US pentagon building aerial view at sunset
Nyitókép: icholakov/Getty Images

A Pentagon váratlanul megálljt parancsolt Európába

Infostart / MTI

Az amerikai védelmi minisztérium leállította több mint négyezer amerikai katona Európába vezénylését - jelentette szerdán a The Wall Street Journal és más amerikai médiumok Pentagon-forrásokra hivatkozva.

Az értesülések szerint a döntést az amerikai hadsereg európai parancsnoksága (EUCOM) és a szárazföldi haderő képviselőinek részvételével tartott egyeztetésen közölték. A katonákat eredetileg egy kilenc hónapos lengyelországi rotációs misszióra tervezték vezényelni.

Az amerikai hadsereg márciusban még azt közölte, hogy a harci dandár a szokásos rotáció keretében váltana más, Európában állomásozó erőket. A The Wall Street Journal szerint

a felszerelés és a személyi állomány egy része már úton volt, ezért a döntés több katonai tisztviselőt váratlanul ért.

A védelmi ügyekre szakosodott Task and Purpose portál szerint a katonák főként lengyelországi partnererőkkel működtek volna együtt az Operation Atlantic Resolve művelet keretében. Az Egyesült Államok a missziót 2014-ben, a Krím félsziget orosz annektálását követően indította NATO-szövetségesei támogatására.

A beszámolók emlékeztetnek arra, hogy Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter alig két hete mintegy ötezer amerikai katona kivonását rendelte el Németországból. Lengyelország ezt követően ismét jelezte: kész további amerikai csapatokat fogadni.

Karol Nawrocki lengyel elnök korábbi közlése szerint jelenleg csaknem tízezer amerikai katona állomásozik Lengyelországban, többségük rotációs rendszerben szolgál különböző európai amerikai támaszpontokon.

Republikon: több oka is van, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

Míg korábban a fővárosi kerületek egyértelműen illeszkedtek a kertvárosi jobboldal – lakótelepi baloldal vagy a belvárosi liberális – külvárosi munkás sémákba, addig mára Budapest összességében már kevésbé írható le ideológiai kategóriákkal – erre jutott a Republikon elemzése. A fővárosban egy gyorsan változó politikai tér rajzolódik ki, ahol a pártpreferenciákat egyre inkább a rövid távú politikai kínálat, a vezetői hitelesség és az aktuális társadalmi kérdések alakítják. A Republikon elemzője, Fűzfa Csaba beszélt a részletekről az InfoRádióban.
 

Nagyítóval sem találni olyan üzleti konferenciát ma Magyarországon, ahol egy tárgyalóasztal mellett megkezdett beszélgetés másnap egy balatoni bringatúrán, egy padelpályán vagy éppen egy esti grillpartin folytatódik. Márpedig a június 2-4. között ötödik alkalommal megrendezett Portfolio Property X 2026 pontosan ezektől a különlegességektől vált a hazai rendezvénypiac koronaékszerévé: itt a szakmai tartalom és a networking elválaszthatatlanul fonódik össze az élményekkel, ezzel kínálva unikális csemegét a résztvevők számára.

