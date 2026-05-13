2026. május 13. szerda Imola, Szervác
Magyar Péter miniszterelnök (b2), Gacsályi József, az Országos Vízügyi Fõigazgatóság mûszaki fõigazgató-helyettese, valamint Köböl Anita (b) és Magyar Éva kormányszóvivõk a Tisza-kormány elsõ, kihelyezett ülése közben tartott sajtótájékoztatón az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, a Feszty-körkép elõtt 2026. május 13-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

Infostart

Magyar Péter tett bejelentéseket és válaszolt újságírók kérdéseire a Tisza-kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren.

Kezdésként a három kormányszóvivő ismertette, hogy még nincs meg a várható forgatókönyv a hasonló tájékoztatókra, mindenesetre az elsőn Magyar Péter miniszterelnök tartotta. A kormányülést megelőzően a vízügyesekkel tartott megbeszélés eredményeiről Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese számolt be.

Kárpátalja, orosz drónok

A magyar kormány elítéli a kárpátaljai dróntámadásokat, magyarázatot vár. Orbán Anita külügyminiszter csütörtök délelőttre berendelte az orosz nagykövetet.

Átadás-átvétel, minisztériumok, EP-mandátumok

A kormány az ülésen elfogadja a statútumrendeletét, ami a minisztériumok tevékenységét írja le, és ez még ma megjelenik a Magyar Közlönyben – mondta. Csütörtökön megtörténik az átadás-átvétel, és délután egy formális aktuson egy teremben megjelennek a régi és az új miniszterek.

A távozó miniszterek, államtitkárok nem fognak több tízmilliós végkielégítéseket kapni, Magyar Péter szerint „meg se próbálják ezt a pénzt felvenni.” Ez alól senki nem lesz kivétel.

A héten dönt a Tisza Párt elnöksége a két megürült európai parlamenti mandátumról (Magyar Péter, Tarr Zoltán helyére ki kerülhet).

Országgyűlés, kormányülések

A jövő héten nem lesz országgyűlési ülés, kormányülés viszont lesz, és heti két kormányülést tartanak az első időszakban a sok megoldandó ügy miatt. A kormányzati sajtótájékoztatók rendje még nem tisztázott.

Aszályhelyzet

Átalakította az üzemrendeket, azonnali rövid- és középtávú vízügyi cselekvési tervet készített a vízügy az aszály miatt. Már csütörtökön megkezdődnek az azonnali intézkedések. Kétmilliárd forint azonnali, felülről nyitott keretet ad a kormány vízpótlásra. A héten vis maior helyzetet fog bejelenteni a gazdák számára az illetékes miniszter.

A gazdák több helyen felvetették korábban, hogy az akkumulátorgyárak felé menő hatalmas vízcsöveknek legyenek aszály esetén használható leágazásai a földekre, ennek lehetőségét a mostani kormány megvizsgálja.

Koncepcionálisan kell átgondolni a vízutánpótlás kérdéseit és az uniós források felhasználását (257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés fog elindulni uniós programok segítségével). Létrejön egy vízügyi koordináló központ.

Kőolaj, földgáz, tankolás

A kormány meghallgatta Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgató beszámolóját. Eszerint az üzemanyag és nyersolaj-ellátása zavartalan és a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek. A héten újabb adagot szabadít fel a kormány a stratégiai tartalékokból. A védett áron továbbra is biztosított az ellátás az összes magyarországi benzinkút-üzemeltető számára. Marad a védett áras rendszer, elkészülnek az ehhez szükséges jogszabályi keretek.

Uniós pénzek

A jövő héten 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja, hogy az uniós pénzekről tárgyaljanak. A cél: a május 25-i héten politikai megállapodást tudjon kötni Magyar Péter Ursula von der Leyen EB-elnökkel 10 milliárd euró hazahozataláról. Rövid a határidő és sok a megtárgyalandó kérdés, többek között az is, hogy milyen projektek kapjanak támogatást.

Nemzetbiztonsági főtanácsadó

Tóth Péter, a Tisza volt kampányfőnöke korábban úgy nyilatkozott, hogy visszavonul a politikai világtól, ám most a miniszterelnök bejelentette, hogy csatlakozik a Tisza-kormányhoz nemzetbiztonsági főtanácsadóként. A különböző szolgálatok visszakerülnek a minisztériumokhoz, de ő fogja koordinálni a nemzetbiztonsági szolgálatok munkáját.

Várható kormányrendeletek

Leállítanának minden kormányzati, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kötelezettségvállalást, és csak a pénzügyminiszter aláírásával lehet majd teljesíteni a 250 millió forint feletti kötelezettségvállalásokat és a 100 millió forint feletti beruházásokat. Ez az intézkedés egy-két hétig lehet érvényben.

A kormány határozni kíván a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések teljes körű nyilvános kivizsgálásáról.

Nyilvánosság elé tárják a kegyelmi botrány teljes dossziéját.

A családügyi miniszter feladata lesz a gyermekvédelem teljes körű átvilágítása.

Az ügynökakták megnyitásáról is a reményeik szerint a jövő héten dönteni lehet.

Tárgyalni fogja a kormány a teljes kormányzati kommunikációs költések azonnali befagyasztását.

Felülvizsgálja a kormány a titkosított nemzetközi szerződéseket, a titkosított kormányhatározatokat, és amit lehet, azt nyilvánosságra hozza.

Megtárgyalja a kormány Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, valamint az Európai Bírósághoz való kilépés leállítását.

Döntenek a 2010–26 közötti kormányülések emlékeztetőinek nyilvánosságra hozásáról.

Dönt a kormány a kiemelt beruházások felülvizsgálatáról.

Átfogó felülvizsgálatot rendel a kórházi hűtési programnál, rendkívüli klíma-audit következik, hogy ha lehet, a nyárig megoldódjon a helyzet.

Tárgyal a kormány a vagyonadó feltételeiről, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról.

Keresik a kormányzati luxusminisztérium-épületek hasznosításának módját. A Szociális és Családügyi Minisztérium költözik Rogán Antal korábbi tárcájának épületébe, a Karmelita jövőjéről még nincs döntés.

A Szuverenitásvédelmi Hivatalt megszüntetik.

Közjogi méltóságok lemondatása, alaptörvény-módosítások

Erről is tárgyal a kormány. Ha nem távoznak maguktól a közjogi méltóságok május 31-ig, akkor relatíve egyszerűen, alaptörvény-módosítással eltávolíthatók Magyar Péter elmondása szerint, erre készen is áll a kormány.

Ezen kívül is várhatók gyors alaptörvény-módosítások a közeljövőben, azután pedig elkezdődik egy alkotmányozási folyamat, ami több évig húzódik majd, a végén népszavazással erősítik meg az új dokumentumot.

Magyar Péter tett bejelentéseket és válaszolt újságírók kérdéseire a Tisza-kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren.
 

Amerikai katonák mennek Ukrajnába, összeomlóban az oroszok a fronton – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Az ukrán RBK hírügynökség számolt be arról, hogy az Egyesült Államok védelmi minisztériuma amerikai katonákat küld Ukrajnába, hogy fontos ismereteket sajátítsanak el. Az Institute for the Study of War (ISW) amerikai agytröszt az orosz-ukrán háború kezdetei óta gyűjti az adatokat minden hónap eredményeiről. A legfrissebb számok nem mutatnak jól az oroszok számára – írja az EuroMaidan Press. Ezzel szemben a felek álláspontjait ismerő források szerint már sem Oroszország, sem Ukrajna nem látja értelmét az amerikai közvetítésű béketárgyalások folytatásának. Vlagyimir Putyin orosz elnök a katonai megoldásra helyezi a hangsúlyt, miközben egyre romlanak Moszkva kilátásai - közölte a Financial Times.Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Vége lehet egy korszaknak: eladhatják a magyar repteret, már folynak az egyeztetések

A korábban az Audi számára is kulcsfontosságú reptér értéke meghaladhatja a 10 millió eurót.

Trade, Iran and Taiwan on the agenda as Trump arrives in China for high-stakes talks with Xi

The US president says his first request to Xi would be to "open up" China, while Beijing is expected to press Trump on the status of Taiwan.

