Durvul a helyzet, itt lesz érvényben sárga figyelmeztetés a következő két napban

Azt már megtudtuk, hogy Szervác fagyot hozott, de vajon Bonifáccal mi a helyzet? Ha az aszályhelyzet szempontjából közelítjük meg a következő napok időjárását, akkor egyértelműen ki lehet jelenteni: megjavul az idő. A következő három-négy napban ugyanis sok záporra, zivatarra lehet számítani – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Tőlünk északra egy hatalmas kiterjedésű légörvény található, ennek a hátoldalán pedig megindult a hideg levegő. A Földközi-tenger térségében, illetve a középső medence felett egy mediterrán ciklon is fejlődik. Ez a mediterrán ciklon pedig egyre inkább megközelíti hazánkat.

Csütörtökön egy kicsit fordul a szél, de ezt nem fogjuk különösebben érzékelni, ugyanis nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, hazánk keleti felén pedig a legtöbb területen szélcsend várható, emiatt itt lesz a leghidegebb a hajnal. Elsősorban az északi völgyekben gyenge légköri fagy is előfordulhat, a minimum hőmérséklet általában 1 és 8 Celsius-fok között alakul.

Napközben újra fátyolfelhős idő várható, némi gomolyfelhő-képződéssel, majd a délutáni órákban egyre vastagabb felhők érkeznek fölénk. Elsősorban a nyugati tájakon lesz felhősebb az ég, és ezeken a területeken a késő délutáni órákban már lehet számítani záporokra, zivatarokra. Utóbbiakat erős széllökések is kísérhetik, de a zivataroktól függetlenül is nagy területen megélénkül, helyenként pedig meg is erősödik majd a déli, délnyugati szél.

Két nyugati vármegyére, Vasra és Zalára adták ki az elsőfokú figyelmeztetést a zivatarok miatt.

Csütörtökön a hőmérséklet maximum értéke 18 és 23 Celsius-fok között alakul.

Pénteken már több helyen fordulhat elő zápor, zivatar az országban, legkisebb eséllyel hazánk keleti, északkeleti részein. A hőmérséklet helyenként visszaeshet, de a csúcsérték nagyrészt 18 és 25 Celsius-fok között alakul.

Péntekre Magyarország teljes területére zivatarra, erős szélre és jégeső, villámlás veszélyére adott ki sárga figyelmeztetést.

Aztán szombattól már a mediterrán légörvény lesz egyértelműen hatással időjárásunkra. Ekkor ugyanis a Dunántúlon már nagy területen északira, északnyugatira fordul a szél, ezzel együtt pedig megérkezik abba a térségbe a hideg levegő. Ezzel szemben a keleti, északkeleti tájakon még marad a 23-25 Celsius-fokos csúcsérték, mégis ott várhatók záporok, zivatarok.

Vasárnapra a dörgés, villámlás már egyáltalán nem lesz jellemző, a nagyobb területet érintő és akár áztató eső viszont annál inkább. Ekkor kiadós mennyiségű csapadék is eshet, a hőmérséklet pedig jelentősen visszaesik. A csúcsérték a hét utolsó napján már döntően 14 és 19 Celsius-fok között alakul.