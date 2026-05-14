ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.39
usd:
306.06
bux:
131071.24
2026. május 14. csütörtök Bonifác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Durvul a helyzet, itt lesz érvényben sárga figyelmeztetés a következő két napban

Infostart

Csütörtökön elsősorban a nyugati tájakon lesz felhősebb az ég, és ezeken a területeken a késő délutáni órákban már lehet számítani záporokra, zivatarokra. A következő napokban viharos szél, heves zivatar és jégeső várható, kiadós mennyiségű csapadék is eshet.

Azt már megtudtuk, hogy Szervác fagyot hozott, de vajon Bonifáccal mi a helyzet? Ha az aszályhelyzet szempontjából közelítjük meg a következő napok időjárását, akkor egyértelműen ki lehet jelenteni: megjavul az idő. A következő három-négy napban ugyanis sok záporra, zivatarra lehet számítani – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Tőlünk északra egy hatalmas kiterjedésű légörvény található, ennek a hátoldalán pedig megindult a hideg levegő. A Földközi-tenger térségében, illetve a középső medence felett egy mediterrán ciklon is fejlődik. Ez a mediterrán ciklon pedig egyre inkább megközelíti hazánkat.

Csütörtökön egy kicsit fordul a szél, de ezt nem fogjuk különösebben érzékelni, ugyanis nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, hazánk keleti felén pedig a legtöbb területen szélcsend várható, emiatt itt lesz a leghidegebb a hajnal. Elsősorban az északi völgyekben gyenge légköri fagy is előfordulhat, a minimum hőmérséklet általában 1 és 8 Celsius-fok között alakul.

Napközben újra fátyolfelhős idő várható, némi gomolyfelhő-képződéssel, majd a délutáni órákban egyre vastagabb felhők érkeznek fölénk. Elsősorban a nyugati tájakon lesz felhősebb az ég, és ezeken a területeken a késő délutáni órákban már lehet számítani záporokra, zivatarokra. Utóbbiakat erős széllökések is kísérhetik, de a zivataroktól függetlenül is nagy területen megélénkül, helyenként pedig meg is erősödik majd a déli, délnyugati szél.

Két nyugati vármegyére, Vasra és Zalára adták ki az elsőfokú figyelmeztetést a zivatarok miatt.

Csütörtökön a hőmérséklet maximum értéke 18 és 23 Celsius-fok között alakul.

Pénteken már több helyen fordulhat elő zápor, zivatar az országban, legkisebb eséllyel hazánk keleti, északkeleti részein. A hőmérséklet helyenként visszaeshet, de a csúcsérték nagyrészt 18 és 25 Celsius-fok között alakul.

Péntekre Magyarország teljes területére zivatarra, erős szélre és jégeső, villámlás veszélyére adott ki sárga figyelmeztetést.

Aztán szombattól már a mediterrán légörvény lesz egyértelműen hatással időjárásunkra. Ekkor ugyanis a Dunántúlon már nagy területen északira, északnyugatira fordul a szél, ezzel együtt pedig megérkezik abba a térségbe a hideg levegő. Ezzel szemben a keleti, északkeleti tájakon még marad a 23-25 Celsius-fokos csúcsérték, mégis ott várhatók záporok, zivatarok.

Vasárnapra a dörgés, villámlás már egyáltalán nem lesz jellemző, a nagyobb területet érintő és akár áztató eső viszont annál inkább. Ekkor kiadós mennyiségű csapadék is eshet, a hőmérséklet pedig jelentősen visszaesik. A csúcsérték a hét utolsó napján már döntően 14 és 19 Celsius-fok között alakul.

Kezdőlap    Életmód    Durvul a helyzet, itt lesz érvényben sárga figyelmeztetés a következő két napban

előrejelzés

meteorológia

ciklon

eső

csapadék

légörvény

időjrárás

bonifác

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?

Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?
Orbán Viktor utolsó kormányfői interjúját Dopemannek adta. Arról, hogy itt megtörtént-e a szembenézés a vereség okaival, illetve képes-e a pártelnök a megújulásra és saját politikai közösségének megújítására, az InfoRádió Aréna című műsorában beszélgetett Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

Magyar Péter tett bejelentéseket és válaszolt újságírók kérdéseire a Tisza-kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren.
 

Megszólalt Tarr Zoltán a kárpátaljai dróntámadásról

Magyar Péter: heti két kormányülés lesz, most 17 kormányhatározat születik

Zajlik a Tisza-kormány első hivatalos kormányülése

Megállt az első kormányülésre tartó Tisza-kormány az aszály miatt útközben, kiszálltak Ópusztaszer előtt

Már csak néhány óráig tart a veszélyhelyzeti kormányzás

A választások után hogyan gyógyul a lélek, hogyan béküljünk a családtagokkal? – a pszichiáter válaszol

VIDEÓ
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.14. csütörtök, 18:00
Kuzmányi István
diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyar Péter meglépte az ígéretét: példátlan hatalmat kap négy minisztérium

Magyar Péter meglépte az ígéretét: példátlan hatalmat kap négy minisztérium

A Magyar Közlöny szerdai számában hirdette ki az új kormány az első napján a Statútum rendeletet, amely tartalmazza az új minisztériumokat és legfontosabb feladataikat. Az is kiderült belőle, hogy 4 minisztérium valóban vétójogot kap a kormányzati döntéshozatalban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egy lépés választja el Magyarországot a bajtól? Sok múlhat ezen az EU-s döntésen

Egy lépés választja el Magyarországot a bajtól? Sok múlhat ezen az EU-s döntésen

A 2008-as nagy pénzügyi válság folyományaként az EU-ban 2009-től új jogszabályokat fogadtak el a hitelminősítések erősítése, a fogyasztók és befektetők védelmének érdekébe.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Xi calls for China and US to be 'partners not rivals' as high-stakes talks with Trump begin

Xi calls for China and US to be 'partners not rivals' as high-stakes talks with Trump begin

The US president says the relationship between the superpowers will be "better than ever before" as the two leaders head into bilateral talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 13. 20:24
Visszatértek a „fagyosszentek” – kiderült, mennyire igaz manapság a népi megfigyelés
2026. május 13. 19:23
Egyre kevesebb sört isznak a csehek – ráadásul terjed egy furcsa sördivat
×
×