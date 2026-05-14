Republikon: több oka is van annak, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

Szokás Budapestet egy kicsit felszínesen úgy kezelni mint baloldali-liberális tömböt, viszont ha lemegyünk kerületi csoportok szintjére legalább, akkor jól látszik, hogy azért a fővárosban is sokkal vegyesebbek a pártpreferenciák ennél, és a szavazók értékrendje is valamennyivel diverzebb – erre jutott a budapesti pártpreferenciát kutató Republikon-vizsgálat, amelynek részleteiről Fűzva Csaba elemző beszélt az InfoRádióban.

„Igazából azt vizsgáltuk meg ebben a kutatásban három emblematikus budapesti városrészre, a budai, polgári kerületekre, elsősorban az I., XII., II. kerületre, a pesti belvárosra és a pesti külvárosra, külkerületekre fókuszálva, hogy miként változott a helyiek választói értékrendje, pártpreferenciája az egyes országgyűlési és európai parlamenti választások során” – mutatott rá.

A legnehezebb a 2026-os választások esetében volt ráhúzni a sémát a valóságra, ennek egyik oka szerinte az, hogy valószínűleg

nemcsak Budapesten, de országos szinten is itt a hagyományos ideológiai törésvonalakat felülírta a „Fidesz, nem Fidesz”, „Orbán, nem Orbán” kérdéskör,

azonban azért kisebb mértékű eltolódások így is láthatóak Budapesten, ha csak az egyébként korábban erősen jobboldali vagy inkább polgári-konzervatív vonalat vivő budai hegyvidéki kerületeket nézzük, ahol a 90-es években, kora 2000-es években még a Független Kisgazdapárt és a MIÉP is bőven az országos vagy budapesti eredményénél jobban tudott teljesíteni, ugyanígy később még a Jobbik is.

„Ott láthatjuk egyébként a Fidesz legnagyobb visszaesését, ahol valószínűleg a Tisza-féle centrista, mérsékelt jobboldali, középen álló vonal most már közelebb áll ezeknek a választóknak a szívéhez, eközben az V. kerületben, ami egy, bár belvárosi kerület, de preferenciáiban mindig azért valamennyire elütött az őt körülvevő – VI., VII., VIII., IX. – kerületektől, épp azt láthatjuk, hogy ott történt a legkisebb mértékű erodálódása a Fidesz támogatottságának, igaz, még óriási mértékű ott is” – fejtegette Fűzva Csaba.

Azt fogalmazták meg konklúzióként, hogy el kell azt fogadni: Budapest nem egy stabil pártpreferenciájú város, hanem folyamatosan átrendeződik. Hogy ez lehet-e intő jel a Tisza Pártnak, arról azt mondta, természetesen igen, bár azt hozzá kell tenni, hogy jelenleg a Tiszának nem csak Budapesten, de országosan sincs értelmezhető kihívója.

„A Tisza Párt most már a társadalom döntő többségének támogatását maga mögött tudja, de

ez nyilvánvalóan változhat az euforikus hangulat ülepedésével, azzal, hogy ha a Tisza kormányzása végül nem váltja be mindenkinél a hozzá fűzött reményeket, és ebben az esetben kialakulhatnak olyan üres terek, ahova más új politikai erők benyomulhatnak,

viszont amíg ezek a politikai erők nem jönnek létre és a Tisza kvázi egyeduralkodó, a nem fideszes térfélen addig a Tiszának jó esélye van maga mögött tudni akár egész Budapestet is” – figyelmeztetett.

Hozzátette még, hogy alacsonyabb részvételnél is megmaradhat a Tisza fölénye, mivel a Fidesz visszatérésétől való félelem is jelen van, ami „népfrontos jellegű koalíciót” is összeránthat a távozó kormánypárttal szemben.

A cikk Tatár Tímea interjúja alapján készült.