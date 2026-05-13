ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.04
usd:
305.8
bux:
131071.24
2026. május 13. szerda Imola, Szervác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Close up of hockey puck and stick during a match with players in the background.
Nyitókép: skynesher/Getty Images

Kikapott a jégkorong-válogatott Kanadától

Infostart / MTI

A magyar jégkorong-válogatott 3-1-re kikapott Kanadától a svájci Neuchatelben a két nap múlva kezdődő elitvilágbajnokságra készülő csapatok szerdai mérkőzésén.

Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese a felkészülés zárásán az olimpiai ezüstérmes, sztárok sokaságát felvonultató - ám Sidney Crosby nélkül felálló - kanadaiakkal meccselt. A keretből Hári János és a finn döntőben érdekelt Galló Vilmos maradt ki.

Bartalis kiállítását Scheifele gyorsan kihasználta, ám Terbócs 23 másodperc múlva egyenlített. A tengerentúliakra ez nem volt hatással, a rossz csere miatt megítélt kiállításból szűk három perc múlva Cozens visszavetette a vezetést, Tavares pedig a 16. percben 3-1-re módosította az állást. A kapuralövés 17-4 volt ekkor. A második felvonásban nem esett újabb találat, a magyarok csak kétszer lőttek kapura, a rivális pedig kilencszer, és mindkét oldalon kimaradt egy-egy emberelőny. A harmadik harmadban is jól védekezett a Majoross-csapat, így tisztes vereséggel zárt a 28-szoros világbajnok ellen. Az összesített kapura lövés 32-8 volt a kanadaiak javára.

A két gárda 16. alkalommal csapott össze, és a 16. kanadai diadal született, az összgólkülönbség: 87-13.

A magyaroknak ez volt a felkészülés során a tizedik, utolsó mérkőzésük, a mérleg kilenc vereség és egy hosszabbításos győzelem.

A magyarok világbajnoki menetrendje:

  • május 16., szombat, 16.20: Finnország
  • május 17., vasárnap, 16.20: Ausztria
  • május 19., kedd, 20.20: Nagy-Britannia
  • május 22., péntek, 16.20: Németország
  • május 23., szombat, 16.20: Svájc
  • május 25., hétfő, 16.20: egyesült Államok
  • május 26., kedd, 12.20: Lettország

Kezdőlap    Sport    Kikapott a jégkorong-válogatott Kanadától

jégkorong

válogatott

vereség

kanada

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?

Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?
Orbán Viktor utolsó kormányfői interjúját Dopemannek adta. Arról, hogy itt megtörtént-e a szembenézés a vereség okaival, illetve képes-e a pártelnök a megújulásra és saját politikai közösségének megújítására, az InfoRádió Aréna című műsorában beszélgetett Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

Magyar Péter tett bejelentéseket és válaszolt újságírók kérdéseire a Tisza-kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren.
 

Megszólalt Tarr Zoltán a kárpátaljai dróntámadásról

Magyar Péter: heti két kormányülés lesz, most 17 kormányhatározat születik

Zajlik a Tisza-kormány első hivatalos kormányülése

Megállt az első kormányülésre tartó Tisza-kormány az aszály miatt útközben, kiszálltak Ópusztaszer előtt

Már csak néhány óráig tart a veszélyhelyzeti kormányzás

A választások után hogyan gyógyul a lélek, hogyan béküljünk a családtagokkal? – a pszichiáter válaszol

VIDEÓ
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.14. csütörtök, 18:00
Kuzmányi István
diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos adat jött Amerikából - Vegyesen teljesítettek a tőzsdék

Fontos adat jött Amerikából - Vegyesen teljesítettek a tőzsdék

Mérsékelt optimizmus látszott ma kezdetben a piacokon, az ázsiai tőzsdék többnyire emelkedtek reggel és az európai indexek is erősödéssel kezdték a napot. Napközben azonban mérséklődtek a pluszok. Az amerikai tőzsdék vegyesen teljesítettek. Az iráni helyzet mellett a befektetők figyelme Donald Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök talákozójára irányult, emellett délután érkezett egy amerikai adat, ami az inflációs nyomás erősödésére utalt. A budapesti tőzsdén a Magyar Telekom részvényeit volt érdemes figyelni, a társaság ugyanis tegnap, piaczárás után tette közzé első negyedéves számait és bejelentette, hogy júliustól visszavezeti az inflációkövető díjkorrekciót.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a Magyar Nemzeti Cirkusz a vadállatok szerepeltetésének megszüntetéséről, ezt mondta az igazgató

Megszólalt a Magyar Nemzeti Cirkusz a vadállatok szerepeltetésének megszüntetéséről, ezt mondta az igazgató

Ifj. Richter József szerint a döntés összhangban van a nemzetközi állatvédelmi törekvésekkel és a modern cirkuszművészet irányával.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trade, Iran and Taiwan on the agenda as Trump arrives in China for high-stakes talks with Xi

Trade, Iran and Taiwan on the agenda as Trump arrives in China for high-stakes talks with Xi

The US president says his first request to Xi would be to "open up" China, while Beijing is expected to press Trump on the status of Taiwan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 13. 18:59
Merlier-é a nyitóetap, Kárpáti a legjobb magyar – eredmények, Tour de Hongrie
2026. május 13. 17:56
Szürreális esemény – a Real Madrid elnöke mindenkiben ellenséget lát
×
×