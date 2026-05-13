Infostart.hu
2026. május 13. szerda Imola, Szervác
Egy tengeri barlang egy sziklás partvonalon.
Nyitókép: Unsplash

Egyre több kérdést vet fel a rejtélyes, barlangban talált tengeri drón

Infostart

A Görögországban megtalált, vezető nélküli tengeri járművet először ukrán gyártmánynak gondolták, ám az ottani gyártó hamar cáfolta a felvetést.

Sorra veti fel a kérdéseket, hogy pontosan mi lehet a görög szigetvilág egyik barlangjában talált tengeri drón. A Lefkada szigetél helyi halászok bukkantak rá az eszközre, majd a hajójuk után kötötték, a közeli Vasziliki kikötőbe vontatták a Jón-tengeren, ahol átadták a helyi hatóságoknak – írja Militarnyi cikke nyomán a Portfolio.

A járművet először ukrán Magura drónként azonosították, de a gyártó UFORCE kijelentette, hogy az ismeretek alapján ez egészen biztosan nem az ő termékük.

A korábbi megállapítás a nemzetközi sajtót is bejárta, a legtöbb helyen úgy számoltak be az esetről, hogy egy robbanóanyaggal megrakott ukrán eszközt találtak. Az UFORCE szerint a drón valóban hasonlít az általuk fejlesztetthez, ugyanakkor a kialakítás, a felépítés és a képekről azonosítható műszaki tartalom különbözik.

Azt is kiemelte a vállalat, hogy a görög hatóságok által azonosított V3-as verzió egyáltalán nem is létezik, soha nem készítettek ilyet. A titokzatos szerkezet pontos kilétét így továbbra is homály fedi, a hatóság pedig folytatja a nyomozást.

Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?

Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?
Orbán Viktor utolsó kormányfői interjúját Dopemannek adta. Arról, hogy itt megtörtént-e a szembenézés a vereség okaival, illetve képes-e a pártelnök a megújulásra és saját politikai közösségének megújítására, az InfoRádió Aréna című műsorában beszélgetett Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

Magyar Péter tett bejelentéseket és válaszolt újságírók kérdéseire a Tisza-kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren.
 

Magyar Péter: heti két kormányülés lesz, most 17 kormányhatározat születik

Zajlik a Tisza-kormány első hivatalos kormányülése

Megállt az első kormányülésre tartó Tisza-kormány az aszály miatt útközben, kiszálltak Ópusztaszer előtt

Már csak néhány óráig tart a veszélyhelyzeti kormányzás

A választások után hogyan gyógyul a lélek, hogyan béküljünk a családtagokkal? – a pszichiáter válaszol

Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
Ütöttek egyet a forinton az MNB lépése után

Ütöttek egyet a forinton az MNB lépése után

A forint hosszú ralija új erőre kapott április 12-e után, azóta régen látott szinteket tesztelt az árfolyam. Ma már viszont szemmel láthatóan úgy tűnik, hogy az erős forintnak a gazdaságpolitika alakítói sem örülnek. Elemzők szerint az MNB mai tenderének eredménye jelzi, hogy a jegybank készen állhat arra, hogy néhány hónapon belül kamatot vágjon.

Fontos bejelentést tett a Wizz Air: ez a magyar utasokra is komoly hatással lehet

Fontos bejelentést tett a Wizz Air: ez a magyar utasokra is komoly hatással lehet

Május 28-tól újraindítja a Budapest és Tel-Aviv közötti járatait a Wizz Air, miután a légitársaság szerint javult a közel-keleti biztonsági helyzet.

Trade, Iran and Taiwan on the agenda as Trump arrives in China for high-stakes talks with Xi

Trade, Iran and Taiwan on the agenda as Trump arrives in China for high-stakes talks with Xi

The US president says his first request to Xi would be to "open up" China, while Beijing is expected to press Trump on the status of Taiwan.

2026. május 13. 21:25
„Ez idiotizmus lenne” – nem várt helyről kapott éles kritikát az EU
2026. május 13. 20:11
Ilyen lesz a NATO 3.0 – magyar konstruktív tartózkodás a B9-találkozó végén
