2026. május 14. csütörtök Bonifác
Kevin Warsh, Donald Trump amerikai elnök jelöltje az amerikai jegybank szerepét betöltõ Szövetségi Tartalékbankrendszer, a Federal Reserve System (Fed) elnökségére a szenátus bankügyi bizottságának meghallgatásán a parlament, a kongresszus washingtoni épületében, a Capitoliumban 2026. április 21-én.
Donald Trump jelöltjét választották a Fed új elnökének

Kevin Warsh független, a gazdasági realitásokhoz illeszkedő Fed-elnöki munkát ígért. Az 56 éves közgazdász először június közepén vezethet majd kamatdöntő ülést.

Kevin Warsh közgazdászt, Donald Trump amerikai elnök jelöltjét választotta meg az amerikai szenátus a szövetségi jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) új vezetőjének.

Az 56 éves szakember, aki korábban volt már a Fed munkatársa, Jerome Powellt váltja az intézmény kormányzótanácsának élén, aki a Donald Trump vezette Fehér Házzal kialakult viták ellenére kitöltötte a lehetséges, nyolcéves maximális mandátumát. Jerome Powell a leköszönő Fed-elnökök szokásától eltérően jelezte, hogy marad a testület kormányzótanácsának tagja.

Kevin Warsh-t 54–45 arányban, a republikánusok egyöntetű támogatása mellett egyetlen demokrata szenátor voksával szavazta meg a Kongresszus felsőháza,

azaz szinte teljes mértékben igazodva a párt határvonalakhoz.

John Thune a szenátus republikánus többségének vezetője azt hangoztatta, hogy olyan Fed-elnökre van szükség, aki nemcsak a makrogazdaságot érti, azaz az alapvető gazdasági mutatókra összpontosít, hanem figyel az emberek mindennapjait meghatározó mikrogazdasági tényezőkre is.

A demokraták elsősorban azt a félelemüket hangoztatták Kevin Warsh-sal szemben a korábban tartott bizottsági meghallgatásokon, hogy Donald Trump elnök „bábjaként” viselkedik majd, valamint személyes vagyonának átláthatóságát is problémásnak tartották.

Kevin Warsh független, a gazdasági realitásokhoz illeszkedő Fed-elnöki munkát ígért, először június közepén vezeti majd a Fed kamatdöntő ülését.

Donald Trump elnök és Jerome Powell eddigi Fed-elnök között az az új adminisztráció 2025. januári hivatalba lépését követően sorozatosak voltak a viták. Donald Trump elsősorban az irányadó kamat csökkentését várta volna el a Jerome Powell vezette Fed-től, valamint a szövetségi ügyészség vizsgálatot indított a Fed székházának több milliárd dolláros felújítása ügyében, ami nagy mértékben túllépte az eredeti költségvetést.

Republikon: több oka is van annak, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

Míg korábban a fővárosi kerületek egyértelműen illeszkedtek a kertvárosi jobboldal – lakótelepi baloldal vagy a belvárosi liberális – külvárosi munkás sémákba, addig mára Budapest összességében már kevésbé írható le ideológiai kategóriákkal – erre jutott a Republikon elemzése. A fővárosban egy gyorsan változó politikai tér rajzolódik ki, ahol a pártpreferenciákat egyre inkább a rövid távú politikai kínálat, a vezetői hitelesség és az aktuális társadalmi kérdések alakítják. A Republikon elemzője, Fűzfa Csaba beszélt a részletekről az InfoRádióban.
 

