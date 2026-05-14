2026. május 14. csütörtök Bonifác
Syringe with a dose of drugs, white pills and narcotics powder in a spoon on dark background. Concept of addiction, abuse and bad habits.
Nyitókép: Farion_O/Getty Images

A halálba hajszolhatta a ChatGPT a tinit

Infostart

A mesterséges intelligenciával hosszú beszélgetéseket folytatott előtte.

Az OpenAI újabb bírósági eljárás elé néz, mivel egy amerikai fiatalnak azt javasolhatta a ChatGPT chatbotja, hogy a kratom és a Xanax halálos kombinációját vegye be – írta meg az Ars Technica szaklap.

Az elhunyt 19 éves Sam Nelson szülei által benyújtott keresetben leírják, hogy a tinédzser olyan szinten bízott meg a ChatGPT-ben, hogy annak támogatását kérte a drogokkal való „biztonságos” kísérletezéshez.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a ChatGPT 4o modellt anélkül engedte ki a vállalat a nagyvilágba, hogy komolyabb tesztelést végeztek volna rajta. A korábbi modelleken még voltak olyan korlátok, amelyek hatására nem javasolták volna a halálos dózis bevételét – állítja a család.

Mint a cikkben olvasható, a mesterséges intelligencia gyakorlatilag egy drog-tanácsadó szerepét vette fel, miközben azt is feljegyezte magának, hogy „a felhasználónak egyértelmű szerfüggőségi problémái vannak” és „megemlítette, hogy szereti túltolni a drogokat”.

A ChatGPT egyre veszélyesebb kombinációkat és egyre magasabb dózisokat javasolt a fiatalnak, aki többször is rákérdezett, hogy „rendben lesz-e így minden”. A chatbot mindeközben arról írt, hogy a rekreációs droghasználat „eufórikus” hangulatot teremthet. Egy ponton leírta, hogy a Kratom, a Xanax és az alkohol keverése ahhoz vezethet, „hogy nem lélegzik többé” de később mégis ilyen elemeket tartalmazó keveréket javasolt.

Sam ezt be is szedte, majd pedig arról írt a chatbotnak, hogy homályos a látása és csuklik. A ChatGPT nem javasolta, hogy forduljon orvoshoz, helyette annyit írt, hogy ha még egy óra múlva is fáj a gyomra, akkor jelezze. Aznap halt meg a fiatal – olvasható a cikkben.

A ChatGPT-t kiadó OpenAI szóvivője elmondta, Nelson halála „szívszorító helyzet”, és gondolataik a családdal vannak. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a ChatGPT szóban forgó verziója már nem elérhető, és a mostaniak biztonságosabbak.

Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?

Orbán Viktor utolsó kormányfői interjúját Dopemannek adta. Arról, hogy itt megtörtént-e a szembenézés a vereség okaival, illetve képes-e a pártelnök a megújulásra és saját politikai közösségének megújítására, az InfoRádió Aréna című műsorában beszélgetett Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

Magyar Péter tett bejelentéseket és válaszolt újságírók kérdéseire a Tisza-kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren.
 

Magyar Péter meglépte az ígéretét: példátlan hatalmat kap négy minisztérium

A Magyar Közlöny szerdai számában hirdette ki az új kormány az első napján a Statútum rendeletet, amely tartalmazza az új minisztériumokat és legfontosabb feladataikat. Az is kiderült belőle, hogy 4 minisztérium valóban vétójogot kap a kormányzati döntéshozatalban.

Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni

Akár magánszemélyként, akár cégen keresztül vagyunk érintettek, a május fontos időszak mindenki számára.

Xi calls for China and US to be 'partners not rivals' as high-stakes talks with Trump begin

The US president says the relationship between the superpowers will be "better than ever before" as the two leaders head into bilateral talks.

