ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.94
usd:
305.65
bux:
0
2026. május 14. csütörtök Bonifác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: https://europe.autonews.com/

Gazdaságtörténelem? – Kína virágoztathatja fel a Volkswagent

Infostart / MTI

A kínai elektromosautó-gyártó Xpeng tárgyalásokat folytat a Volkswagennel és más autógyártókkal egy európai gyár megvásárlásáról, miközben gyorsítja nemzetközi terjeszkedését – jelentette a Financial Times lap alapján a Reuters és az APA hírügynökség.

A Financial Times „Future of the Car” konferenciáján Elvis Cheng, a Xpeng északkelet-európai ügyvezető igazgatója azt mondta: a vállalat a Volkswagennel egyeztet arról, hogy „található-e megfelelő helyszín Európában” gyártókapacitás létrehozására.

A lap szerint a Xpeng új európai üzem építését is mérlegeli. Cheng szerint a Volkswagen gyárai „kissé elavultak”, és nem minden esetben felelnek meg a vállalat legújabb vagy jövőbeni termékek gyártási igényeinek.

A német autógyártó átfogó átalakítást hajt végre európai működésében: csökkenti termelési kapacitásait és több tízezer munkahely leépítését tervezi. Oliver Blume, a Volkswagen vezérigazgatója korábban jelezte, hogy a vállalat vizsgálja a kihasználatlan európai kapacitások átadásának lehetőségét kínai partnerek számára.

A két vállalat Kínában már együttműködik. A Volkswagen 2023-ban mintegy 700 millió dollárért 5 százalékos részesedést szerzett a Xpengben, és nemrég megkezdődött az első közösen fejlesztett modell gyártása Kínában.

A Volkswagen nem kommentálta a Financial Times értesülését a Reuters érdeklődésére.

Kezdőlap    Gazdaság    Gazdaságtörténelem? – Kína virágoztathatja fel a Volkswagent

kína

autógyár

volkswagen

xpeng

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Republikon: több oka is van annak, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

Republikon: több oka is van annak, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

Míg korábban a fővárosi kerületek egyértelműen illeszkedtek a kertvárosi jobboldal – lakótelepi baloldal vagy a belvárosi liberális – külvárosi munkás sémákba, addig mára Budapest összességében már kevésbé írható le ideológiai kategóriákkal – erre jutott a Republikon elemzése. A fővárosban egy gyorsan változó politikai tér rajzolódik ki, ahol a pártpreferenciákat egyre inkább a rövid távú politikai kínálat, a vezetői hitelesség és az aktuális társadalmi kérdések alakítják. A Republikon elemzője, Fűzfa Csaba beszélt a részletekről az InfoRádióban.
 

Megszűnt a veszélyhelyzet törvényi állapota Magyarországon

Hatáskörök rögzítve – Papíron is áll az új kormány

Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?

Megszólalt Tarr Zoltán a kárpátaljai dróntámadásról

Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

A választások után hogyan gyógyul a lélek, hogyan béküljünk a családtagokkal? – a pszichiáter válaszol

Orbán Viktor megszólalt: Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti

Gulyás Gergely nyilatkozott Sulyok Tamás ügyében

VIDEÓ
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.14. csütörtök, 18:00
Kuzmányi István
diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön a várva várt fejlesztés a horvát tengerpartra vezető úton

Jön a várva várt fejlesztés a horvát tengerpartra vezető úton

Aláírták a szerződést a zágrábi elkerülő út harmadik forgalmi sávjának megépítésére a Zagreb zapad (Zágráb-nyugat) és Lučko csomópontok között. A 29,6 millió eurós beruházás egy nagyobb, 65 millió eurós fejlesztési csomag része, amelynek célja a horvát főváros közlekedési infrastruktúrájának javítása - írta a Croatia Week.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelem, rákkeltő aszbesztet mutattak ki a kedvelt horgásztónál is: azonnal léptek a hatóságok

Figyelem, rákkeltő aszbesztet mutattak ki a kedvelt horgásztónál is: azonnal léptek a hatóságok

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint akkreditált mintavételek igazolták a szennyezést, ezért az érintett területeken azonnali korlátozásokat vezettek be.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls high-stakes talks with Xi 'great' as China throws spectacular welcome

Trump calls high-stakes talks with Xi 'great' as China throws spectacular welcome

The US president was greeted by cheering children and a troop inspection ahead of high-stakes talks and a tour of the Temple of Heaven.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 14. 08:17
Donald Trump jelöltjét választották a Fed új elnökének
2026. május 13. 21:37
Büntetést kaphat a Milka gyártója
×
×