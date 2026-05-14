„Rendkívüli volt” – Az egyik kormányszóvivő megmagyarázta, miért így zajlott az ópusztaszeri tájékoztató

Szerdán Magyarország kormánya megtartotta az első kormányülést.

„Miután ez késő éjszakába nyúlóan tartott, de nem akartuk a sajtó képviselőit éjjel 11-ig váratni, egy rövidített sajtótájékoztatót tartottunk még az ülés ideje alatt” – magyarázta a tájékoztató rendezésének körülményeit a Facebookon az egyik új kormányszóvivő, Szondi Vanda.

Ez rendhagyó eset volt. Bár igyekeztek a rendelkezésre álló idő alatt a lehető legtöbb szerkesztőségnek kérdezési lehetőséget adni, volt olyan médium, amely most kimaradt.

„A normál menetrendben tartott tájékoztatók keretrendszerén jelenleg is dolgozunk, hogy megtaláljuk azt az optimális megoldást, amelyben a független szerkesztőségek munkatársai nemcsak feltehetik a kérdéseiket de érdemi válaszokat is kapnak. Ebben természetesen számítunk a sajtó partneri együttműködésére is” – folytatódik a magyarázat.

A közlés szerint az új kormány eltökélt amellett, hogy új alapokra helyezze a sajtó és a kormány kapcsolatát. „Ezért is választott a miniszterelnök olyan szóvivőket, akik gyakorló újságíróként megtapasztalták, milyen, amikor a hatalom nem válaszol. Mi, Köböl Anitaval és Magyar Évaval azon leszünk, hogy valódi kérdésekre valódi válaszokat kapjanak az újságírók és így a sajtóból tájékozódó állampolgárok is.”

A legjobb, átgondolt megoldásokhoz azonban Szondi Vanda szerint idő kell. „Ígérjük, nem kérünk belőle sokat, de addig is köszönjük a türelmet!” – zárul a bejegyzés.

Köböl Anita, egy másik kormányszóvivő kicsit rövidebben leírta ugyanezt.