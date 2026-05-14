2026. május 14. csütörtök Bonifác
Magyar Péter az új kormány első kormányülése utáni tájékoztatót tartja
Nyitókép: YouTube/Magyar Péter Hivatalos

„Rendkívüli volt” – Az egyik kormányszóvivő megmagyarázta, miért így zajlott az ópusztaszeri tájékoztató

Nem ez lesz a kormányszóvivői tájékoztatók rendje, mint amit a sajtó megtapasztalt az első alkalommal Ópusztaszeren, ezt ígérik a kormányszóvivők csütörtöki Facebook-posztjukban. Dolgoznak a legjobb megoldáson, és hamarosan elő is állnak vele.

Szerdán Magyarország kormánya megtartotta az első kormányülést.

„Miután ez késő éjszakába nyúlóan tartott, de nem akartuk a sajtó képviselőit éjjel 11-ig váratni, egy rövidített sajtótájékoztatót tartottunk még az ülés ideje alatt” – magyarázta a tájékoztató rendezésének körülményeit a Facebookon az egyik új kormányszóvivő, Szondi Vanda.

Ez rendhagyó eset volt. Bár igyekeztek a rendelkezésre álló idő alatt a lehető legtöbb szerkesztőségnek kérdezési lehetőséget adni, volt olyan médium, amely most kimaradt.

„A normál menetrendben tartott tájékoztatók keretrendszerén jelenleg is dolgozunk, hogy megtaláljuk azt az optimális megoldást, amelyben a független szerkesztőségek munkatársai nemcsak feltehetik a kérdéseiket de érdemi válaszokat is kapnak. Ebben természetesen számítunk a sajtó partneri együttműködésére is” – folytatódik a magyarázat.

A közlés szerint az új kormány eltökélt amellett, hogy új alapokra helyezze a sajtó és a kormány kapcsolatát. „Ezért is választott a miniszterelnök olyan szóvivőket, akik gyakorló újságíróként megtapasztalták, milyen, amikor a hatalom nem válaszol. Mi, Köböl Anitaval és Magyar Évaval azon leszünk, hogy valódi kérdésekre valódi válaszokat kapjanak az újságírók és így a sajtóból tájékozódó állampolgárok is.”

A legjobb, átgondolt megoldásokhoz azonban Szondi Vanda szerint idő kell. „Ígérjük, nem kérünk belőle sokat, de addig is köszönjük a türelmet!” – zárul a bejegyzés.

Köböl Anita, egy másik kormányszóvivő kicsit rövidebben leírta ugyanezt.

kormányszóvivő

szondi vanda

köböl anita

Republikon: több oka is van, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

Míg korábban a fővárosi kerületek egyértelműen illeszkedtek a kertvárosi jobboldal – lakótelepi baloldal vagy a belvárosi liberális – külvárosi munkás sémákba, addig mára Budapest összességében már kevésbé írható le ideológiai kategóriákkal – erre jutott a Republikon elemzése. A fővárosban egy gyorsan változó politikai tér rajzolódik ki, ahol a pártpreferenciákat egyre inkább a rövid távú politikai kínálat, a vezetői hitelesség és az aktuális társadalmi kérdések alakítják. A Republikon elemzője, Fűzfa Csaba beszélt a részletekről az InfoRádióban.
 

150 oktató tiltakozik a KEKVA ellen a Corvinuson, új modellt szeretnének

Több mint 150 oktató írta alá a kiáltványt a Budapesti Corvinus Egyetemen, amiben a felsőoktatás teljes megújítását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az akadémiai autonómia helyreállítását követelik. Az aláírók szerint a fenntartóváltás hátrányai egyértelműen felülmúlják az előnyöket.

Fű alatt új törvény lépett életbe az üzemanyagárakról: megszűnt a rendkívüli helyzet, erről mindenkinek tudnia kell

Hat év után véget ért a koronavírus-járvány, majd az orosz-ukrán háború miatt bevezetett különleges jogrend Magyarországon.

Trump calls high-stakes talks with Xi 'great' as China throws spectacular welcome

The US president was greeted by cheering children and a troop inspection ahead of high-stakes talks and a tour of the Temple of Heaven.

