az volt talán a leginkább önreflektív ebben az interjúban, amit Dopemannek adott Orbán Viktor, hogy érti, hogy nem érti a fiatalokat. És ez szerintem egy nagyon fontos beismerés, hogy egészen mást szeretnének a mai fiatalok, és nem azért, mert liberálisa, hanem mert egészen megváltoztak a lehetőségek, az életformájuk, a világ körülöttük, tehát az az út, az az életpályamodell, ami mondjuk Orbán Viktor fiatalságában van, de akár még a saját gyerekeinek a fiatalságában volt, az már nem létező” – tette hozzá.

„Oyan új kihívások vannak, hogy szerintem mindenképp el kell végeznie ezt a munkát a Fidesznek, hogy megértse, hogy bizonyos olyan dolgok, amiket ideológiai kérdésnek kezelnek, vagy életmódbeli kérdésnek, akár hogy mi a család fogalma például, vagy hogy néz ki egy modern család: ha ezekben nem tesznek lépéseket, hogy megértsék, hogy hogyan változott meg a világ, és hogyan lehet a saját ideológiájuk szerint megszólítani a fiatalokat úgy, hogy az inkluzív legyen, akkor szerintem nem tudnak megújulni” – mondta Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette. Az interjút teljes terjedelmében megnézheti, illetve meghallgathatja alább.