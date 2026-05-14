Hszi Csin-ping: történelmi év lehet 2026 a kínai–amerikai kapcsolatokban

Az Egyesült Államok számára Kína egyszerre jelenti a legjelentősebb geopolitikai kihívást és a legfontosabb kezelendő kapcsolatot – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter az amerikai–kínai csúcstalálkozót megelőzően.

Az amerikai külügyminiszter a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban úgy fogalmazott, az Egyesült Államok érdekei és Kína érdekei között vannak konfliktusok, és ezeket kezelni kell a béke és stabilitás fenntartása, a háborúk elkerülése érdekében. Marco Rubio szerint a konfliktust jelentő kérdések is napirenden lesznek az amerikai és a kínai elnök közötti tárgyaláson, ugyanakkor ugyanúgy lehet tér az együttműködésre is.

„Minden országnak a saját legjobb érdekét kell követnie, és ahol ezek az érdekek találkoznak, ahol a mi legjobb érdekünk és az ő legjobb érdekük egybeesik, ott alakul ki együttműködés, szövetség, kapocs és barátság”

– írta le a külügyminiszter az amerikai külpolitika alapelvét, és hozzátette: ahol az érdekek konfliktusba kerülnek, ott van szerepe a diplomáciának és vezetők közötti személyes kapcsolatoknak.

Marco Rubio közölte, hogy Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök megbeszélésének témái között szerepelnek majd

a vámok és kereskedelem kérdései,

a kritikus ásványkincsek ügye,

az iráni konfliktus,

Tajvan,

a kábítószerként használt fentanil Kínából csempészett alapanyagának ügye,

az Egyesült Államok számára komoly károkat okozó szellemi tulajdont érintő lopás.

Az amerikai külügyminiszter hangsúlyozta: Kína számára az amerikai adminisztráció világossá tette, és a jelenlegi látogatáson is elhangzik majd, hogy az iráni rezsim számára nyújtott bármilyen támogatás káros lenne az amerikai–kínai kapcsolatokra nézve.

Minden idők egyik legjelentősebb csúcstalálkozója

Donald Trump 2017 után most először látogatott Kínába amerikai elnökként. Az amerikai és a kínai elnök legutóbb tavaly októberben találkozott egy dél-koreai regionális gazdasági fórum alkalmával. A két ország kapcsolata az elmúlt években a kereskedelmi viták, a technológiai exportkorlátozások, Tajvan kérdése és a geopolitikai versengés miatt jelentősen megromlott.

Hszi Csin-ping kínai elnök szerint 2026 „történelmi jelentőségű mérföldkő” lehet, amely új fejezetet nyithat a kínai–amerikai kapcsolatokban.

A kínai és az amerikai elnök csütörtökön Pekingben kezdett kétnapos csúcstalálkozót, amelynek középpontjában a kereskedelmi kapcsolatok, a globális biztonsági kérdések, valamint Tajvan és Irán ügye áll.

Hszi Csin-ping a tárgyalások megnyitásakor úgy fogalmazott: Kínának és az Egyesült Államoknak több a közös érdeke, mint a nézetkülönbsége. Hozzátette: a két ország sikeressége kölcsönös lehetőséget jelent, a stabil kétoldalú kapcsolat pedig a világ számára is előnyös. „Amikor együttműködünk, mindkét fél profitál belőle, amikor pedig szembekerülünk egymással, mindkét fél veszít” – idézte az állami média a kínai elnököt.

A kínai államfő Tajvan kérdését a kínai–amerikai kapcsolatok legfontosabb ügyének nevezte, és arra figyelmeztetett, hogy "amennyiben ezt a kérdést nem megfelelően kezelik, a két ország akár konfliktusba is kerülhet,

ami nagyon veszélyes helyzetbe sodorná a kapcsolatokat" – jelentette ki.

Hszi Csin-ping elmondta továbbá, hogy a két ország gazdasági és kereskedelmi egyeztetései szerdán Dél-Koreában „átfogóan kiegyensúlyozott és pozitív eredményt” hoztak. A kínai elnök szerint Kínának és az Egyesült Államoknak „közösen kell választ adnia korunk meghatározó kérdéseire, és el kell kerülnie a Thuküdidész-csapdát”. Azt gondolja, „ezek a történelem, a világ és a népek számára is meghatározó kérdések”.

Donald Trump amerikai elnök a tárgyalások elején nagyszerű vezetőnek nevezte Hszi Csin-pinget, és úgy fogalmazott: kapcsolatuk révén a kínai–amerikai viszony „jobb lesz, mint valaha”. Donald Trump szerint „vannak, akik úgy vélik, hogy a mostani találkozó minden idők egyik legjelentősebb csúcstalálkozója lehet”.

A tárgyalásokon részt vesz több amerikai vállalatvezető is, köztük Elon Musk, Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, valamint az Apple vezetője, Tim Cook. A Fehér Ház tájékoztatása szerint Trump és Hszi a csütörtöki hivatalos tárgyalásokat követően közösen látogatja meg az Ég templomát, este pedig állami banketten vesznek részt.