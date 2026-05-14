ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.28
usd:
305.91
bux:
0
2026. május 14. csütörtök Bonifác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az állami látogatásra Kínába érkezõ Donald Trump amerikai elnököt (b) Han Cseng kínai alelnök (k, jobbról) fogadja a Pekingi Fõvárosi Nemzetközi Repülõtéren 2026. május 13-án.
Nyitókép: MTI/AP/Mark Schiefelbein

Hszi Csin-ping: történelmi év lehet 2026 a kínai–amerikai kapcsolatokban

Infostart / MTI

A kínai elnök a tárgyalások megnyitásakor úgy fogalmazott: Kínának és az Egyesült Államoknak több a közös érdeke, mint a nézetkülönbsége. Hozzátette: a két ország sikeressége kölcsönös lehetőséget jelent, a stabil kétoldalú kapcsolat pedig a világ számára is előnyös.

Az Egyesült Államok számára Kína egyszerre jelenti a legjelentősebb geopolitikai kihívást és a legfontosabb kezelendő kapcsolatot – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter az amerikai–kínai csúcstalálkozót megelőzően.

Az amerikai külügyminiszter a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban úgy fogalmazott, az Egyesült Államok érdekei és Kína érdekei között vannak konfliktusok, és ezeket kezelni kell a béke és stabilitás fenntartása, a háborúk elkerülése érdekében. Marco Rubio szerint a konfliktust jelentő kérdések is napirenden lesznek az amerikai és a kínai elnök közötti tárgyaláson, ugyanakkor ugyanúgy lehet tér az együttműködésre is.

„Minden országnak a saját legjobb érdekét kell követnie, és ahol ezek az érdekek találkoznak, ahol a mi legjobb érdekünk és az ő legjobb érdekük egybeesik, ott alakul ki együttműködés, szövetség, kapocs és barátság”

– írta le a külügyminiszter az amerikai külpolitika alapelvét, és hozzátette: ahol az érdekek konfliktusba kerülnek, ott van szerepe a diplomáciának és vezetők közötti személyes kapcsolatoknak.

Marco Rubio közölte, hogy Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök megbeszélésének témái között szerepelnek majd

  • a vámok és kereskedelem kérdései,
  • a kritikus ásványkincsek ügye,
  • az iráni konfliktus,
  • Tajvan,
  • a kábítószerként használt fentanil Kínából csempészett alapanyagának ügye,
  • az Egyesült Államok számára komoly károkat okozó szellemi tulajdont érintő lopás.

Az amerikai külügyminiszter hangsúlyozta: Kína számára az amerikai adminisztráció világossá tette, és a jelenlegi látogatáson is elhangzik majd, hogy az iráni rezsim számára nyújtott bármilyen támogatás káros lenne az amerikai–kínai kapcsolatokra nézve.

Minden idők egyik legjelentősebb csúcstalálkozója

Donald Trump 2017 után most először látogatott Kínába amerikai elnökként. Az amerikai és a kínai elnök legutóbb tavaly októberben találkozott egy dél-koreai regionális gazdasági fórum alkalmával. A két ország kapcsolata az elmúlt években a kereskedelmi viták, a technológiai exportkorlátozások, Tajvan kérdése és a geopolitikai versengés miatt jelentősen megromlott.

Hszi Csin-ping kínai elnök szerint 2026 „történelmi jelentőségű mérföldkő” lehet, amely új fejezetet nyithat a kínai–amerikai kapcsolatokban.

A kínai és az amerikai elnök csütörtökön Pekingben kezdett kétnapos csúcstalálkozót, amelynek középpontjában a kereskedelmi kapcsolatok, a globális biztonsági kérdések, valamint Tajvan és Irán ügye áll.

Hszi Csin-ping a tárgyalások megnyitásakor úgy fogalmazott: Kínának és az Egyesült Államoknak több a közös érdeke, mint a nézetkülönbsége. Hozzátette: a két ország sikeressége kölcsönös lehetőséget jelent, a stabil kétoldalú kapcsolat pedig a világ számára is előnyös. „Amikor együttműködünk, mindkét fél profitál belőle, amikor pedig szembekerülünk egymással, mindkét fél veszít” – idézte az állami média a kínai elnököt.

A kínai államfő Tajvan kérdését a kínai–amerikai kapcsolatok legfontosabb ügyének nevezte, és arra figyelmeztetett, hogy "amennyiben ezt a kérdést nem megfelelően kezelik, a két ország akár konfliktusba is kerülhet,

ami nagyon veszélyes helyzetbe sodorná a kapcsolatokat" – jelentette ki.

Hszi Csin-ping elmondta továbbá, hogy a két ország gazdasági és kereskedelmi egyeztetései szerdán Dél-Koreában „átfogóan kiegyensúlyozott és pozitív eredményt” hoztak. A kínai elnök szerint Kínának és az Egyesült Államoknak „közösen kell választ adnia korunk meghatározó kérdéseire, és el kell kerülnie a Thuküdidész-csapdát”. Azt gondolja, „ezek a történelem, a világ és a népek számára is meghatározó kérdések”.

Donald Trump amerikai elnök a tárgyalások elején nagyszerű vezetőnek nevezte Hszi Csin-pinget, és úgy fogalmazott: kapcsolatuk révén a kínai–amerikai viszony „jobb lesz, mint valaha”. Donald Trump szerint „vannak, akik úgy vélik, hogy a mostani találkozó minden idők egyik legjelentősebb csúcstalálkozója lehet”.

A tárgyalásokon részt vesz több amerikai vállalatvezető is, köztük Elon Musk, Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, valamint az Apple vezetője, Tim Cook. A Fehér Ház tájékoztatása szerint Trump és Hszi a csütörtöki hivatalos tárgyalásokat követően közösen látogatja meg az Ég templomát, este pedig állami banketten vesznek részt.

Kezdőlap    Külföld    Hszi Csin-ping: történelmi év lehet 2026 a kínai–amerikai kapcsolatokban

kína

egyesült államok

külügyminiszter

csúcstalálkozó

marco rubio

hszi csin-ping

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Republikon: több oka is van annak, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

Republikon: több oka is van annak, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

Míg korábban a fővárosi kerületek egyértelműen illeszkedtek a kertvárosi jobboldal – lakótelepi baloldal vagy a belvárosi liberális – külvárosi munkás sémákba, addig mára Budapest összességében már kevésbé írható le ideológiai kategóriákkal – erre jutott a Republikon elemzése. A fővárosban egy gyorsan változó politikai tér rajzolódik ki, ahol a pártpreferenciákat egyre inkább a rövid távú politikai kínálat, a vezetői hitelesség és az aktuális társadalmi kérdések alakítják. A Republikon elemzője, Fűzfa Csaba beszélt a részletekről az InfoRádióban.
 

Megszűnt a veszélyhelyzet törvényi állapota Magyarországon

Hatáskörök rögzítve – Papíron is áll az új kormány

Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?

Megszólalt Tarr Zoltán a kárpátaljai dróntámadásról

Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

A választások után hogyan gyógyul a lélek, hogyan béküljünk a családtagokkal? – a pszichiáter válaszol

Orbán Viktor megszólalt: Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti

Gulyás Gergely nyilatkozott Sulyok Tamás ügyében

VIDEÓ
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.14. csütörtök, 18:00
Kuzmányi István
diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy nap jöhet a devizapiacon – erre figyel most a forint

Nagy nap jöhet a devizapiacon – erre figyel most a forint

A forint továbbra is erős szinteken mozog a vezető devizákkal szemben, miközben a nemzetközi piacokon elsősorban az amerikai kamatvárakozások, a dollár globális mozgása és a geopolitikai kockázatok határozzák meg a hangulatot. A magyar fizetőeszköz az elmúlt hetekben jelentős erősödést mutatott, különösen azután, hogy a piacok egyre nagyobb eséllyel kezdték árazni az EU-források gyors ütemű felszabadítására és a politikai átmenet stabilizálódására Magyarországon

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelem, rákkeltő aszbesztet mutattak ki a kedvelt horgásztónál is: azonnal léptek a hatóságok

Figyelem, rákkeltő aszbesztet mutattak ki a kedvelt horgásztónál is: azonnal léptek a hatóságok

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint akkreditált mintavételek igazolták a szennyezést, ezért az érintett területeken azonnali korlátozásokat vezettek be.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls high-stakes talks with Xi 'great' as China throws spectacular welcome

Trump calls high-stakes talks with Xi 'great' as China throws spectacular welcome

The US president was greeted by cheering children and a troop inspection ahead of high-stakes talks and a tour of the Temple of Heaven.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 14. 08:06
Két év börtönre ítélték a Matthew Perryt ketaminnal ellátó közvetítőt
2026. május 14. 07:17
Döntött a német kormány az energiaügyi fordulatról
×
×