Androidos laptoppal rukkolt elő a Google

2026 őszén kerül a boltok polcaira a Googlebook-széria, amelyen az Android rég várt asztali verziója fog futni. A cég egyelőre igen kevés részletet osztott meg az új laptopról – írta meg a hvg.hu.

Amit már tudni lehet, hogy a Chromebookok nagyobb teljesítményű utódjai lesznek az új eszközök. Olyan operációs rendszert fognak futtatni, amely az Android és elődjeik által használt ChromeOS ötvözete. Ezt Aluminium OS-ként emlegetik – teszik hozzá a cikkben.

Mint írják, a szérián futó Android a Chrome-ot fogja futtatni a böngészéshez, és az androidos alkalmazások is működnek majd rajta. A laptopon lévő fájlok mobilról is elérhetőek lesznek. Emellett

a Magic Pointer nevű funkció kontextusfüggő javaslatokat kínál, amikor a felhasználó megrázza az egérmutatót, és rámutat valamire a képernyőn.

Egyelőre a hardver mellett a laptopok ára is rejtély – olvasható a cikkben. Az biztosra vehető, hogy több különböző modell is lesz, de ezek nevét sem árulták még el. Ami viszont már tudható, hogy a Googlebookokat az Acer, az Asus, a Dell, a HP és a Lenovo is fogja gyártani.