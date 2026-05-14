2026. május 14. csütörtök Bonifác
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Egy luxushajó vagy jacht úszik a tengeren a naplementében.
Nyitókép: Unsplash

Olyasmit kínál az Uber, amivel rabul ejtheti egyes nyaralók szívét

Infostart

Személy- és áruszállításra alkalmas vízi járműveket is lehet majd bérelni. A kínálatban szerepelni fognak jachtok, katamaránok, motorcsónakokok és vitorlások is, személyzettel vagy nélküle.

Nyártól számos európai üdülőhelyen új szolgáltatást vezet be az Uber, melynek alkalmazásán keresztül hajót, jachtot és katamaránt is lehet majd kölcsönözni – írja a turizmus.com a boote.com cikke alapján.

Júniustól az Uber Boat szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az alkalmazáson keresztül személy- és áruszállításhoz alkalmas vízi járművet is lehessen foglalni. Az Uber a Click and Boat nevű, hajókölcsönzésre szakosodott európai platformmal együttműködve pedig olyan szolgáltatást kínál, amely egy mintegy 50 ezer járműből álló flottához biztosít hozzáférést.

A kínálat különböző típusú járműveket tartalmaz a motorcsónakoktól a vitorlásokig, személyzettel vagy anélkül, a platform által kínált konfigurációktól függően.

Az alkalmazáson keresztül Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában és Horvátországban is lehet majd hajókat bérelni.

Az Uber célja, hogy a szárazföldi közlekedés mellett immár a vízi közlekedésre is kiterjessze szolgáltatásait. A utazásmegosztó személyszállító szolgáltató arra törekszik, hogy többféle szolgáltatást egyetlen alkalmazásba tömörítsen. Korábban már megállapodást kötöttek olyan turisztikai vállalatokkal, mint az Expedia Group vagy az Accor, hogy szálláslehetőségeket is integráljanak a rendszerbe.

Republikon: több oka is van annak, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

Míg korábban a fővárosi kerületek egyértelműen illeszkedtek a kertvárosi jobboldal – lakótelepi baloldal vagy a belvárosi liberális – külvárosi munkás sémákba, addig mára Budapest összességében már kevésbé írható le ideológiai kategóriákkal – erre jutott a Republikon elemzése. A fővárosban egy gyorsan változó politikai tér rajzolódik ki, ahol a pártpreferenciákat egyre inkább a rövid távú politikai kínálat, a vezetői hitelesség és az aktuális társadalmi kérdések alakítják. A Republikon elemzője, Fűzfa Csaba beszélt a részletekről az InfoRádióban.
 

Bivalyerős a forint, olcsó az euró: most jött el a devizás befektetések ideje?

Ritka helyzetbe kerültek a magyar befektetők, miután a kormányváltás hatására négy éve nem látott erőt mutat a forint: eurót mostanában bőven 360-as árfolyam alatt, dollárt pedig időnként akár 300-as szint közelében lehet váltani. A kínálkozó vételi lehetőségek láttán sokakban felmerülhet a kérdés, hogy érdemes-e megragadni ezt a nem mindennapi alkalmat, és jól "bezsákolni" a különféle devizás befektetésekből, ezzel bebiztosítva annak a lehetőségét, hogy önmagában a forint esetleges gyengülésén is keressenek. Mutatjuk, mi mindenre érdemes ügyelni, mielőtt valaki fejest ugrik egy ilyen műveletbe.

Ennyi volt, néhány hét múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos rendelet, sok modell érintett

Újabb kötelező biztonsági rendszerekkel szerelik fel az autókat az Európai Unióban 2026 júliusától.

Xi calls for China and US to be 'partners not rivals' as high-stakes talks with Trump begin

The US president says the relationship between the superpowers will be "better than ever before" as the two leaders head into bilateral talks.

