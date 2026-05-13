2026. május 13. szerda
Emmanuel Macron francia elnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek az uniós tagállamok kétnapos csúcstalálkozójának elsõ napi ülése után Brüsszelben 2025. december 19-én.
Nyitókép: Olivier Matthys

„Ez idiotizmus lenne” – nem várt helyről kapott éles kritikát az EU

Emmanuel Macron szerint az EU-tagállamoknak nem kellene elkezdeniük 2028-ban a koronavírus-járvány idején felvett hitelek törlesztését, mert jelenleg előrébb való a védelmi kiadások növelése és a versenyképesség javítása.

Több uniós vezető is amellett érvel, hogy az Európai Unió ne kezdje meg 2028-ban a koronavírus-járvány idején felvett mintegy 650 milliárd eurós hitel törlesztését. A francia elnök szerint az adósság görgetése forrásokat szabadítana fel az EU 1800 milliárd eurós költségvetésében – írja az Euractiv cikke alapján a Portfolio.

A NextGenerationEU alapot 2020-ban hozták létre, amelyből az uniós tagállamok hiteleket és vissza nem térítendő támogatásokat kaphatnak, növekedést ösztönző reformok végrehajtása fejében. A törlesztés a 2028-ban induló új hétéves uniós költségvetésben, vagyis a többéves pénzügyi keretben (MFF) venné kezdetét, és csaknem 24 milliárd eurós terhet jelentene az érintett országoknak.

Emmanuel Macron szerint azonban jelenleg fontosabb a védelmi kiadások növelése és a versenyképesség javítása, ezért a törlesztés idejének kitolását szorgalmazza.

„A Covid-válság idején eladósodtunk, most pedig azt mondják, hogy gyorsan fizessük. Ez idiotizmus” – fogalmazott a francia államfő még április végén.

Kiriakosz Micotakisz görög miniszterelnök is a halasztás mellett érvelt. Úgy véli, az európai kötvények iránti erős kereslet miatt ez a lépés csak erősítené az EU-t. Paolo Gentiloni korábbi uniós gazdasági biztos „őrültségnek” nevezte, hogy az adósság átütemezése nem képezi komoly vita tárgyát az uniós vezetők között. Ugyanakkor ő is elismerte, hogy a döntéshez mind a 27 tagállam egyhangú támogatása szükséges.

A takarékos tagállamok ugyanakkor határozottan elutasítják az ötletet. Eelco Heinen holland pénzügyminiszter szerint a túl magas adósságszintekre nem megoldás a további eladósodás, míg Friedrich Merz német kancellár azt gondolja, bármilyen további uniós adósság (újabb hitelfelvétel, uniós kötvénykibocsátás) elképzelhetetlen. Szerinte ráadásul az Európai Bizottság költségvetési javaslatában általános kiadáscsökkentésekre is szükség van. Egy nettó befizető tagállam diplomatája úgy fogalmazott, hogy a törlesztés halasztása nem teremt mozgásteret, csak a következő generációra hárítja a számlát.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) európai igazgatóhelyettese jó lehetőségnek nevezte a lépést, mivel az több forrást szabadítana fel a védelmi és infrastrukturális kiadásokra.

Orbán Viktor utolsó kormányfői interjúját Dopemannek adta. Arról, hogy itt megtörtént-e a szembenézés a vereség okaival, illetve képes-e a pártelnök a megújulásra és saját politikai közösségének megújítására, az InfoRádió Aréna című műsorában beszélgetett Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
Magyar Péter tett bejelentéseket és válaszolt újságírók kérdéseire a Tisza-kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren.
 

A forint hosszú ralija új erőre kapott április 12-e után, azóta régen látott szinteket tesztelt az árfolyam. Ma már viszont szemmel láthatóan úgy tűnik, hogy az erős forintnak a gazdaságpolitika alakítói sem örülnek. Elemzők szerint az MNB mai tenderének eredménye jelzi, hogy a jegybank készen állhat arra, hogy néhány hónapon belül kamatot vágjon.

Május 28-tól újraindítja a Budapest és Tel-Aviv közötti járatait a Wizz Air, miután a légitársaság szerint javult a közel-keleti biztonsági helyzet.

The US president says his first request to Xi would be to "open up" China, while Beijing is expected to press Trump on the status of Taiwan.

