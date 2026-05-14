Ennek is eljött az ideje: érkezik a fizetős TikTok

Jön a fizetős, reklámmentes TikTok az Egyesült Királyságban – írja a TechCrunch híradása nyomán a hvg.hu.

A havi csomag 4 fontba kerül majd, ami körülbelül 1600 forintnak felel meg, és a következő hónapokban válik elérhetővé a 18 év feletti brit felhasználók számára.

Az előfizetők számára teljesen eltűnnek a platformról a reklámok, illetve az adataikat sem fogják hirdetési célokra felhasználni.

A szaklap kiemeli: a lépés mögött minden valószínűség szerint a GDPR áll, ami tiltja a vállalatok számára a felhasználói adatok engedély nélküli felhasználását hirdetési célokra.

Ezeken kívül nincs tervben változás, a TikTok ugyanúgy fog működni, mint korábban. A lap megjegyzi, hogy ehhez hasonló opciót a Meta is kínál, azaz hirdetés- és adatgyűjtés-mentes, fizetős csomagot. Azonban amíg a Meta az EU-ban is elérhetővé tette a prémium lehetőséget, addig a TikTokot üzemeltető ByteDance esetében ez egyelőre nincs tervben.