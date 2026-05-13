2026. május 13. szerda
Nyitókép: Mischa Keijser/Getty Images

Ez a három uniós tagország vette a legtöbb orosz LNG-t

Infostart / MTI

Rekordszintre emelkedett az Európai Unió orosz cseppfolyósított földgáz (LNG-) importja az idei első negyedévben az amerikai IEEFA energiapiaci kutatóintézet szerdán közzétett tanulmánya szerint. A legnagyobb importőr Franciaország, Spanyolország és Belgium volt.

A jelentés alapján az EU orosz LNG-behozatala éves összevetésben 16 százalékkal 6,9 milliárd köbméterre nőtt január és március között, ami a legmagasabb szint 2022 óta. Az IEEFA szerint áprilisban is hasonló tendencia érvényesült: az import 17 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Az IEEFA kiemelte, hogy Franciaország importálta a legtöbb orosz LNG-t Európában 2026 első negyedévében, januárban pedig új csúcsot ért el az ország behozatala.

Az Európai Unió az ukrajnai háború kezdete óta igyekszik csökkenteni függőségét az orosz vezetékes gáztól, és diverzifikálni LNG-beszerzéseit. Az LNG-t hajóval szállítják, az európai kikötőkben visszagázosítják, és betáplálják a csővezeték-hálózatokba.

Az Európai Bizottság adatai szerint 2025-ben az LNG az EU teljes földgázimportjának 45 százalékát tette ki, míg a fennmaradó részt vezetékes szállítás biztosította. Oroszország ugyanakkor továbbra is az EU második legnagyobb LNG-beszállítója, jóllehet Brüsszel 2027-ig fokozatosan megszüntetné az orosz gázimportot.

A tanulmány szerint ezzel párhuzamosan Európa jelentősen növelte az amerikai LNG-importot is, különösen az ukrajnai háború és az iráni konfliktus nyomán. Az IEEFA úgy véli, az Egyesült Államok 2026-ra Európa legfontosabb gázszállítójává válhat, és 2028-ra az EU LNG-importjának akár 80 százaléka is amerikai eredetű lehet.

Az Európai Bizottság adatai alapján az összes – vezetékes és LNG – gázimportot tekintve Norvégia maradt az EU legnagyobb beszállítója 31 százalékos részesedéssel az első negyedévben, az Egyesült Államok 28 százalékkal a második, míg Oroszország 14 százalékkal a harmadik helyen állt.

Ana Maria Jaller-Makarewicz, az IEEFA energetikai szakértője szerint az európai stratégia, amely a vezetékes gázról az LNG-re átállással kívánta növelni az ellátásbiztonságot és a diverzifikációt, nem érte el célját. Úgy fogalmazott: a közel-keleti háború okozta ellátási zavarok és az amerikai LNG-től való túlzott függőség azt mutatják, hogy az LNG az európai energiabiztonsági stratégia „Achilles-sarkává” vált.

Georg Mayer, az Osztrák Szabadságpárt európai parlamenti képviselője bírálta az orosz gáz kiszorítását célzó uniós terveket, abszurdnak nevezve azt a lehetőséget, hogy az orosz gáz harmadik országokon vagy amerikai kereskedőkön keresztül, magasabb áron juthat vissza Európába.

Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?
Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

Üzent Szlávik János: senki se mondja le a nyaralását a hantavírus miatt

Senki se mondja le a nyaralását a hantavírus miatt - ezt tanácsolja Szlávik János infektológus az RTL Híradó nézőinek. Szerinte nem kell aggódni amiatt, hogy a Covidhoz hasonló járvány alakul ki.

Megszólalt a Magyar Nemzeti Cirkusz a vadállatok szerepeltetésének megszüntetéséről, ezt mondta az igazgató

Ifj. Richter József szerint a döntés összhangban van a nemzetközi állatvédelmi törekvésekkel és a modern cirkuszművészet irányával.

Trade, Iran and Taiwan on the agenda as Trump arrives in China for high-stakes talks with Xi

The US president says his first request to Xi would be to "open up" China, while Beijing is expected to press Trump on the status of Taiwan.

