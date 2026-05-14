Olyasmit kínál az Uber, amivel rabul ejtheti egyes nyaralók szívét

Nyártól számos európai üdülőhelyen új szolgáltatást vezet be az Uber, melynek alkalmazásán keresztül hajót, jachtot és katamaránt is lehet majd kölcsönözni – írja a turizmus.com a boote.com cikke alapján.

Júniustól az Uber Boat szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az alkalmazáson keresztül személy- és áruszállításhoz alkalmas vízi járművet is lehessen foglalni. Az Uber a Click and Boat nevű, hajókölcsönzésre szakosodott európai platformmal együttműködve pedig olyan szolgáltatást kínál, amely egy mintegy 50 ezer járműből álló flottához biztosít hozzáférést.

A kínálat különböző típusú járműveket tartalmaz a motorcsónakoktól a vitorlásokig, személyzettel vagy anélkül, a platform által kínált konfigurációktól függően.

Az alkalmazáson keresztül Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában és Horvátországban is lehet majd hajókat bérelni.

Az Uber célja, hogy a szárazföldi közlekedés mellett immár a vízi közlekedésre is kiterjessze szolgáltatásait. A utazásmegosztó személyszállító szolgáltató arra törekszik, hogy többféle szolgáltatást egyetlen alkalmazásba tömörítsen. Korábban már megállapodást kötöttek olyan turisztikai vállalatokkal, mint az Expedia Group vagy az Accor, hogy szálláslehetőségeket is integráljanak a rendszerbe.