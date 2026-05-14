Valaki nagyot hibázhatott, kisiklott egy vonat a Nyugatiban

Az elsődleges információk szerint a kisiklást emberi tévedés, váltóállítási hiba okozhatta. A baleset miatt három vágányon szünetel a forgalom – számolt be a Mávinform.
A fennakadás miatt több elővárosi járat mentrendje is módosult.
- A lajosmizsei S21-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek, és onnan is indulnak.
- Ugyanez érvényes a monori S50-es vonatokra is, amelyek szintén csak Kőbánya-Kispestig járnak.
- A változások részeként Kőbánya alsón is megállnak a Cívis InterRégiók, valamint
- a Nyugati pályaudvarról Cegléd felé induló InterCityk.
A fennakadás végéig a BKK az M3-as metrón elfogadja a vasúti jegyeket is.
Több járat teljesen kimarad:
- a Nyugati pályaudvarról 5 órakor Szolnokra induló Z50-es vonat nem közlekedik, ahogy
- a Lajosmizséről 5:40-kor a Nyugati pályaudvarra induló S21-es vonat sem.
Az utasoknak a reggeli és délelőtti órákban érdemes hosszabb menetidővel számolniuk, különösen a ceglédi és a lajosmizsei vonalon.