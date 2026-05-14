ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.47
usd:
305.99
bux:
0
2026. május 14. csütörtök Bonifác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Képviselők az amerikai félidős kongresszusi választások eredményeképpen létrejövő képviselőház alakuló ülésén tartott házelnökválasztáson a kongresszus washingtoni épülete, a Capitolium üléstermében 2023. január 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Shawn Thew

Átrajzolt térkép – Teljesen felesleges a félidős választás Amerikában?

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Lefutottnak tűnik a novemberi amerikai félidős választás a körzetek átrajzolása miatt, bár egy friss elemzés szerint már eddig is történelmi mélyponton volt azoknak a körzeteknek a száma, ahol valódi verseny várható. Egy legfelsőbb bírósági döntés nyomán ez tovább csökkenhet.

Az Egyesült Államokban novemberben tartják a félidős választásokat, ahol eldőlhet, melyik párt irányítja a Kongresszust, azaz az alsóházat. A Reuters hírügynökség számításai szerint ugyanakkor

a 435 választókerületből mindössze 32-ben várható valódi verseny.

Azaz a választók kevesebb mint tíz százaléka döntheti el a hatalmi viszonyokat, miközben a körzetek túlnyomó többségében a győztes gyakorlatilag már most borítékolható.

A háttérben több tényező áll, de az egyik legfontosabb az, hogy az Egyesült Államokban sem okozott gondot követni más országok gyakorlatát és politikai célból átrajzolni a választókerületeket. A dolog nem újkeletű, ám az utóbbi években látványosan felgyorsult. A helyi nyelvezetben már régóta létezik rá egy kifejezés, a

gerrymandering

(amely szó 1812-ben született Bostonban, az eredetéről pedig itt lehet olvasni). Szakértők szerint mostanra egyfajta „gerrymanderingháború” alakult ki az Amerikában: mindkét nagy párt igyekszik saját javára átformálni a térképeket.

A helyzetet tovább élezte az amerikai Legfelsőbb Bíróság legutóbbi döntése, amely gyengítette a választójogi törvény egyik kulcsfontosságú rendelkezését. Ez korábban védelmet nyújtott azoknak a körzeteknek, ahol többségben vannak az etnikai kisebbségekhez tartozó választók. Politikai elemzők szerint most több, demokrata többségű – például afroamerikai vagy latino – körzet kerülhet célkeresztbe a republikánus vezetésű államokban.

Novemberben

a demokratáknak mindössze három mandátumot kellene szerezniük a kongresszusi többséghez,

ami még inkább felértékeli a pár tucat billegő körzetet. A politikai küzdelem tehát rendkívül szűk térben zajlik, miközben a rendszer egésze egyre kevésbé tükrözi a választók szélesebb akaratát – jegyzi meg a hírügynökség.

Elemzők arra figyelmeztetnek: a verseny hiánya nemcsak a választások kimenetelét torzíthatja, hanem a törvényhozás működésére is hatással lesz. Ha egy képviselőnek elegendő a saját pártja kemény magját megszólítania a győzelemhez, akkor kevésbé lesz érdekelt a politikai közép felé nyitni. Ez hozzájárulhat a már így is erős politikai megosztottsághoz Washingtonban, továbbá ahhoz, hogy a „csendes többség”, a centrista szavazók egyre kevésbé lássák magukat képviselve, szemben a nagyhangú radikálisokkal.

A helyzetet már 2019-ben előkészítette az a legfelsőbb bírósági állásfoglalás, hogy

a pártpolitikai alapú körzethatár-módosítás ugyan vitatható, de a szövetségi bíróságoknak nincs hatáskörük annak korlátozására.

Azóta pedig a politikai szereplők egyre bátrabban élnek ezzel az eszközzel.

A technológiai fejlődés is új dimenziót adott a folyamatnak: a térképkészítők ma már rendkívül részletes adatok alapján, szinte háztömb szintjén tudják azonosítani a választók politikai preferenciáit. Ez lehetővé teszi, hogy a körzeteket precízen, egy adott párt számára kedvezően alakítsák ki. Emellett kedvez a folyamatnak az amerikai társadalom felgyorsuló földrajzi szegregációja: a vidéki térségek jellemzően konzervatívabbak, míg a nagyvárosok és elővárosok inkább a demokraták felé húznak.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Átrajzolt térkép – Teljesen felesleges a félidős választás Amerikában?

amerika

térkép

félidős választás

gerrymandering

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Republikon: több oka is van annak, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

Republikon: több oka is van annak, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

Míg korábban a fővárosi kerületek egyértelműen illeszkedtek a kertvárosi jobboldal – lakótelepi baloldal vagy a belvárosi liberális – külvárosi munkás sémákba, addig mára Budapest összességében már kevésbé írható le ideológiai kategóriákkal – erre jutott a Republikon elemzése. A fővárosban egy gyorsan változó politikai tér rajzolódik ki, ahol a pártpreferenciákat egyre inkább a rövid távú politikai kínálat, a vezetői hitelesség és az aktuális társadalmi kérdések alakítják. A Republikon elemzője, Fűzfa Csaba beszélt a részletekről az InfoRádióban.
 

Megszűnt a veszélyhelyzet törvényi állapota Magyarországon

Hatáskörök rögzítve – Papíron is áll az új kormány

Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?

Megszólalt Tarr Zoltán a kárpátaljai dróntámadásról

Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

A választások után hogyan gyógyul a lélek, hogyan béküljünk a családtagokkal? – a pszichiáter válaszol

Orbán Viktor megszólalt: Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti

Gulyás Gergely nyilatkozott Sulyok Tamás ügyében

VIDEÓ
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.14. csütörtök, 18:00
Kuzmányi István
diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy nap jöhet a devizapiacon – erre figyel most a forint

Nagy nap jöhet a devizapiacon – erre figyel most a forint

A forint továbbra is erős szinteken mozog a vezető devizákkal szemben, miközben a nemzetközi piacokon elsősorban az amerikai kamatvárakozások, a dollár globális mozgása és a geopolitikai kockázatok határozzák meg a hangulatot. A magyar fizetőeszköz az elmúlt hetekben jelentős erősödést mutatott, különösen azután, hogy a piacok egyre nagyobb eséllyel kezdték árazni az EU-források gyors ütemű felszabadítására és a politikai átmenet stabilizálódására Magyarországon

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan pofont kapott a forint csütörtök reggelre: sokaknak fájhat, ha most váltanának

Váratlan pofont kapott a forint csütörtök reggelre: sokaknak fájhat, ha most váltanának

Gyengült csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls high-stakes talks with Xi 'great' as China throws spectacular welcome

Trump calls high-stakes talks with Xi 'great' as China throws spectacular welcome

The US president was greeted by singing children and a troop inspection ahead of high-stakes talks and a tour of the Temple of Heaven.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 13. 22:15
Jön a „személyiség-központú” újságírás a volt BBC-s vezető szerint
2026. május 13. 19:48
„Legyen erősebben hallható hangja Közép-Európának!” – Szlovákia, Ausztria és Csehország összehangolná lépéseit
×
×