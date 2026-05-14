15 éves sofőr menekült a rendőrök elől egy roncskocsival – fotó

A kölesdi körzeti megbízott lett figyelmes egy feltűnően rossz állapotú autóra a 6233-as úton a napokban – írja a police.hu. Amikor ellenőrizni akarta a kocsit, a vezetője menekülni próbált, és a rendőri jelzés ellenére továbbhajtott. Nem sokáig jutott, ugyanis a földes úton a jármű felmondta a szolgálatot.

A roncskocsi szinte egy ép felület sem volt. Szélvédője pókhálósra törött, oldalablakai hiányoztak, az utastér tele volt fémhulladékkal, a karosszériája is meglehetősen hiányos volt, és rendszámtábla sem volt rajta. A kocsiban ketten utaztak. Rövid időn belül kiderült, hogy a sofőr miért nem akart megállni. Egy 15 éves fiú vezetett, akit a bonyhádi rendőrök köröztek, mert februárban engedély nélkül távozott lakóhelyéről. Utasa egy 19 éves fiatal volt, akit szintén ismertek a rendőrök.

A 15 éves sofőr, akinek korából adódóan sem lehetne jogosítványa, számos szabályszegést követett el. Egy közlekedésre alkalmatlan kocsival vett részt a forgalomban, melynek tulajdoni viszonyai is tisztázatlanok, és biztosítást sem kötöttek rá. Előállították a fiút, majd kihallgatását követően visszavitték lakóhelyére, ahonnan azóta újra megszökött.