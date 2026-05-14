Közlekedésre alkalmatlan kocsival akart menekülni a rendőrök elől egy 15 éves sofőr Tolnában.
15 éves sofőr menekült a rendőrök elől egy roncskocsival – fotó

Közlekedésre alkalmatlan kocsival akart menekülni a rendőrök elől egy 15 éves sofőr, aki ellen számos eljárás indult.

A kölesdi körzeti megbízott lett figyelmes egy feltűnően rossz állapotú autóra a 6233-as úton a napokban – írja a police.hu. Amikor ellenőrizni akarta a kocsit, a vezetője menekülni próbált, és a rendőri jelzés ellenére továbbhajtott. Nem sokáig jutott, ugyanis a földes úton a jármű felmondta a szolgálatot.

A roncskocsi szinte egy ép felület sem volt. Szélvédője pókhálósra törött, oldalablakai hiányoztak, az utastér tele volt fémhulladékkal, a karosszériája is meglehetősen hiányos volt, és rendszámtábla sem volt rajta. A kocsiban ketten utaztak. Rövid időn belül kiderült, hogy a sofőr miért nem akart megállni. Egy 15 éves fiú vezetett, akit a bonyhádi rendőrök köröztek, mert februárban engedély nélkül távozott lakóhelyéről. Utasa egy 19 éves fiatal volt, akit szintén ismertek a rendőrök.

A 15 éves sofőr, akinek korából adódóan sem lehetne jogosítványa, számos szabályszegést követett el. Egy közlekedésre alkalmatlan kocsival vett részt a forgalomban, melynek tulajdoni viszonyai is tisztázatlanok, és biztosítást sem kötöttek rá. Előállították a fiút, majd kihallgatását követően visszavitték lakóhelyére, ahonnan azóta újra megszökött.

rendőrség

tolna vármegye

kölesd

Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?

Orbán Viktor utolsó kormányfői interjúját Dopemannek adta. Arról, hogy itt megtörtént-e a szembenézés a vereség okaival, illetve képes-e a pártelnök a megújulásra és saját politikai közösségének megújítására, az InfoRádió Aréna című műsorában beszélgetett Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

Magyar Péter tett bejelentéseket és válaszolt újságírók kérdéseire a Tisza-kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren.
 

Magyar Péter meglépte az ígéretét: példátlan hatalmat kap négy minisztérium

A Magyar Közlöny szerdai számában hirdette ki az új kormány az első napján a Statútum rendeletet, amely tartalmazza az új minisztériumokat és legfontosabb feladataikat. Az is kiderült belőle, hogy 4 minisztérium valóban vétójogot kap a kormányzati döntéshozatalban.

Egy lépés választja el Magyarországot a bajtól? Sok múlhat ezen az EU-s döntésen

A 2008-as nagy pénzügyi válság folyományaként az EU-ban 2009-től új jogszabályokat fogadtak el a hitelminősítések erősítése, a fogyasztók és befektetők védelmének érdekébe.

Trump and Xi shake hands on red carpet ahead of high-stakes meeting in Beijing

Tariffs, competition over tech, the Iran war and Taiwan are on the agenda for the leaders of the two superpowers.

2026. május 13. 22:30
Ópusztaszeren ülésezett a kormány, amely elítélte a Kárpátalját elért orosz dróntámadásokat – a nap hírei
2026. május 13. 21:49
Megszólalt Tarr Zoltán a kárpátaljai dróntámadásról
