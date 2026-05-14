A ByteDance vállalat által üzemeltetett rövid videós közösségi médium, a TikTok logója egy telefon képernyőjén.
Ennek is eljött az ideje: érkezik a fizetős TikTok

A prémium előfizetés nem lesz kifejezetten drága, viszont hordoz majd magában előnyöket. Először az Egyesült Királyság lakói élvezhetik Európában.

Jön a fizetős, reklámmentes TikTok az Egyesült Királyságban – írja a TechCrunch híradása nyomán a hvg.hu.

A havi csomag 4 fontba kerül majd, ami körülbelül 1600 forintnak felel meg, és a következő hónapokban válik elérhetővé a 18 év feletti brit felhasználók számára.

Az előfizetők számára teljesen eltűnnek a platformról a reklámok, illetve az adataikat sem fogják hirdetési célokra felhasználni.

A szaklap kiemeli: a lépés mögött minden valószínűség szerint a GDPR áll, ami tiltja a vállalatok számára a felhasználói adatok engedély nélküli felhasználását hirdetési célokra.

Ezeken kívül nincs tervben változás, a TikTok ugyanúgy fog működni, mint korábban. A lap megjegyzi, hogy ehhez hasonló opciót a Meta is kínál, azaz hirdetés- és adatgyűjtés-mentes, fizetős csomagot. Azonban amíg a Meta az EU-ban is elérhetővé tette a prémium lehetőséget, addig a TikTokot üzemeltető ByteDance esetében ez egyelőre nincs tervben.

Republikon: több oka is van annak, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

Míg korábban a fővárosi kerületek egyértelműen illeszkedtek a kertvárosi jobboldal – lakótelepi baloldal vagy a belvárosi liberális – külvárosi munkás sémákba, addig mára Budapest összességében már kevésbé írható le ideológiai kategóriákkal – erre jutott a Republikon elemzése. A fővárosban egy gyorsan változó politikai tér rajzolódik ki, ahol a pártpreferenciákat egyre inkább a rövid távú politikai kínálat, a vezetői hitelesség és az aktuális társadalmi kérdések alakítják. A Republikon elemzője, Fűzfa Csaba beszélt a részletekről az InfoRádióban.
 

Bivalyerős a forint, olcsó az euró: most jött el a devizás befektetések ideje?

Ritka helyzetbe kerültek a magyar befektetők, miután a kormányváltás hatására négy éve nem látott erőt mutat a forint: eurót mostanában bőven 360-as árfolyam alatt, dollárt pedig időnként akár 300-as szint közelében lehet váltani. A kínálkozó vételi lehetőségek láttán sokakban felmerülhet a kérdés, hogy érdemes-e megragadni ezt a nem mindennapi alkalmat, és jól "bezsákolni" a különféle devizás befektetésekből, ezzel bebiztosítva annak a lehetőségét, hogy önmagában a forint esetleges gyengülésén is keressenek. Mutatjuk, mi mindenre érdemes ügyelni, mielőtt valaki fejest ugrik egy ilyen műveletbe.

Ennyi volt, néhány hét múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos rendelet, sok modell érintett

Újabb kötelező biztonsági rendszerekkel szerelik fel az autókat az Európai Unióban 2026 júliusától.

Xi calls for China and US to be 'partners not rivals' as high-stakes talks with Trump begin

The US president says the relationship between the superpowers will be "better than ever before" as the two leaders head into bilateral talks.

