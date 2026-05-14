2026. május 14. csütörtök Bonifác
A Google amerikai informatikai cég neve a társaság anyavállalata, az Alphabet székházán, a kaliforniai Mountain Viewban 2025. április 23-án. A Google április 24-én teszi közzé elsõ negyedéves jelentését.
Nyitókép: MTI/EPA/John G. Mabanglo

Androidos laptoppal rukkolt elő a Google

Infostart

Egyelőre még sok a kérdés az úgynevezett Googlebookokkal kapcsolatban.

2026 őszén kerül a boltok polcaira a Googlebook-széria, amelyen az Android rég várt asztali verziója fog futni. A cég egyelőre igen kevés részletet osztott meg az új laptopról – írta meg a hvg.hu.

Amit már tudni lehet, hogy a Chromebookok nagyobb teljesítményű utódjai lesznek az új eszközök. Olyan operációs rendszert fognak futtatni, amely az Android és elődjeik által használt ChromeOS ötvözete. Ezt Aluminium OS-ként emlegetik – teszik hozzá a cikkben.

Mint írják, a szérián futó Android a Chrome-ot fogja futtatni a böngészéshez, és az androidos alkalmazások is működnek majd rajta. A laptopon lévő fájlok mobilról is elérhetőek lesznek. Emellett

a Magic Pointer nevű funkció kontextusfüggő javaslatokat kínál, amikor a felhasználó megrázza az egérmutatót, és rámutat valamire a képernyőn.

Egyelőre a hardver mellett a laptopok ára is rejtély – olvasható a cikkben. Az biztosra vehető, hogy több különböző modell is lesz, de ezek nevét sem árulták még el. Ami viszont már tudható, hogy a Googlebookokat az Acer, az Asus, a Dell, a HP és a Lenovo is fogja gyártani.

Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?
Orbán Viktor utolsó kormányfői interjúját Dopemannek adta. Arról, hogy itt megtörtént-e a szembenézés a vereség okaival, illetve képes-e a pártelnök a megújulásra és saját politikai közösségének megújítására, az InfoRádió Aréna című műsorában beszélgetett Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

Magyar Péter tett bejelentéseket és válaszolt újságírók kérdéseire a Tisza-kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren.
 

Magyar Péter meglépte az ígéretét: példátlan hatalmat kap négy minisztérium

A Magyar Közlöny szerdai számában hirdette ki az új kormány az első napján a Statútum rendeletet, amely tartalmazza az új minisztériumokat és legfontosabb feladataikat. Az is kiderült belőle, hogy 4 minisztérium valóban vétójogot kap a kormányzati döntéshozatalban.

Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni

Akár magánszemélyként, akár cégen keresztül vagyunk érintettek, a május fontos időszak mindenki számára.

Xi calls for China and US to be 'partners not rivals' as high-stakes talks with Trump begin

The US president says the relationship between the superpowers will be "better than ever before" as the two leaders head into bilateral talks.

