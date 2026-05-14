Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Sándor-palota elõtt 2026. április 15-én, mielõtt megbeszélést folytat Sulyok Tamás köztársasági elnökkel, aki személyes egyeztetésre hívta az Országgyûlésbe jutó pártok vezetõit.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Republikon: több oka is van annak, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

Míg korábban a fővárosi kerületek egyértelműen illeszkedtek a kertvárosi jobboldal – lakótelepi baloldal vagy a belvárosi liberális – külvárosi munkás sémákba, addig mára Budapest összességében már kevésbé írható le ideológiai kategóriákkal – erre jutott a Republikon elemzése. A fővárosban egy gyorsan változó politikai tér rajzolódik ki, ahol a pártpreferenciákat egyre inkább a rövid távú politikai kínálat, a vezetői hitelesség és az aktuális társadalmi kérdések alakítják. A Republikon elemzője, Fűzfa Csaba beszélt a részletekről az InfoRádióban.

Szokás Budapestet egy kicsit felszínesen úgy kezelni mint baloldali-liberális tömböt, viszont ha lemegyünk kerületi csoportok szintjére legalább, akkor jól látszik, hogy azért a fővárosban is sokkal vegyesebbek a pártpreferenciák ennél, és a szavazók értékrendje is valamennyivel diverzebb – erre jutott a budapesti pártpreferenciát kutató Republikon-vizsgálat, amelynek részleteiről Fűzva Csaba elemző beszélt az InfoRádióban.

„Igazából azt vizsgáltuk meg ebben a kutatásban három emblematikus budapesti városrészre, a budai, polgári kerületekre, elsősorban az I., XII., II. kerületre, a pesti belvárosra és a pesti külvárosra, külkerületekre fókuszálva, hogy miként változott a helyiek választói értékrendje, pártpreferenciája az egyes országgyűlési és európai parlamenti választások során” – mutatott rá.

A legnehezebb a 2026-os választások esetében volt ráhúzni a sémát a valóságra, ennek egyik oka szerinte az, hogy valószínűleg

nemcsak Budapesten, de országos szinten is itt a hagyományos ideológiai törésvonalakat felülírta a „Fidesz, nem Fidesz”, „Orbán, nem Orbán” kérdéskör,

azonban azért kisebb mértékű eltolódások így is láthatóak Budapesten, ha csak az egyébként korábban erősen jobboldali vagy inkább polgári-konzervatív vonalat vivő budai hegyvidéki kerületeket nézzük, ahol a 90-es években, kora 2000-es években még a Független Kisgazdapárt és a MIÉP is bőven az országos vagy budapesti eredményénél jobban tudott teljesíteni, ugyanígy később még a Jobbik is.

„Ott láthatjuk egyébként a Fidesz legnagyobb visszaesését, ahol valószínűleg a Tisza-féle centrista, mérsékelt jobboldali, középen álló vonal most már közelebb áll ezeknek a választóknak a szívéhez, eközben az V. kerületben, ami egy, bár belvárosi kerület, de preferenciáiban mindig azért valamennyire elütött az őt körülvevő – VI., VII., VIII., IX. – kerületektől, épp azt láthatjuk, hogy ott történt a legkisebb mértékű erodálódása a Fidesz támogatottságának, igaz, még óriási mértékű ott is” – fejtegette Fűzva Csaba.

Azt fogalmazták meg konklúzióként, hogy el kell azt fogadni: Budapest nem egy stabil pártpreferenciájú város, hanem folyamatosan átrendeződik. Hogy ez lehet-e intő jel a Tisza Pártnak, arról azt mondta, természetesen igen, bár azt hozzá kell tenni, hogy jelenleg a Tiszának nem csak Budapesten, de országosan sincs értelmezhető kihívója.

„A Tisza Párt most már a társadalom döntő többségének támogatását maga mögött tudja, de

ez nyilvánvalóan változhat az euforikus hangulat ülepedésével, azzal, hogy ha a Tisza kormányzása végül nem váltja be mindenkinél a hozzá fűzött reményeket, és ebben az esetben kialakulhatnak olyan üres terek, ahova más új politikai erők benyomulhatnak,

viszont amíg ezek a politikai erők nem jönnek létre és a Tisza kvázi egyeduralkodó, a nem fideszes térfélen addig a Tiszának jó esélye van maga mögött tudni akár egész Budapestet is” – figyelmeztetett.

Hozzátette még, hogy alacsonyabb részvételnél is megmaradhat a Tisza fölénye, mivel a Fidesz visszatérésétől való félelem is jelen van, ami „népfrontos jellegű koalíciót” is összeránthat a távozó kormánypárttal szemben.

A cikk Tatár Tímea interjúja alapján készült.

Míg korábban a fővárosi kerületek egyértelműen illeszkedtek a kertvárosi jobboldal – lakótelepi baloldal vagy a belvárosi liberális – külvárosi munkás sémákba, addig mára Budapest összességében már kevésbé írható le ideológiai kategóriákkal – erre jutott a Republikon elemzése. A fővárosban egy gyorsan változó politikai tér rajzolódik ki, ahol a pártpreferenciákat egyre inkább a rövid távú politikai kínálat, a vezetői hitelesség és az aktuális társadalmi kérdések alakítják. A Republikon elemzője, Fűzfa Csaba beszélt a részletekről az InfoRádióban.
 

Hszi Csin-ping kínai elnök szerint 2026 "történelmi jelentőségű mérföldkő" lehet, amely új fejezetet nyithat a kínai–amerikai kapcsolatokban – jelentette csütörtökön a kínai állami média Donald Trump amerikai elnök pekingi tárgyalásairól beszámolva.

Újabb kötelező biztonsági rendszerekkel szerelik fel az autókat az Európai Unióban 2026 júliusától.

The US president says the relationship between the superpowers will be "better than ever before" as the two leaders head into bilateral talks.

