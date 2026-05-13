Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

Kezdésként a három kormányszóvivő ismertette, hogy még nincs meg a várható forgatókönyv a hasonló tájékoztatókra, mindenesetre az elsőn Magyar Péter miniszterelnök tartotta. A kormányülést megelőzően a vízügyesekkel tartott megbeszélés eredményeiről Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese számolt be.

Kárpátalja, orosz drónok

A magyar kormány elítéli a kárpátaljai dróntámadásokat, magyarázatot vár. Orbán Anita külügyminiszter csütörtök délelőttre berendelte az orosz nagykövetet.

Átadás-átvétel, minisztériumok, EP-mandátumok

A kormány az ülésen elfogadja a statútumrendeletét, ami a minisztériumok tevékenységét írja le, és ez még ma megjelenik a Magyar Közlönyben – mondta. Csütörtökön megtörténik az átadás-átvétel, és délután egy formális aktuson egy teremben megjelennek a régi és az új miniszterek.

A távozó miniszterek, államtitkárok nem fognak több tízmilliós végkielégítéseket kapni, Magyar Péter szerint „meg se próbálják ezt a pénzt felvenni.” Ez alól senki nem lesz kivétel.

A héten dönt a Tisza Párt elnöksége a két megürült európai parlamenti mandátumról (Magyar Péter, Tarr Zoltán helyére ki kerülhet).

Országgyűlés, kormányülések

A jövő héten nem lesz országgyűlési ülés, kormányülés viszont lesz, és heti két kormányülést tartanak az első időszakban a sok megoldandó ügy miatt. A kormányzati sajtótájékoztatók rendje még nem tisztázott.

Aszályhelyzet

Átalakította az üzemrendeket, azonnali rövid- és középtávú vízügyi cselekvési tervet készített a vízügy az aszály miatt. Már csütörtökön megkezdődnek az azonnali intézkedések. Kétmilliárd forint azonnali, felülről nyitott keretet ad a kormány vízpótlásra. A héten vis maior helyzetet fog bejelenteni a gazdák számára az illetékes miniszter.

A gazdák több helyen felvetették korábban, hogy az akkumulátorgyárak felé menő hatalmas vízcsöveknek legyenek aszály esetén használható leágazásai a földekre, ennek lehetőségét a mostani kormány megvizsgálja.

Koncepcionálisan kell átgondolni a vízutánpótlás kérdéseit és az uniós források felhasználását (257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés fog elindulni uniós programok segítségével). Létrejön egy vízügyi koordináló központ.

Kőolaj, földgáz, tankolás

A kormány meghallgatta Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgató beszámolóját. Eszerint az üzemanyag és nyersolaj-ellátása zavartalan és a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek. A héten újabb adagot szabadít fel a kormány a stratégiai tartalékokból. A védett áron továbbra is biztosított az ellátás az összes magyarországi benzinkút-üzemeltető számára. Marad a védett áras rendszer, elkészülnek az ehhez szükséges jogszabályi keretek.

Uniós pénzek

A jövő héten 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja, hogy az uniós pénzekről tárgyaljanak. A cél: a május 25-i héten politikai megállapodást tudjon kötni Magyar Péter Ursula von der Leyen EB-elnökkel 10 milliárd euró hazahozataláról. Rövid a határidő és sok a megtárgyalandó kérdés, többek között az is, hogy milyen projektek kapjanak támogatást.

Nemzetbiztonsági főtanácsadó

Tóth Péter, a Tisza volt kampányfőnöke korábban úgy nyilatkozott, hogy visszavonul a politikai világtól, ám most a miniszterelnök bejelentette, hogy csatlakozik a Tisza-kormányhoz nemzetbiztonsági főtanácsadóként. A különböző szolgálatok visszakerülnek a minisztériumokhoz, de ő fogja koordinálni a nemzetbiztonsági szolgálatok munkáját.

Várható kormányrendeletek

Leállítanának minden kormányzati, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kötelezettségvállalást, és csak a pénzügyminiszter aláírásával lehet majd teljesíteni a 250 millió forint feletti kötelezettségvállalásokat és a 100 millió forint feletti beruházásokat. Ez az intézkedés egy-két hétig lehet érvényben.

A kormány határozni kíván a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések teljes körű nyilvános kivizsgálásáról.

Nyilvánosság elé tárják a kegyelmi botrány teljes dossziéját.

A családügyi miniszter feladata lesz a gyermekvédelem teljes körű átvilágítása.

Az ügynökakták megnyitásáról is a reményeik szerint a jövő héten dönteni lehet.

Tárgyalni fogja a kormány a teljes kormányzati kommunikációs költések azonnali befagyasztását.

Felülvizsgálja a kormány a titkosított nemzetközi szerződéseket, a titkosított kormányhatározatokat, és amit lehet, azt nyilvánosságra hozza.

Megtárgyalja a kormány Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, valamint az Európai Bírósághoz való kilépés leállítását.

Döntenek a 2010–26 közötti kormányülések emlékeztetőinek nyilvánosságra hozásáról.

Dönt a kormány a kiemelt beruházások felülvizsgálatáról.

Átfogó felülvizsgálatot rendel a kórházi hűtési programnál, rendkívüli klíma-audit következik, hogy ha lehet, a nyárig megoldódjon a helyzet.

Tárgyal a kormány a vagyonadó feltételeiről, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról.

Keresik a kormányzati luxusminisztérium-épületek hasznosításának módját. A Szociális és Családügyi Minisztérium költözik Rogán Antal korábbi tárcájának épületébe, a Karmelita jövőjéről még nincs döntés.

A Szuverenitásvédelmi Hivatalt megszüntetik.

Közjogi méltóságok lemondatása, alaptörvény-módosítások

Erről is tárgyal a kormány. Ha nem távoznak maguktól a közjogi méltóságok május 31-ig, akkor relatíve egyszerűen, alaptörvény-módosítással eltávolíthatók Magyar Péter elmondása szerint, erre készen is áll a kormány.

Ezen kívül is várhatók gyors alaptörvény-módosítások a közeljövőben, azután pedig elkezdődik egy alkotmányozási folyamat, ami több évig húzódik majd, a végén népszavazással erősítik meg az új dokumentumot.