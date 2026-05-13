Egyre több kérdést vet fel a rejtélyes, barlangban talált tengeri drón

Sorra veti fel a kérdéseket, hogy pontosan mi lehet a görög szigetvilág egyik barlangjában talált tengeri drón. A Lefkada szigetél helyi halászok bukkantak rá az eszközre, majd a hajójuk után kötötték, a közeli Vasziliki kikötőbe vontatták a Jón-tengeren, ahol átadták a helyi hatóságoknak – írja Militarnyi cikke nyomán a Portfolio.

A járművet először ukrán Magura drónként azonosították, de a gyártó UFORCE kijelentette, hogy az ismeretek alapján ez egészen biztosan nem az ő termékük.

A korábbi megállapítás a nemzetközi sajtót is bejárta, a legtöbb helyen úgy számoltak be az esetről, hogy egy robbanóanyaggal megrakott ukrán eszközt találtak. Az UFORCE szerint a drón valóban hasonlít az általuk fejlesztetthez, ugyanakkor a kialakítás, a felépítés és a képekről azonosítható műszaki tartalom különbözik.

Azt is kiemelte a vállalat, hogy a görög hatóságok által azonosított V3-as verzió egyáltalán nem is létezik, soha nem készítettek ilyet. A titokzatos szerkezet pontos kilétét így továbbra is homály fedi, a hatóság pedig folytatja a nyomozást.