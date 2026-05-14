ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.24
usd:
305.82
bux:
0
2026. május 14. csütörtök Bonifác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vonatok a Nyugati pályaudvaron 2021. szeptember 1-jén, miután átadták az állomás megújult utascsarnokát. A pályaudvar teljes tetőszerkezetének felújítása a tervek szerint jövő nyárra fejeződhet be.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Valaki nagyot hibázhatott, kisiklott egy vonat a Nyugatiban

Infostart

Kisiklott egy emeletes KISS motorvonat csütörtök hajnalban a Nyugati pályaudvaron, emiatt a reggeli és délelőtti órákban csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok az állomáson.

Az elsődleges információk szerint a kisiklást emberi tévedés, váltóállítási hiba okozhatta. A baleset miatt három vágányon szünetel a forgalom – számolt be a Mávinform.

A fennakadás miatt több elővárosi járat mentrendje is módosult.

  • A lajosmizsei S21-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek, és onnan is indulnak.
  • Ugyanez érvényes a monori S50-es vonatokra is, amelyek szintén csak Kőbánya-Kispestig járnak.
  • A változások részeként Kőbánya alsón is megállnak a Cívis InterRégiók, valamint
  • a Nyugati pályaudvarról Cegléd felé induló InterCityk.

A fennakadás végéig a BKK az M3-as metrón elfogadja a vasúti jegyeket is.

Több járat teljesen kimarad:

  • a Nyugati pályaudvarról 5 órakor Szolnokra induló Z50-es vonat nem közlekedik, ahogy
  • a Lajosmizséről 5:40-kor a Nyugati pályaudvarra induló S21-es vonat sem.

Az utasoknak a reggeli és délelőtti órákban érdemes hosszabb menetidővel számolniuk, különösen a ceglédi és a lajosmizsei vonalon.

Kezdőlap    Belföld    Valaki nagyot hibázhatott, kisiklott egy vonat a Nyugatiban

vasút

vonat

kisiklott

nyugati pályaudvar

motorvonat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Republikon: több oka is van, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

Republikon: több oka is van, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

Míg korábban a fővárosi kerületek egyértelműen illeszkedtek a kertvárosi jobboldal – lakótelepi baloldal vagy a belvárosi liberális – külvárosi munkás sémákba, addig mára Budapest összességében már kevésbé írható le ideológiai kategóriákkal – erre jutott a Republikon elemzése. A fővárosban egy gyorsan változó politikai tér rajzolódik ki, ahol a pártpreferenciákat egyre inkább a rövid távú politikai kínálat, a vezetői hitelesség és az aktuális társadalmi kérdések alakítják. A Republikon elemzője, Fűzfa Csaba beszélt a részletekről az InfoRádióban.
 

„Rendkívüli volt” – Az egyik kormányszóvivő megmagyarázta, miért így zajlott az ópusztaszeri tájékoztató

Megszűnt a veszélyhelyzet törvényi állapota Magyarországon

Hatáskörök rögzítve – Papíron is áll az új kormány

Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?

Megszólalt Tarr Zoltán a kárpátaljai dróntámadásról

Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

A választások után hogyan gyógyul a lélek, hogyan béküljünk a családtagokkal? – a pszichiáter válaszol

Orbán Viktor megszólalt: Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti

Gulyás Gergely nyilatkozott Sulyok Tamás ügyében

VIDEÓ
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.14. csütörtök, 18:00
Kuzmányi István
diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
150 oktató tiltakozik a KEKVA ellen a Corvinuson, új modellt szeretnének

150 oktató tiltakozik a KEKVA ellen a Corvinuson, új modellt szeretnének

Több mint 150 oktató írta alá a kiáltványt a Budapesti Corvinus Egyetemen, amiben a felsőoktatás teljes megújítását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az akadémiai autonómia helyreállítását követelik. Az aláírók szerint a fenntartóváltás hátrányai egyértelműen felülmúlják az előnyöket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fű alatt új törvény lépett életbe az üzemanyagárakról: megszűnt a rendkívüli helyzet, erről mindenkinek tudnia kell

Fű alatt új törvény lépett életbe az üzemanyagárakról: megszűnt a rendkívüli helyzet, erről mindenkinek tudnia kell

Hat év után véget ért a koronavírus-járvány, majd az orosz-ukrán háború miatt bevezetett különleges jogrend Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls high-stakes talks with Xi 'great' as China throws spectacular welcome

Trump calls high-stakes talks with Xi 'great' as China throws spectacular welcome

The US president was greeted by cheering children and a troop inspection ahead of high-stakes talks and a tour of the Temple of Heaven.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 14. 08:31
„Rendkívüli volt” – Az egyik kormányszóvivő megmagyarázta, miért így zajlott az ópusztaszeri tájékoztató
2026. május 14. 06:53
Hatáskörök rögzítve – Papíron is áll az új kormány
×
×